Điểm tin bóng đá Việt Nam 23/2: Jason Quang Vinh bác tin đồn, Bùi Tiến Dũng nghỉ thi đấu dài hạn Jason Pendant Quang Vinh lên tiếng về mối quan hệ với Đoàn Văn Hậu, trong khi thủ môn Bùi Tiến Dũng dính chấn thương nặng. Việt Nam cũng vừa tụt hạng trên BXH của AFC.

Bóng đá Việt Nam trải qua 24 giờ đầy biến động với những thông tin trái chiều từ tình hình nhân sự đến vị thế trên đấu trường châu lục. Tâm điểm đổ dồn vào những chia sẻ của hậu vệ Việt kiều Jason Pendant Quang Vinh và tin không vui từ "người hùng Thường Châu" Bùi Tiến Dũng.

Jason Pendant Quang Vinh và lời khẳng định về Đoàn Văn Hậu

Trước những tin đồn về sự cạnh tranh dẫn đến mâu thuẫn tại CLB Công an Hà Nội, Jason Pendant Quang Vinh đã chính thức lên tiếng đập tan mọi nghi ngờ. Hậu vệ mang hai dòng máu Pháp - Việt khẳng định mối quan hệ giữa anh và Đoàn Văn Hậu dựa trên sự tôn trọng tuyệt đối và tinh thần hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thiện lối chơi chung.

Jason Pendant Quang Vinh muốn cống hiến lâu dài cho tuyển Việt Nam.

Jason nhấn mạnh rằng việc có nhiều cầu thủ chất lượng ở cùng một vị trí là tín hiệu tốt cho câu lạc bộ. Đặc biệt, anh bày tỏ khát khao được sát cánh cùng Văn Hậu trong màu áo Đội tuyển Quốc gia Việt Nam, kỳ vọng tạo nên một hành lang trái đẳng cấp cho bóng đá nước nhà trong tương lai gần.

Cú sốc chấn thương: Bùi Tiến Dũng nghỉ 8 tháng, Công Phượng tập riêng

Trong khi Jason mang đến tin tích cực, người hâm mộ lại phải nhận thông tin không vui từ thủ môn Bùi Tiến Dũng. Sau giai đoạn thăng hoa cùng CLB Đà Nẵng, một pha tiếp đất lỗi trong trận gặp Thể Công Viettel đã khiến anh bị đứt dây chằng. Với thời gian hồi phục dự kiến lên đến 8 tháng, mùa giải này coi như đã khép lại sớm đầy tiếc nuối với thủ thành xứ Thanh ngay khi anh vừa tìm lại được sự tự tin vốn có.

Ở một diễn biến khác, tiền đạo Nguyễn Công Phượng cũng chưa thể trở lại tập luyện bình thường cùng CLB Đồng Nai trong ngày hội quân đầu năm. Chấn thương từ cuối tháng 1 vẫn chưa dứt điểm khiến ngôi sao này phải tuân thủ giáo án tập riêng. Ban huấn luyện quyết định không mạo hiểm, ưu tiên để anh hồi phục hoàn toàn trước khi bước vào giai đoạn khốc liệt sắp tới.

Vị thế bóng đá Việt Nam sụt giảm trên bảng xếp hạng AFC

Thành tích không như ý của các đại diện V-League tại sân chơi châu lục đã để lại hệ lụy trực tiếp. Do kết quả bết bát của Nam Định và Công an Hà Nội tại AFC Champions League Two 2025-2026, bóng đá Việt Nam đã chính thức bị Singapore vượt mặt, tụt xuống vị trí thứ 8 tại khu vực Đông Á trên bảng xếp hạng AFC.

Công an Hà Nội thất bại đáng tiếc ở sân chơi châu lục.

Việc Công an Hà Nội bị loại bởi đại diện Singapore khiến Việt Nam mất vị trí thứ 7 vào tay đối thủ này khi chỉ đạt 38.020 điểm. Trong khi đó, Thái Lan vẫn tiếp tục duy trì vị thế thống trị tuyệt đối tại khu vực Đông Nam Á trên bản đồ bóng đá châu lục.

Nghịch lý tuyển nữ và tham vọng của các ngôi sao trẻ

Tại đội tuyển nữ Việt Nam, một chiến thuật đặc biệt đang được thảo luận cho chiến dịch Asian Cup 2026. Do cách phân nhánh, việc đi tiếp bằng suất vé vớt (hạng 3 vòng bảng) dường như lại mở ra nhánh đấu thuận lợi hơn để tranh vé dự World Cup 2027 so với việc giành ngôi nhì bảng C - nơi phải đối đầu với những đối thủ hàng đầu châu lục ở vòng loại trực tiếp.

Cùng lúc đó, làn sóng trẻ từ U23 Việt Nam đang trỗi dậy mạnh mẽ. Hai trụ cột của PVF-CAND là Xuân Bắc và Anh Quân đã công khai mục tiêu chinh phục một suất trên Đội tuyển Quốc gia. Dù đã quá tuổi U23, bộ đôi này quyết tâm tỏa sáng tại CLB để ghi điểm với HLV Kim Sang Sik, hy vọng được triệu tập cho trận đại chiến với Malaysia tại vòng loại Asian Cup vào tháng 3 tới.

Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Peter Cklamovski của tuyển Malaysia cũng đã gửi lời cảnh báo đanh thép. Chiến lược gia người Úc khẳng định sẽ dồn toàn lực để đánh bại Việt Nam ngay tại Hà Nội vào ngày 31/3, coi đây là trận đấu quyết định cho tham vọng dự Asian Cup 2027 của "Bầy hổ Mã Lai".