Diễn biến Lửa trắng tập 13: Thân phận trùm ma túy Santana phát lộ, Mai nắm quyền tại băng Hòa Công Trong tập 13 phim Lửa trắng, trùm ma túy Santana chính thức lộ diện trong khi Mai chấp nhận trở thành người đại diện cho băng Hòa Công để tiếp tục điều tra.

Tập 13 bộ phim Lửa trắng mang đến những tình huống kịch tính khi trùm ma túy của băng Santana dần lộ diện, đồng thời chiến sĩ công an Mai chấp nhận đứng ra làm người đại diện cho băng Hòa Công nhằm tiếp tục thu thập chứng cứ phá án.

Mai trở thành người đại diện băng Hòa Công để tiếp tục chuyên án

Trong tập 13, Mai thể hiện sự nghi ngờ đối với Cương về vụ ám sát Lão Công. Cô nhận định việc Cương tha mạng cho mình có thể xuất phát từ âm mưu biến cô thành bù nhìn để giật dây. Bất chấp những rủi ro đó, Mai chủ động đề nghị thỏa thuận tỷ lệ ăn chia 50 - 50 với Cương và nhận được sự đồng ý từ đối phương.

Báo cáo với cấp trên về tình hình nội bộ, Mai khẳng định đây là thời điểm then chốt để tiếp cận đường dây vận chuyển hàng của cả băng Hòa Công lẫn băng Santana. Dù cấp trên có ý định rút cô khỏi chuyên án để bảo đảm an toàn, Mai vẫn kiên quyết ở lại với mục tiêu triệt phá tận gốc đường dây tội phạm nguy hiểm. Lãnh đạo cấp trên yêu cầu cô tuyệt đối không tham gia vào công tác điều hành trực tiếp của tổ chức này.

Ngay sau khi chuyển vào biệt thự của Lão Công, Mai có cuộc trao đổi với Cung. Dù Cung nghi ngờ Cương là kẻ đứng sau vụ nổ bom, Mai giữ thái độ trung lập. Cả Cung và Cương đều đồng thuận đưa Mai lên vị trí người đại diện cho băng nhóm.

Thân phận trùm ma túy băng Santana lộ diện

Theo kết quả điều tra của lực lượng chức năng, kẻ đứng đầu băng Santana là Peter Phê, một trùm ma túy khét tiếng tại khu vực Tam giác vàng. Hắn đã tách một nhánh trong hệ thống tội phạm của mình để lập nên băng Santana và giao cho người vợ thứ ba là Nguyễn Thị Lệ quản lý.

Trái với các tin đồn trước đó, Lệ vẫn còn sống và âm thầm điều hành băng nhóm từ nơi ẩn nấp dưới sự chỉ đạo của chồng. Lãnh đạo đơn vị công an đã chỉ đạo lực lượng khẩn trương rà soát và thu thập chứng cứ xác minh thông tin này.

Bên cạnh đó, Lan (chính là Lệ thuở nhỏ) đã gặp Cương để đề nghị hợp tác sòng phẳng. Lan sở hữu nguồn hàng từ bên kia biên giới, trong khi Cương có đường dây an toàn đã cắm rễ lâu năm. Dù Lan ngỏ ý chờ đợi, Cương chưa đưa ra quyết định cuối cùng do chưa nắm toàn bộ quyền kiểm soát đường dây.

Âm mưu thâu tóm quyền lực và diễn biến tại xưởng sản xuất

Ở một diễn biến khác, Trúc cùng Cung đã bắt tay lên kế hoạch chiếm đoạt tài sản của Lão Công rồi bỏ trốn, để Cương ở lại gánh chịu hậu quả. Trúc cũng thao túng Thảo My nhằm tìm kiếm tài sản giấu kín của sếp cũ, tuy nhiên Thảo My đã lên tiếng khuyên Trúc nên dừng lại.

Trong khi đó, Trường nổ đã đưa Sương đến địa điểm sản xuất ma túy nhưng chưa cho cô tiếp cận xưởng sản xuất. Lãnh đạo Cục yêu cầu lực lượng chức năng bằng mọi giá phải bảo vệ an toàn tính mạng cho Sương, đồng thời tập trung xác minh kẻ đứng sau chống lưng cho Lão Công tại Sơn Hải.

Tập 14 của bộ phim Lửa trắng sẽ tiếp tục phát sóng vào lúc 20h ngày 31/7 trên kênh VTV3.