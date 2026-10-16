Điện thoại OPPO A7 Pro gây ấn tượng với chuẩn IP69K kháng 38 loại chất lỏng và pin 8000mAh OPPO A7 Pro ra mắt tại Việt Nam với thiết kế khung viền nguyên khối chắc chắn, đạt chuẩn kháng nước IP69K và sở hữu viên pin 8000mAh hỗ trợ sạc ngược 10W.

OPPO A7 Pro vừa chính thức gia nhập phân khúc smartphone tầm trung tại thị trường Việt Nam. Mẫu máy này hướng thẳng tới nhóm người dùng tìm kiếm một thiết bị có độ bền cao, hoạt động bền bỉ trong các điều kiện khắc nghiệt và sở hữu thời lượng pin kéo dài nhiều ngày.

Khung viền nguyên khối và giải pháp gia cố vật liệu

Đặc tính nổi bật đầu tiên của OPPO A7 Pro nằm ở kết cấu phần cứng. Thay vì các giải pháp vỏ ghép nối thông thường, nhà sản xuất trang bị cho thiết bị bộ khung viền nguyên khối nhằm tối ưu hóa độ chắc chắn cho toàn bộ thân máy, từ đó giảm thiểu tác động tiêu cực khi xảy ra va chạm cơ học.

OPPO A7 Pro có thiết kế cực kỳ bền bỉ

Bên cạnh khung viền chịu lực, OPPO ứng dụng hệ thống vật liệu xốp chuyên dụng kết hợp cùng các lớp keo niêm phong tại toàn bộ vị trí tiếp giáp giữa màn hình, cổng kết nối và các module linh kiện. Giải pháp này tạo nên hàng rào vật lý kín khít, ngăn chặn sự xâm nhập của các hạt bụi mịn cũng như hơi ẩm vào bo mạch chủ bên trong.

Thiết kế này đặc biệt hữu dụng với những người thường xuyên di chuyển ngoài trời, kỹ sư công trường hoặc lao động trong môi trường có mật độ bụi cao, nơi smartphone thông thường rất dễ gặp sự cố hỏng hóc.

Hệ thống bảo vệ đa tầng đạt chuẩn IP69K

Khả năng chống chịu chất lỏng trên OPPO A7 Pro được nâng cấp lên mức cao hàng đầu phân khúc. Thiết bị đáp ứng toàn diện các tiêu chuẩn thử nghiệm bao gồm IP66, IP68, IP69 và IP69K, mang đến khả năng thích ứng linh hoạt trước nhiều hình thái tác động từ môi trường bên ngoài.

Điện thoại có chuẩn kháng nước, chống bụi cao cấp

Trong đó, tiêu chuẩn IP69K là cấp bảo vệ nghiêm ngặt nhất, cho phép điện thoại chịu được tia nước có áp lực rất lớn phun ở nhiệt độ cao trong điều kiện phòng thí nghiệm. Nhà sản xuất công bố máy có khả năng kháng lại tác động từ 38 loại chất lỏng phổ biến khác nhau, hỗ trợ người dùng yên tâm khi gặp mưa lớn bất chợt hoặc môi trường ẩm ướt.

Nguồn năng lượng 8000mAh và độ bền pin qua năm tháng

Bên cạnh độ bền cơ học và khả năng kháng nước, OPPO A7 Pro còn sở hữu viên pin dung lượng lên tới 8000mAh. Đây là nguồn cung cấp năng lượng dồi dào, phục vụ tốt cho các chuyến công tác xa hay những ngày làm việc liên tục mà không cần phụ thuộc vào bộ sạc.

OPPO A7 Pro có pin khủng

Theo số liệu công bố, viên pin này duy trì được hơn 80% dung lượng thực tế sau 2.000 chu kỳ sạc xả tiêu chuẩn, tương đương thời gian sử dụng ổn định khoảng 6 năm. Thiết bị hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 45W để nạp lại năng lượng cho cell pin lớn này.

Điện thoại chơi thời gian sử dụng lên tới 2-3 ngày

Đáng chú ý, OPPO A7 Pro còn tích hợp tính năng sạc ngược có dây với công suất tối đa 10W. Nhờ tính năng này, điện thoại có thể chia sẻ năng lượng cho các thiết bị ngoại vi nhỏ gọn tương thích như đèn trợ sáng hoặc quạt cầm tay khi cần thiết.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của OPPO A7 Pro

Dưới đây là các thông số cấu hình phần cứng nổi bật được trang bị trên thiết bị:

Hạng mục Thông số kỹ thuật Màn hình AMOLED 6.57 inch, 120 Hz, độ sáng tối đa 1400 nits Dung lượng pin & Sạc 8000 mAh, sạc nhanh 45W, sạc ngược có dây 10W Hệ thống camera Camera sau 50 MP + 2 MP; Camera trước 50 MP Độ bền & Bảo vệ Khung viền nguyên khối, chuẩn IP66, IP68, IP69, IP69K, kháng 38 loại chất lỏng Kết nối không dây 5G, Wi-Fi 2.4G/5G, Bluetooth 5.4 BLE, NFC

Sự kết hợp giữa tiêu chuẩn bảo vệ IP69K, khung vỏ chịu lực và thời lượng pin lớn giúp mẫu smartphone này trở thành giải pháp thiết thực cho những ai tìm kiếm sự bền bỉ trong công việc hàng ngày.