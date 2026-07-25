Điện mặt trời: Tự chủ nguồn điện tối ưu chi phí

Khánh Huyền - 25/07/2026 06:27

Nhu cầu điện tăng mạnh mùa nóng gây áp lực lớn cho lưới điện. Điện mặt trời tự sản, tự tiêu là giải pháp được người dân Hà Tĩnh lựa chọn.