Điện thoại nắp gập Nokia 2360 Flip ra mắt với nút SOS cùng công nghệ quản lý Family Assist HMD giới thiệu Nokia 2360 Flip sở hữu hai màn hình tiện lợi, hỗ trợ nút bấm SOS khẩn cấp và tính năng kiểm soát Family Assist dành cho người già cùng học sinh.

HMD vừa chính thức giới thiệu mẫu điện thoại phổ thông nắp gập mang tên Nokia 2360 Flip. Thiết bị được định vị hướng đến nhóm người dùng chuyên biệt bao gồm học sinh và người cao tuổi, giải quyết bài toán giữ liên lạc thông suốt nhờ kết cấu gập bảo vệ màn hình, tích hợp nút gọi khẩn cấp SOS cùng nền tảng quản trị thiết bị từ xa Family Assist.

Cơ chế điều khiển Family Assist và giải pháp cứu hộ khẩn cấp SOS

Điểm nhấn công nghệ đáng chú ý trên Nokia 2360 Flip là tính năng Family Assist, cho phép người thân thiết lập các thông số máy từ xa thông qua ứng dụng chuyên dụng có sẵn trên Google Play và App Store. Đáng lưu ý, ứng dụng này giao tiếp trực tiếp với điện thoại bằng giao thức tin nhắn SMS, nhờ đó người dùng máy không cần đăng ký các gói cước dữ liệu di động hay kết nối mạng phức tạp.

Tính năng kiểm soát dành cho phụ huynh trên Nokia 2360 Flip

Thông qua Family Assist, người giám sát có thể can thiệp thêm bớt danh bạ, cài đặt lịch nhắc nhở, điều chỉnh âm lượng đàm thoại hoặc thiết lập danh sách ưu tiên. Ngoài ra, thiết bị hỗ trợ Chế độ lớp học dành riêng cho học sinh, giúp giới hạn giao diện chỉ hiển thị đồng hồ và tính năng gọi khẩn cấp, ngăn chặn việc phân tâm bởi các nội dung giải trí trong giờ học.

Bên cạnh đó, Nokia 2360 Flip được trang bị phím bấm cứu hộ SOS vật lý chuyên biệt. Khi kích hoạt bằng cách nhấn giữ trong 3 giây, thiết bị sẽ tự động quay số liên hệ được chỉ định từ trước, đồng thời phát tin nhắn cảnh báo đồng thời đến tối đa 5 số điện thoại đã lưu trong danh sách khẩn cấp.

Điện thoại Nokia 2360 Flip ra mắt với thiết kế nắp gập

Thiết kế hai màn hình và cấu hình phần cứng

Nokia 2360 Flip sở hữu kết cấu nắp gập vỏ sò với hệ thống hiển thị kép. Màn hình chính bên trong có kích thước 2.8 inch độ phân giải QVGA, hiển thị các biểu tượng menu phóng to giúp thao tác dễ dàng. Ở bên ngoài, màn hình phụ 1.77 inch chuẩn QQVGA hỗ trợ theo dõi nhanh thời gian, thông tin cuộc gọi đến và tin nhắn mà không cần mở máy.

Màn hình và thiết kế của Nokia 2360 Flip

Nhằm tối ưu cho nhóm người cao tuổi, máy trang bị hệ thống loa ngoài âm lượng lớn cùng khả năng tương thích chuẩn máy trợ thính HAC2011. Thiết bị dùng cổng sạc USB-C hiện đại, giữ lại giắc cắm âm thanh 3.5mm và tích hợp viên pin rời dung lượng 1,450mAh, cung cấp thời gian chờ tối đa 15 ngày hoặc 27.5 giờ đàm thoại liên tục.

Thông số kỹ thuật Chi tiết cấu hình trên Nokia 2360 Flip Màn hình Chính 2.8 inch QVGA, phụ 1.77 inch QQVGA Kích thước & Trọng lượng 111.85 x 55.56 x 18.95 mm, 121g Hệ điều hành S30+ Bộ nhớ RAM 4MB, ROM 4MB, hỗ trợ thẻ nhớ microSD đến 32GB Camera Camera đơn QVGA phía sau, có đèn flash LED Dung lượng pin 1,450mAh (dạng pin tháo rời) Kết nối ngoại vi USB-C, giắc cắm tai nghe 3.5mm, đài FM Mạng di động 2G GSM (băng tần 900/1800MHz), 2 SIM

Hạn chế về hạ tầng mạng 2G và định vị thương mại

Khác với dòng máy HMD 2660 Flip vốn được trang bị modem 4G hiện đại, Nokia 2360 Flip chỉ vận hành trên nền tảng mạng 2G GSM truyền thống (băng tần 900/1800MHz). Trong bối cảnh nhiều quốc gia đang đẩy nhanh tiến trình tắt sóng mạng 2G để nhường tần số cho các chuẩn kết nối cao hơn, khả năng tương thích của thiết bị sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ chính sách viễn thông từng khu vực.

HMD hiện cung cấp 3 phiên bản màu sắc cho sản phẩm gồm Đen Charcoal, Đỏ Burgundy và Xanh Teal. Thông tin về giá bán chính thức cũng như lộ trình phân phối tại các thị trường cụ thể vẫn chưa được công bố.