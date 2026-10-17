Điện thoại HONOR Win 2 lập kỷ lục 5,7 triệu điểm AnTuTu nhờ chip Snapdragon và pin khủng HONOR Win 2 ghi nhận điểm số hiệu năng kỷ lục hơn 5,7 triệu trên AnTuTu V12, trang bị vi xử lý Snapdragon thế hệ mới, tản nhiệt quạt đôi và pin lớn 10.100mAh.

HONOR Win 2 vừa tạo nên cột mốc hiệu năng mới khi xuất hiện trên cơ sở dữ liệu của phần mềm chấm điểm AnTuTu V12 với kết quả vượt mốc 5,7 triệu điểm. Mẫu điện thoại cao cấp này khẳng định vị thế dẫn đầu phân khúc gaming và hiệu năng cao nhờ sự kết hợp giữa dòng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 và hệ thống kiểm soát nhiệt độ chuyên dụng.

Sự kiện giới thiệu chính thức dòng sản phẩm HONOR Win 2 dự kiến diễn ra vào ngày 21 tháng 10 tới. Dòng máy này sẽ bao gồm ba phiên bản: Win 2, Win RT 2 và Win Turbo 2, trong đó mẫu tiêu chuẩn Win 2 đóng vai trò mũi nhọn kỹ thuật sở hữu nhiều cải tiến công nghệ đột phá.

Sức mạnh phần cứng đằng sau điểm số 5,7 triệu trên AnTuTu V12

Theo số liệu trích xuất từ AnTuTu V12, thiết bị mang mã model RTW-AN00 đạt tổng điểm hiệu năng chính xác là 5,702,964 điểm. Cấu hình thử nghiệm bao gồm bộ xử lý Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 đi kèm đồ họa GPU Adreno 850, bộ nhớ RAM 16GB chuẩn LPDDR5X cùng dung lượng lưu trữ 1TB chuẩn UFS 4.1. Tại thời điểm chạy thử nghiệm, thiết bị vận hành trên nền tảng hệ điều hành Android 17.

HONOR Win 2 đạt điểm AnTuTu kỷ lục

Xét theo từng bài kiểm tra thành phần, GPU Adreno 850 thiết lập điểm số ấn tượng với 2,072,221 điểm, thể hiện năng lực kết xuất đồ họa vượt bậc dành cho các tựa game hạng nặng. Phân hệ bộ nhớ đạt 755,729 điểm, trong khi chỉ số trải nghiệm người dùng (UX) chạm mốc 1,372,277 điểm. Kết quả này cho thấy khả năng tối ưu hóa sâu giữa phần cứng thế hệ mới và thuật toán điều phối tài nguyên của nhà sản xuất.

Giải pháp tản nhiệt quạt đôi và màn hình tần số quét 185Hz

Để duy trì mức hiệu năng tối đa mà không gặp hiện tượng giảm xung do nhiệt, HONOR Win 2 được trang bị hệ thống tản nhiệt tích hợp quạt đôi chủ động. Cơ chế này đặc biệt quan trọng trong việc hỗ trợ viên pin dung lượng lên tới 10,100mAh, đi kèm công nghệ sạc nhanh có dây 100W cùng khả năng sạc không dây tiện lợi.

Smartphone HONOR sắp ra mắt sẽ có cấu hình khủng

Mặt trước của máy là màn hình phẳng OLED kích thước 6.89 inch, độ phân giải 2K và tần số quét đạt 185Hz, mang lại phản hồi hình ảnh mượt mà cho các tác vụ chuyển động nhanh. Viền màn hình được thu hẹp còn 0.93mm ở cả bốn cạnh. Đáng chú ý, tấm nền này ứng dụng công nghệ điều chế độ rộng xung PWM tần số cao lên đến 5,920Hz, giảm thiểu hiện tượng nhấp nháy nhằm bảo vệ mắt khi sử dụng trong môi trường thiếu sáng. Hệ thống giải trí được hoàn thiện thêm với cụm loa kép hốc lớn 1216.

Thông số kỹ thuật tổng hợp của HONOR Win 2

Bên cạnh cấu hình xử lý và hiển thị, sản phẩm còn được tích hợp các chuẩn kết nối cao cấp cùng hệ thống camera cảm biến lớn:

Thông số Chi tiết kỹ thuật Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, GPU Adreno 850 Bộ nhớ RAM 16GB LPDDR5X, ROM 1TB UFS 4.1 Màn hình OLED 6.89 inch, 2K, 185Hz, PWM 5,920Hz, viền 0.93mm Dung lượng pin 10,100mAh, sạc nhanh có dây 100W, có sạc không dây Camera chính 200 megapixel + ống kính phụ Độ bền & Bảo mật Cảm biến vân tay siêu âm, chuẩn IP68/IP69/IP69K, USB 3.2 Gen 1

Tối ưu hệ thống quang học và mức giá công bố

Về năng lực nhiếp ảnh, máy sử dụng cảm biến máy ảnh chính độ phân giải 200 megapixel đi kèm một ống kính phụ. Đáng lưu ý, so với dòng tiền nhiệm, HONOR Win 2 đã lược bỏ ống kính tele chuyên dụng để tối ưu không gian bên trong cho hệ thống pin dung lượng cao và quạt tản nhiệt.

HONOR Win 2 sẽ ra mắt vào ngày 21/10 tới

Về độ bền, thiết bị đáp ứng các tiêu chuẩn kháng nước và bụi bẩn nghiêm ngặt gồm IP68, IP69 và IP69K. Máy tích hợp cảm biến vân tay siêu âm đặt dưới màn hình và cổng kết nối dữ liệu tốc độ cao USB 3.2 Gen 1.

Tại thị trường Trung Quốc, HONOR Win 2 được xác nhận mức giá bán khởi điểm là 5,499 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 21.32 triệu đồng). Thiết bị cung cấp ba phối màu gồm Quick Black, Designated Win và Red/Blue Buff. Mọi thông tin chi tiết về tính năng phần mềm cũng như lộ trình phát hành toàn cầu sẽ được công bố đầy đủ trong sự kiện ngày 21 tháng 10.