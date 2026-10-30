Điện thoại HONOR X9e s ra mắt: Ấn tượng pin 8560 mAh, sạc nhanh 80W và kháng nước IP69K HONOR X9e s chính thức chào sân với viên pin cực đại 8560 mAh, chuẩn bảo vệ IP69K, màn hình 120Hz mượt mà cùng vi xử lý Snapdragon 6 Gen 4 đầy mạnh mẽ.

Hãng công nghệ HONOR vừa chính thức mở rộng dải sản phẩm thuộc X-series khi trình làng mẫu điện thoại thông minh HONOR X9e s tại thị trường Trung Đông. Thiết bị được định vị hướng đến nhóm người dùng tìm kiếm một cấu hình bền bỉ, khả năng hoạt động liên tục trong nhiều ngày cùng hiệu năng ổn định cho các tác vụ hằng ngày. Về bản chất, đây là phiên bản đổi tên của dòng máy HONOR Turbo từng xuất hiện trên thị trường vào tháng 8.

Thiết kế bền bỉ với chuẩn IP69K và màn hình AMOLED chất lượng cao

Điểm nhấn lớn trong ngôn ngữ hoàn thiện của HONOR X9e s nằm ở tiêu chuẩn kháng nước và bụi bẩn IP69K. Đây là cấp độ bảo vệ tiên tiến, cho phép thiết bị chống chịu tốt trước các tia nước có áp lực cao và nhiệt độ khắc nghiệt, nâng cao đáng kể độ bền cơ học so với các chuẩn bảo vệ thông thường.

Mặt trước của máy được trang bị tấm nền AMOLED kích thước 6.79 inch với độ phân giải FHD+ sắc nét. Nhằm tối ưu trải nghiệm thị giác, HONOR tích hợp tần số quét 120Hz cho các thao tác cuộn lướt mượt mà, kết hợp độ sáng tối đa lên tới 1,800 nits giúp nội dung hiển thị rõ ràng ngay cả dưới ánh nắng gắt ngoài trời. Về diện mạo bên ngoài, người dùng có ba lựa chọn màu sắc bao gồm Cam (Dawn Orange), Đen (Midnight Black) và Trắng (Glacier White).

Màn hình AMOLED và các tùy chọn màu sắc của HONOR X9e s

Hiệu năng cân bằng từ chip Snapdragon 6 Gen 4

Bên trong bộ khung chắc chắn, HONOR X9e s được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 6 Gen 4 đến từ Qualcomm. Con chip này được thiết kế để cân bằng giữa hiệu suất xử lý tác vụ và mức độ tiêu hao năng lượng, đảm bảo vận hành mượt mà cho các ứng dụng phổ biến hiện nay.

Đi kèm với vi xử lý là dung lượng RAM 8GB và bộ nhớ lưu trữ nội bộ 256GB, mang lại không gian đa nhiệm ổn định cùng khả năng lưu trữ tài liệu, hình ảnh thoải mái. Về mặt phần mềm, thiết bị được cài đặt sẵn giao diện người dùng MagicOS 10 chạy trên nền tảng hệ điều hành Android 16 ngay khi xuất xưởng, hỗ trợ các tính năng quản lý hệ thống hiện đại và bảo mật nâng cao.

Các tính năng chính của HONOR X9e s

Viên pin dung lượng 8560 mAh và camera 50MP

Đặc tính kỹ thuật ấn tượng nhất trên HONOR X9e s chính là hệ thống năng lượng với thỏi pin dung lượng lên đến 8560 mAh. Mức dung lượng vượt trội này giải quyết bài toán sạc pin thường xuyên, cho phép thiết bị duy trì hoạt động bền bỉ trong nhiều ngày liên tục đối với các nhu cầu làm việc và liên lạc cơ bản. Đi kèm với viên pin lớn là công nghệ sạc nhanh công suất 80W, giúp rút ngắn đáng kể thời gian nạp đầy năng lượng cho thiết bị.

Về khả năng nhiếp ảnh, máy sở hữu cụm camera kép ở mặt lưng với cảm biến chính 50MP đảm nhiệm khả năng thu nhận chi tiết và ánh sáng, kết hợp cùng một ống kính góc siêu rộng 5MP phục vụ nhu cầu chụp ảnh phong cảnh hoặc không gian rộng.

Bảng thông số kỹ thuật của HONOR X9e s

Thông số Chi tiết cấu hình Màn hình AMOLED 6.79 inch, FHD+, 120Hz, độ sáng đỉnh 1,800 nits Vi xử lý Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 Bộ nhớ 8GB RAM + 256GB ROM Camera sau 50MP (chính) + 5MP (góc siêu rộng) Dung lượng pin 8560 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 80W Độ bền Kháng nước và bụi chuẩn IP69K Hệ điều hành MagicOS 10 dựa trên Android 16

Giá bán và định vị sản phẩm

Hiện tại, HONOR X9e s đã chính thức được mở bán tại khu vực Trung Đông với mức giá niêm yết 1,499 SAR (tương đương khoảng 10.3 triệu đồng) cho phiên bản 8GB RAM và 256GB bộ nhớ trong. Sự kết hợp giữa viên pin cực lớn 8560 mAh, chuẩn kháng nước cao cấp IP69K và màn hình AMOLED chất lượng cao biến đây thành lựa chọn đáng chú ý ở phân khúc tầm trung cận cao cấp.