Điện thoại mô-đun HMD Fusion nâng cấp chip Snapdragon 7s Gen 2 cùng màn hình 120Hz sắc nét Phiên bản mới của HMD Fusion tại châu Âu được trang bị bộ xử lý mạnh mẽ hơn, bổ sung chống rung OIS cho camera 108MP và giữ trọn hệ sinh thái mô-đun độc đáo.

HMD đang chuẩn bị làm mới dòng điện thoại thông minh mô-đun Fusion tại thị trường châu Âu. Phiên bản nâng cấp này được thiết kế nhằm khắc phục các điểm nghẽn hiệu năng trên thế hệ tiền nhiệm, mang đến cấu hình phần cứng mạnh mẽ hơn nhưng vẫn duy trì trọn vẹn triết lý thiết kế tùy biến linh hoạt đặc trưng của thương hiệu.

Bước nhảy vọt về sức mạnh xử lý và chất lượng hiển thị

Điểm thay đổi đáng giá nhất trên thế hệ HMD Fusion mới nằm ở vi xử lý trung tâm. Nhà sản xuất đã quyết định thay thế dòng chip Snapdragon 4 Gen 2 bằng nền tảng Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, mang lại hiệu năng tính toán và khả năng xử lý đồ họa vượt trội hơn đáng kể.

Thiết bị đi kèm hai tùy chọn dung lượng RAM là 8GB hoặc 12GB, bộ nhớ lưu trữ trong đạt 256GB. HMD cũng tích hợp công nghệ mở rộng RAM ảo, hỗ trợ duy trì đa nhiệm mượt mà khi người dùng chạy đồng thời các ứng dụng nặng.

HMD Fusion sắp có bản nâng cấp với chipset mạnh mẽ hơn

Không chỉ nâng cấp sức mạnh bên trong, khả năng hiển thị của máy cũng được cải thiện rõ rệt. Thay vì sử dụng màn hình chuẩn HD+ với tần số quét 90Hz như phiên bản ra mắt vào tháng 9 năm 2024, thiết bị mới sở hữu tấm nền IPS LCD kích thước 6.56 inch có độ phân giải FHD+ sắc nét cùng tần số quét 120Hz, giúp các thao tác cuộn vuốt mượt mà hơn.

Nâng cấp camera với chống rung OIS và thời lượng pin bền bỉ

Hệ thống quang học trên HMD Fusion mới tiếp tục duy trì cảm biến chính 108MP, tuy nhiên điểm cộng lớn là sự xuất hiện của công nghệ chống rung quang học (OIS). Trang bị này hỗ trợ giảm thiểu hiện tượng nhòe mờ khi chụp thiếu sáng hoặc quay video khi di chuyển. Cụm camera sau còn có thêm một cảm biến phụ 2MP, trong khi mặt trước là camera selfie độ phân giải 50MP.

Thông số kỹ thuật Phiên bản HMD Fusion mới Thế hệ tiền nhiệm (09/2024) Vi xử lý Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 Màn hình 6.56 inch IPS LCD, FHD+, 120Hz 6.56 inch IPS LCD, HD+, 90Hz Bộ nhớ RAM / ROM 8GB hoặc 12GB / 256GB Tùy chọn cơ bản Camera chính 108MP (hỗ trợ OIS) + 2MP 108MP (không OIS) + 2MP Camera trước 50MP 50MP Dung lượng pin & sạc 5000 mAh, sạc nhanh 33W 5000 mAh, sạc nhanh 33W Hỗ trợ phần mềm Cập nhật trong 4 năm Cập nhật theo tiêu chuẩn

Cung cấp năng lượng cho thiết bị là viên pin dung lượng 5000 mAh, đi kèm công nghệ sạc nhanh có dây công suất 33W. Đáng chú ý, thiết bị cũng được cam kết nhận hỗ trợ cập nhật phần mềm liên tục trong vòng bốn năm, giúp kéo dài vòng đời sử dụng.

Điện thoại sẽ có thiết kế mô-đun độc đáo

Bảo tồn giá trị cốt lõi từ kiến trúc mô-đun Smart Pin

Bên cạnh cấu hình phần cứng cạnh tranh, giá trị độc bản của dòng máy vẫn là hệ thống chốt tiếp xúc thông minh Smart Pin ở mặt lưng. Giao tiếp phần cứng này cho phép người dùng mở rộng tính năng của thiết bị thông qua các phụ kiện chuyên dụng như ốp sạc không dây, ốp bảo vệ chịu lực hoặc đèn vòng LED trợ sáng trợ lực cho việc sáng tạo nội dung.

Hơn nữa, HMD tiếp tục cung cấp bộ công cụ phát triển mã nguồn mở, tạo điều kiện cho cộng đồng người dùng tự thiết kế và ứng dụng công nghệ in 3D để tạo ra các loại vỏ ốp mang phong cách riêng. Sự kết hợp giữa hiệu năng ổn định và thiết kế tùy biến được kỳ vọng sẽ giúp HMD Fusion tạo dấu ấn khác biệt trên thị trường di động hiện nay.