Điện thoại 128GB dưới 4 triệu đồng giảm 15–22% tháng 11: Nubia V80 Max, Redmi A7 Pro đáng chọn? Nhiều mẫu điện thoại 128GB được giảm 15–22%, giá xuống dưới 4 triệu đồng; Nubia V80 Max, Meizu Mblu 22 Pro, Redmi A7 Pro và Nubia A56 phù hợp từng nhu cầu.

Thị trường điện thoại chính hãng tại Việt Nam tháng 11/2026 ghi nhận làn sóng giảm giá ở phân khúc dưới 4 triệu đồng. Nhiều mẫu máy bộ nhớ trong 128GB được giảm từ 15–22%, trong đó có máy trang bị pin 6.000mAh, NFC, màn hình 120Hz và RAM lên đến 6GB. Trong nhóm này, Nubia V80 Max là mẫu có cấu hình nổi bật nhất so với mức giá, còn Redmi A7 Pro và Meizu Mblu 22 Pro mạnh ở những điểm riêng.

Nubia V80 Max: RAM 6GB và pin lớn trong tầm giá 3,59 triệu đồng

Nếu xét tương quan giữa giá bán và cấu hình, Nubia V80 Max đang là một trong những sản phẩm đáng chú ý nhất. Với mức giá tham khảo 3,59 triệu đồng, người mua có RAM 6GB, bộ nhớ 128GB, pin 6.000mAh và màn hình 120Hz. Đây là những thông số khá hấp dẫn ở phân khúc phổ thông, đặc biệt với người dùng nhiều ứng dụng và cần thời lượng pin dài.

Điện thoại Nubia V80 Max có RAM 6GB, bộ nhớ 128GB, pin 6.000mAh.

RAM 6GB giúp V80 Max có nhiều dư địa đa nhiệm hơn so với những mẫu chỉ có RAM 4GB. Tuy nhiên, dung lượng RAM lớn không đồng nghĩa hiệu năng xử lý vượt trội trong mọi tình huống. Máy dùng chip Unisoc T7250, thuộc phân khúc phổ thông, nên phù hợp nhu cầu thường ngày hơn là chơi game đồ họa nặng.

Meizu Mblu 22 Pro và Redmi A7 Pro: mỗi máy một thế mạnh

Meizu Mblu 22 Pro chọn hướng tiếp cận khác. Máy có giá tham khảo 3,49 triệu đồng, dùng chip MediaTek Helio G81, camera chính 50MP và màn hình 120Hz. Đây là lựa chọn đáng cân nhắc với người quan tâm đến khả năng xử lý và chụp ảnh trong tầm giá. Tuy vậy, pin 5.000mAh thấp hơn mức 6.000mAh của Nubia V80 Max và Redmi A7 Pro.

Trong khi đó, Xiaomi Redmi A7 Pro có ưu thế ở màn hình lớn 6,9 inch, tần số quét 120Hz, pin 6.000mAh và NFC. Máy dùng chip Unisoc T7250, RAM 4GB và bộ nhớ trong 128GB. Cấu hình này tương đối phù hợp với người thường xem video, đọc báo, dùng mạng xã hội hoặc cần máy hoạt động lâu giữa các lần sạc.

Điện thoại Redmi A7 Pro có ưu thế ở màn hình lớn 6,9 inch, tần số quét 120Hz, pin 6.000mAh và NFC.

Điểm hạn chế của Redmi A7 Pro nằm ở độ phân giải màn hình HD+, camera và khả năng xử lý không thực sự nổi bật. Đặc biệt, mức giá 3,99 triệu đồng khiến sản phẩm phải cạnh tranh trực tiếp với Nubia V80 Max và Meizu Mblu 22 Pro, vốn có lợi thế riêng về RAM hoặc bộ xử lý.

Nubia A56 và HONOR Play 10: phương án cho ngân sách thấp hơn

Ở nhóm giá thấp hơn, Nubia A56 có màn hình 6,75 inch, tần số quét 90Hz, chip Unisoc T7200, RAM 4GB và bộ nhớ trong 128GB. Máy không có nhiều trang bị nổi bật, nhưng mức giá tham khảo 2,89 triệu đồng giúp sản phẩm hợp lý cho học sinh, người lớn tuổi hoặc người cần điện thoại phụ.

HONOR Play 10 có giá tham khảo 3,65 triệu đồng cũng là một phương án trong phân khúc. Người mua nên kiểm tra kỹ cấu hình chip, pin, màn hình và chính sách phần mềm của đúng phiên bản trước khi quyết định.

So sánh nhanh các mẫu điện thoại 128GB dưới 4 triệu đồng

Mẫu máy Giá tham khảo RAM Chip Màn hình Pin Nubia V80 Max 3,59 triệu đồng 6GB Unisoc T7250 120Hz 6.000mAh Meizu Mblu 22 Pro 3,49 triệu đồng Nguồn không nêu MediaTek Helio G81 120Hz 5.000mAh Xiaomi Redmi A7 Pro 3,99 triệu đồng 4GB Unisoc T7250 6,9 inch, 120Hz, HD+ 6.000mAh Nubia A56 2,89 triệu đồng 4GB Unisoc T7200 6,75 inch, 90Hz Nguồn không nêu

Vì sao giá giảm mạnh và người mua cần lưu ý gì?

Mức giảm 15–22% phản ánh áp lực cạnh tranh ở phân khúc giá rẻ. Trước đây, với ngân sách dưới 4 triệu đồng, người mua thường phải chấp nhận bộ nhớ trong 64GB, RAM thấp và màn hình tần số quét tiêu chuẩn. Hiện nay, bộ nhớ 128GB phổ biến hơn, một số mẫu còn có RAM 6GB, màn hình 120Hz, pin 6.000mAh và NFC.

Điều này cho thấy các hãng đang phải nâng cấp cấu hình để giữ sức cạnh tranh, trong khi hệ thống bán lẻ dùng khuyến mại để kích cầu và giải phóng hàng tồn. Khi thông số các sản phẩm tương đối gần nhau, giá bán trở thành yếu tố quyết định lớn hơn. Tuy nhiên, không nên mặc định mọi mức giảm đều là đợt xả hàng hay phản ánh giá trị sản phẩm thấp, vì chương trình khuyến mại còn phụ thuộc hệ thống bán, lượng hàng tồn, thời điểm nhập hàng và phương thức thanh toán.

Đáng lưu ý, người mua cần phân biệt giá niêm yết với giá thực trả. Cùng một mẫu Redmi A7 Pro 4GB/128GB NFC, giá giữa các cửa hàng có thể chênh lệch vài trăm nghìn đồng. Việc so sánh giá tại đại lý uy tín, kiểm tra hàng chính hãng và điều kiện bảo hành có thể mang lại lợi ích lớn hơn việc chỉ nhìn vào tỷ lệ giảm giá được quảng cáo.

Chọn máy nào trong tầm giá 2–4 triệu đồng?

Nubia V80 Max: phù hợp nếu ưu tiên RAM, pin và khả năng đa nhiệm trong tầm giá dưới 3,6 triệu đồng.

phù hợp nếu ưu tiên RAM, pin và khả năng đa nhiệm trong tầm giá dưới 3,6 triệu đồng. Meizu Mblu 22 Pro: dành cho người muốn chip Helio G81, camera 50MP và NFC với mức giá 3,49 triệu đồng.

dành cho người muốn chip Helio G81, camera 50MP và NFC với mức giá 3,49 triệu đồng. Xiaomi Redmi A7 Pro: đáng cân nhắc nếu ưu tiên màn hình lớn, pin 6.000mAh và hệ sinh thái Xiaomi.

đáng cân nhắc nếu ưu tiên màn hình lớn, pin 6.000mAh và hệ sinh thái Xiaomi. Nubia A56: phương án tiết kiệm nhất, phù hợp nhu cầu cơ bản và ngân sách dưới 3 triệu đồng.

Nhìn chung, làn sóng giảm giá cho thấy phân khúc điện thoại phổ thông đang mang lại nhiều giá trị hơn cho người tiêu dùng. Với chưa đến 4 triệu đồng, người mua đã có thể tiếp cận những tính năng trước đây thường xuất hiện trên thiết bị đắt tiền hơn. Tuy nhiên, để dùng lâu dài, nên ưu tiên hiệu năng thực tế, RAM vật lý, thời lượng pin, độ ổn định phần mềm và chế độ bảo hành thay vì chỉ chạy theo mức giảm giá cao nhất.