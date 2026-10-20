Điện thoại cận cao cấp giảm giá mạnh tới 40%: Đánh giá chi tiết các thiết bị đáng mua Nhiều dòng smartphone chính hãng từ 10 đến 20 triệu đồng đồng loạt giảm giá mạnh tới 40%, mở ra cơ hội sở hữu máy cấu hình cao với mức chi phí tiết kiệm.

Thị trường smartphone chính hãng tại Việt Nam ghi nhận đợt điều chỉnh giá bán quy mô lớn trong phân khúc 10 đến 20 triệu đồng. Không ít model cao cấp đời trước hoặc cận cao cấp hiện giảm phổ biến từ hơn 10% đến 30%, cá biệt có thiết bị giảm sâu tới 40%. Sự thay đổi này tạo điều kiện thuận lợi cho người dùng tiếp cận các công nghệ phần cứng đầu bảng với chi phí hợp lý hơn, đồng thời đặt ra bài toán cân nhắc kỹ lưỡng về giá trị sử dụng thực tế.

Nhiều mẫu điện thoại thuộc phân khúc 10–20 triệu đồng được điều chỉnh giá mạnh tháng 10.

Galaxy Z Flip 6: Trải nghiệm công nghệ màn hình gập ở mức giá dễ tiếp cận

Dẫn đầu về biên độ hạ giá là Galaxy Z Flip 6 bản 12GB RAM và 256GB bộ nhớ trong. Thiết bị được ghi nhận ở mức 17 triệu đồng, tương đương mức giảm 40% so với niêm yết ban đầu. Đây là tỷ lệ giảm sâu nhất trong phân khúc smartphone cao cấp hiện nay.

Về mặt kỹ thuật, Galaxy Z Flip 6 sở hữu màn hình chính Dynamic AMOLED 2X kích thước 6,7 inch, tần số quét thích ứng 120Hz, đi kèm màn hình phụ 3,4 inch hỗ trợ xử lý tác vụ nhanh bên ngoài. Sức mạnh xử lý đến từ vi xử lý Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy kết hợp dung lượng RAM 12GB, đảm bảo khả năng đa nhiệm mượt mà. Hệ thống camera chính 50MP tận dụng tối đa lợi thế từ bản lề linh hoạt để tạo ra các góc quay chụp không cần phụ kiện giá đỡ.

Galaxy Z Flip 6 phù hợp với người muốn trải nghiệm điện thoại gập cao cấp mà không phải chi quá nhiều tiền.

Tuy nhiên, người dùng cần đánh đổi thời lượng sử dụng từ viên pin 4.000 mAh cùng công suất sạc nhanh dừng lại ở mức 25W. Độ bền cơ học của bản lề và tấm nền dẻo qua thời gian dài cũng là yếu tố kỹ thuật đòi hỏi sự giữ gìn cẩn thận.

Xiaomi 15 5G: Hiệu năng mạnh mẽ với dung lượng lưu trữ 512GB

Xiaomi 15 5G bản 12GB RAM và 512GB bộ nhớ trong giảm 30%, neo giá ở mức 18,5 triệu đồng. Điểm nổi bật nhất của sản phẩm nằm ở nền tảng phần cứng thế hệ mới vi xử lý Snapdragon 8 Elite, kết hợp tấm nền AMOLED 120Hz và cụm camera hợp tác tinh chỉnh cùng Leica.

Xiaomi 15 5G phiên bản RAM 12GB, bộ nhớ 512GB được ghi nhận ở mức 18,5 triệu đồng tháng 10/2026.

Dung lượng bộ nhớ trong 512GB mang lại lợi thế vượt trội cho những ai thường xuyên quay video độ phân giải cao hoặc lưu trữ dữ liệu lớn trực tiếp trên máy. Điểm cần lưu ý là mức chi phí đầu tư ban đầu vẫn ở ngưỡng tiệm cận phân khúc cao cấp, do đó người mua cần kiểm tra kỹ chính sách hậu mãi và cam kết cập nhật phần mềm lâu dài.

Galaxy S25 Edge: Thiết kế siêu mỏng và vi xử lý hàng đầu

Cùng chạy vi xử lý Snapdragon 8 Elite for Galaxy, Galaxy S25 Edge phiên bản 12GB RAM và 256GB ROM ghi nhận mức giảm 38%, đưa giá bán thực tế về khoảng 18 triệu đồng. Mẫu máy này hướng tới người dùng ưu tiên kiểu dáng thanh mảnh truyền thống thay vì cơ chế gập.

Galaxy S25 Edge hướng đến người dùng yêu thích smartphone có thiết kế thanh mảnh nhưng vẫn cần hiệu năng cao cấp.

Khung máy mỏng giúp việc cầm nắm thoải mái, nhưng cấu trúc vật lý này cũng đặt ra thách thức về hiệu quả tản nhiệt thụ động khi xử lý tác vụ nặng liên tục và giới hạn không gian dành cho dung lượng pin. Đây là yếu tố người thường xuyên chơi game đồ họa cao cần cân nhắc kỹ.

HONOR 600 5G và iPhone 16e: Phân khúc dễ tiếp cận từ 13 đến 14 triệu