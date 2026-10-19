Điện thoại gập Huawei Mate X8 lộ diện thông số với vi xử lý Kirin 9050 và pin trên 6000 mAh Huawei Mate X8 chuẩn bị ra mắt với màn hình bảo mật riêng tư, cụm camera cảm biến SC595 50 MP khẩu độ biến thiên cùng viên pin dung lượng vượt mức 6000 mAh.

Huawei đang chuẩn bị trình làng mẫu smartphone màn hình gập dạng cuốn sách thế hệ tiếp theo mang tên Huawei Mate X8 tại thị trường Trung Quốc. Thiết bị được định vị ở phân khúc cao cấp với hàng loạt cải tiến phần cứng quan trọng, nổi bật là việc tích hợp nền tảng vi xử lý Kirin thế hệ mới do hãng tự phát triển, hệ thống hiển thị hỗ trợ bảo mật thông tin và thời lượng sử dụng được kéo dài nhờ thỏi pin dung lượng cao.

Không gian hiển thị kép và công nghệ màn hình bảo mật riêng tư

Theo dữ liệu rò rỉ từ tài khoản Bai Ze Guan Shan trên mạng xã hội Trung Quốc, Huawei Mate X8 tiếp tục duy trì ngôn ngữ thiết kế gập ngang dạng quyển sách quen thuộc tương tự như các thế hệ tiền nhiệm thuộc dòng Mate X. Cụm mô-đun máy ảnh phía sau vẫn giữ nguyên dạng khối tròn đặc trưng, tạo điểm nhấn nhận diện cho thương hiệu.

Về kích thước hiển thị, thiết bị sở hữu màn hình phụ bên ngoài 6.5 inch giúp thao tác một tay tiện lợi khi gập lại, trong khi không gian làm việc bên trong mở rộng lên tới 8.15 inch khi mở ra hoàn toàn. Kích thước này tối ưu tốt cho các tác vụ đa nhiệm, xử lý văn bản và xem nội dung số.

Huawei Mate X8 có thể ra mắt vào tháng tới

Đáng chú ý, Huawei được cho là đang cân nhắc bổ sung một biến thể màn hình đặc biệt có khả năng chống nhìn trộm trực tiếp từ phần cứng. Tính năng này nhằm hạn chế góc nhìn từ hai bên, ngăn chặn việc người xung quanh quan sát thấy nội dung hiển thị khi người dùng làm việc tại những khu vực công cộng. Đây là trang bị hướng trực tiếp đến tệp khách hàng doanh nghiệp và người dùng có yêu cầu bảo mật thông tin khắt khe.

Sức mạnh tính toán từ chip Kirin 9050 và bước tiến tự chủ phần cứng

Trọng tâm kỹ thuật trên Huawei Mate X8 nằm ở sự xuất hiện của hai phiên bản vi xử lý nội bộ gồm Kirin 9050 tiêu chuẩn và Kirin 9050 Pro. Việc triển khai đồng thời hai biến thể này cho phép nhà sản xuất phân tầng hiệu năng rõ rệt giữa các phiên bản cấu hình trong cùng một dòng sản phẩm.

Sự mở rộng của dòng chip Kirin 9050 trên mẫu máy gập cao cấp tiếp tục khẳng định năng lực tự chủ công nghệ bán dẫn của Huawei. Dù các thông số xung nhịp chi tiết chưa được tiết lộ, nền tảng mới dự kiến sẽ mang lại khả năng xử lý đa nhiệm mượt mà, đồng thời tương thích tối ưu với hệ sinh thái phần mềm của hãng.

Điện thoại sẽ dùng chip Kirin cây nhà lá vườn

Nâng cấp hệ thống camera SC595 và dung lượng pin vượt mốc 6000 mAh

Hệ thống quang học trên Huawei Mate X8 tiếp tục kế thừa những công nghệ chụp ảnh chuyên sâu. Cảm biến chính dự kiến sử dụng mẫu SC595 có độ phân giải 50 megapixel với kích thước cảm biến 1/1.28 inch. Cảm biến này kết hợp cùng hệ thấu kính khẩu độ biến thiên vật lý và mảng lọc màu RYYB truyền thống, giúp tối ưu khả năng thu nhận ánh sáng trong môi trường thiếu sáng.

Bên cạnh camera chính, thiết bị còn được trang bị thêm một camera tiềm vọng độ phân giải 50 megapixel, đảm nhiệm chức năng thu phóng quang học cho các khung hình tầm xa mà vẫn giữ được độ sắc nét cao.

Huawei Mate X8 sẽ có dung lượng pin ấn tượng

Để vận hành trơn tru cả hai màn hình lớn cùng hệ thống phần cứng mạnh mẽ, dung lượng pin trên Mate X8 được ghi nhận sẽ vượt ngưỡng 6000 mAh. Đây là con số hiếm thấy trên các thiết bị gập dạng cuốn sách vốn luôn bị giới hạn bởi không gian linh kiện và độ mỏng của thân máy.

Bảng thông số kỹ thuật rò rỉ của Huawei Mate X8

Hạng mục Thông số kỹ thuật dự kiến Màn hình chính (trong) 8.15 inch, hỗ trợ tùy chọn bảo mật riêng tư Màn hình phụ (ngoài) 6.5 inch Vi xử lý Kirin 9050 / Kirin 9050 Pro Camera chính 50 MP (Cảm biến SC595, 1/1.28 inch, khẩu độ thay đổi, RYYB) Camera tiềm vọng 50 MP, hỗ trợ thu phóng quang học Dung lượng pin Trên 6000 mAh Thiết kế cụm camera Mô-đun hình tròn đặc trưng

Dù ban đầu dự kiến trình làng trong tháng 11 cùng với thương hiệu con Xingmang, lịch ra mắt chính thức của Huawei Mate X8 vẫn có thể điều chỉnh tùy thuộc vào kế hoạch triển khai của hãng. Hiện tại, các chi tiết về mức giá niêm yết và thời điểm mở bán thương mại vẫn chưa được phía nhà sản xuất công bố chính thức.