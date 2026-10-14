Điện thoại HONOR WIN RT 2 mở đặt trước tại Trung Quốc với pin 12.070mAh và màn hình 185Hz Mẫu điện thoại chuyên game HONOR WIN RT 2 gây ấn tượng với pin 12.070mAh, vi xử lý Snapdragon đầu bảng cùng màn hình tần số quét 185Hz trước thềm ra mắt ngày 21/1.

HONOR vừa chính thức mở chương trình đặt hàng trước cho mẫu điện thoại chuyên chơi game thế hệ mới mang tên HONOR WIN RT 2 tại thị trường Trung Quốc, dù sản phẩm này vẫn chưa được ra mắt chính thức. Thiết bị thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng công nghệ nhờ sở hữu những nâng cấp kỹ thuật vượt trội, đặc biệt là dung lượng pin và hệ thống phần cứng tối ưu cho game thủ.

Kế hoạch mở bán và chính sách hậu mãi cho người dùng sớm

Trên hệ thống cửa hàng trực tuyến chính thức tại Trung Quốc, người dùng hiện có thể tham gia đặt trước HONOR WIN RT 2 với khoản tiền cọc 100 nhân dân tệ, tương đương gần 400.000 đồng. Mức giá bán lẻ cụ thể từng phiên bản vẫn được giữ kín cho đến sự kiện ra mắt chính thức diễn ra vào ngày 21 tháng 1 tới.

HONOR WIN RT 2 được mở đặt trước tại quê nhà

Để tăng sức hút cho đợt mở cọc sớm, thương hiệu áp dụng gói ưu đãi đặc quyền bao gồm hộp quà tặng WIN 2.0. Bên cạnh đó, người mua giai đoạn đầu còn nhận được chính sách bảo hành một năm toàn diện cho màn hình, nắp lưng và các sự cố thiết bị ngấm nước, đi kèm gói bảo dưỡng dung lượng pin kéo dài trong hai năm.

Các tùy chọn cấu hình bộ nhớ và bảng màu thiết kế

HONOR WIN RT 2 mang đến cho người dùng bốn biến thể cấu hình linh hoạt nhằm đáp ứng nhu cầu lưu trữ và khả năng đa nhiệm cường độ cao. Các phiên bản bộ nhớ bao gồm 12GB RAM kết hợp 256GB bộ nhớ trong, 16GB RAM đi kèm 256GB bộ nhớ trong, 12GB RAM cùng 512GB bộ nhớ trong và biến thể cao cấp nhất với 16GB RAM kết hợp 512GB dung lượng lưu trữ.

Các tùy chọn màu sắc của điện thoại

Về mặt thiết kế bên ngoài, thiết bị sở hữu phong cách hầm hố đặc trưng của dòng máy chơi game với ba tùy chọn màu sắc bao gồm Red Blue Buff phối màu tương phản, phiên bản màu đen truyền thống và phiên bản màu trắng thanh lịch.

Nền tảng phần cứng: Bước nhảy vọt về năng lượng và hiển thị

Dữ liệu rò rỉ từ chuyên gia Digital Chat Station trên mạng xã hội Weibo cho thấy HONOR WIN RT 2 được trang bị tấm nền màn hình độ phân giải 2K sắc nét, sở hữu tần số quét ấn tượng lên tới 185Hz cùng viền màn hình siêu mỏng, giúp tối ưu tối đa không gian hiển thị cho các tựa game tốc độ cao.

HONOR WIN RT 2 sẽ có cấu hình phần cứng mạnh mẽ

Sức mạnh vận hành của máy đến từ dòng vi xử lý Snapdragon đầu bảng hiện nay. Để duy trì hiệu suất ổn định ở mức tải nặng liên tục, máy tích hợp sẵn quạt tản nhiệt chủ động cùng hệ thống âm thanh stereo đối xứng kép chuẩn 1216.

Đặc biệt nhất, HONOR WIN RT 2 sở hữu viên pin dung lượng khổng lồ lên tới 12.070mAh. Mức dung lượng này cao hơn khoảng 21% so với mốc 10.000mAh trên thế hệ tiền nhiệm HONOR WIN RT, giải quyết triệt để rào cản về thời lượng sử dụng trên các dòng thiết bị chuyên game di động hiện nay.