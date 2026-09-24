Điện thoại gaming nubia Red Magic 12 Pro+: Màn hình viền 0.96 mm cùng chip xử lý cực khủng nubia Red Magic 12 Pro+ gây ấn tượng với chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, màn hình tràn viền vô khuyết và thiết kế mỏng nhẹ ra mắt vào tháng 10 năm 2026.

Phân khúc điện thoại chơi game chuyên dụng đang đứng trước bước chuyển dịch công nghệ mới với sự lộ diện của nubia Red Magic 12 Pro+. Thiết bị được lên kế hoạch chính thức trình làng vào tháng 10 năm 2026, đánh dấu cuộc tái cấu trúc toàn diện về ngôn ngữ thiết kế công thái học lẫn cấu hình phần cứng so với thế hệ tiền nhiệm.

nubia đang phát triển điện thoại Red Magic 12 Pro+

Bước đột phá phần cứng với Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

Trọng tâm sức mạnh của Red Magic 12 Pro+ nằm ở bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 đến từ Qualcomm. Nền tảng silicon thế hệ mới này được định hình để phục vụ các yêu cầu khắt khe của game thủ chuyên nghiệp, tập trung tối ưu hóa xung nhịp và giảm thiểu độ trễ thao tác.

Theo ông Ni Fei, Chủ tịch Bộ phận Kinh doanh Thiết bị đầu cuối của ZTE và Nubia Technology, sự hợp tác sâu rộng với Qualcomm mang lại tốc độ phản hồi cực nhanh trên thiết bị mới. Khả năng duy trì khung hình và hiệu năng ổn định xuyên suốt các phiên đấu kéo dài đóng vai trò then chốt giúp dòng máy đáp ứng tiêu chuẩn thi đấu thể thao điện tử chuyên nghiệp.

Điện thoại sẽ dùng chipset cao cấp mới của Qualcomm

Ngôn ngữ thiết kế mỏng nhẹ và màn hình vô khuyết ấn tượng

Thay vì duy trì cấu trúc dày bản đặc trưng của dòng máy chuyên game truyền thống, Red Magic 12 Pro+ chuyển sang phong cách tinh giản với thân máy mỏng nhẹ hơn và các góc bo cong mềm mại. Cải tiến này giúp nâng cao cảm giác cầm nắm khi sử dụng trong thời gian dài mà không gây mỏi tay.

Điểm nhấn đáng chú ý trên mặt trước là phần viền màn hình được thu hẹp ấn tượng từ mức 1.25 mm xuống chỉ còn 0.96 mm. Kết hợp cùng công nghệ camera ẩn hoàn toàn dưới tấm nền hiển thị, thiết bị tạo nên một không gian hiển thị không khiếm khuyết, loại bỏ hoàn toàn các khu vực đục lỗ hay tai thỏ.

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, ông Jiang Chao, Tổng Giám đốc dòng điện thoại Red Magic Gaming Phones, cho biết hệ thống phần mềm của máy cũng được tối ưu hóa sâu nhằm mang lại trải nghiệm mượt mà, tiện lợi cho cả nhu cầu sử dụng phổ thông hằng ngày.

Điện thoại cao cấp mới của nubia sẽ có cấu hình cực khủng

Cơ chế tản nhiệt kép bảo đảm hiệu suất thi đấu bền bỉ

Để duy trì mức xung nhịp cao từ chipset Snapdragon thế hệ mới, Red Magic 12 Pro+ tiếp tục phát huy thế mạnh của hệ thống tản nhiệt chủ động. Thiết bị kết hợp giữa tản nhiệt buồng hơi chất lỏng diện tích lớn cùng quạt gió cơ học tích hợp bên trong thân máy.

Giải pháp nhiệt học kép này giúp phân tán luồng nhiệt tức thì khi thiết bị vận hành các tác vụ đồ họa nặng, giảm thiểu hiện tượng nghẽn cổ chai do quá nhiệt (thermal throttling). Sự cân bằng giữa hệ thống làm mát hiệu suất cao và hình thể mỏng nhẹ cho thấy nỗ lực của thương hiệu trong việc hoàn thiện dòng điện thoại gaming đỉnh cao trước thời điểm ra mắt vào cuối năm 2026.