Điện thoại màn hình trượt dọc của Samsung: bằng sáng chế hé lộ hướng đi ngoài Galaxy Z Fold Bằng sáng chế US 2026/0333595 A1 mô tả smartphone có phần thân trượt lên để mở rộng màn hình, song Samsung chưa xác nhận thời điểm thương mại hóa chính thức.

Samsung đang nghiên cứu một thiết kế điện thoại màn hình trượt dọc, thay vì chỉ tập trung vào cơ chế gập mở của dòng Galaxy Z Fold. Hướng đi này được thể hiện trong một bằng sáng chế mới công bố, mô tả thiết bị mở rộng không gian hiển thị bằng chuyển động cơ học theo phương thẳng đứng.

Thông tin cho thấy thị trường thiết bị màn hình linh hoạt có thể xuất hiện thêm một lựa chọn mới từ Samsung trong tương lai. Tuy nhiên, bằng sáng chế mới dừng ở mức ý tưởng kỹ thuật và chưa đồng nghĩa với một sản phẩm sắp ra mắt.

Bằng sáng chế mô tả một thân máy gồm hai phần riêng biệt

Theo PhoneArena, tài liệu bằng sáng chế US 2026/0333595 A1 được Samsung công bố vào ngày 22 tháng 10. Văn bản này mô tả cấu trúc thân máy smartphone gồm hai phần: phần phía trên có thể trượt lên để mở rộng diện tích hiển thị, còn phần khung bên dưới được giữ cố định.

Đáng chú ý, hệ thống camera được đặt trên phần thân di động. Thiết kế còn có một phần khuyết chuyên dụng, giúp người dùng vẫn chụp ảnh được ngay cả khi thiết bị ở trạng thái đóng hoàn toàn.

Hạng mục Thông tin theo nguồn Số hiệu bằng sáng chế US 2026/0333595 A1 Ngày công bố 22 tháng 10 Cấu trúc thân máy Hai phần: phần trên trượt lên, phần khung dưới cố định Vị trí camera Trên phần thân di động, có phần khuyết để chụp ảnh khi máy đóng

Nguyên mẫu từ MWC 2026 có nhiều điểm tương đồng

Thiết kế trong bằng sáng chế có mối liên hệ nhất định với các nguyên mẫu từng được trưng bày. Tại sự kiện MWC 2026, Samsung Display giới thiệu nguyên mẫu Mobile Slidable, có khả năng mở rộng kích thước màn hình từ 5.1 inch lên 6.7 inch.

Cơ chế trượt theo chiều dọc của nguyên mẫu này tương đồng lớn với bản vẽ trong hồ sơ bằng sáng chế gần đây. Dù vậy, sự tồn tại của bằng sáng chế hay nguyên mẫu trưng bày chưa phải là xác nhận về thời điểm thương mại hóa chính thức.

Từ gập sang trượt: những bài toán chưa có lời giải sẵn

Việc chuyển từ màn hình gập sang màn hình trượt đặt ra nhiều thách thức kỹ thuật cho nhà sản xuất. Trước hết là độ bền của màn hình dẻo khi phải chịu lực tác động và chuyển động uốn cong liên tục, yếu tố then chốt quyết định tuổi thọ thiết bị.

Bên cạnh đó, cơ chế cơ khí kéo trượt cần được tinh chỉnh chính xác để đảm bảo độ mượt mà và sự ổn định trong suốt vòng đời sử dụng.

Samsung vẫn đang phát triển điện thoại có màn hình trượt độc đáo

Ngoài phần cứng, phần mềm đóng vai trò quan trọng không kém với thiết bị có kích thước thay đổi linh hoạt. Ứng dụng và giao diện người dùng cần tự động điều chỉnh mượt mà theo tỷ lệ khung hình mới, tránh hiện tượng vỡ bố cục hay gián đoạn trải nghiệm.

Khả năng trở thành lựa chọn cao cấp bên cạnh Galaxy Z Fold

Nếu giải quyết được các bài toán về độ bền, phần mềm và giá thành, thiết bị màn hình trượt có thể tạo thêm một lựa chọn trong phân khúc cao cấp, song hành cùng dòng Galaxy Z Fold hiện tại.

Nhìn chung, bằng sáng chế mới cho thấy Samsung vẫn thăm dò nhiều hướng đi cho thiết bị di động có màn hình linh hoạt. Hiện hãng chưa công bố kế hoạch cụ thể nào cho sản phẩm này.