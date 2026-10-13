Điện thoại TECNO Spark 50s 5G lộ diện chứng nhận kỹ thuật cùng cấu hình RAM 8GB và 256GB Mẫu smartphone TECNO Spark 50s 5G vừa xuất hiện trên Google Play Console và cơ sở dữ liệu NBD, xác nhận dung lượng RAM 8GB kèm bộ nhớ 256GB trước ngày ra mắt.

Phân khúc smartphone phổ thông hỗ trợ kết nối mạng thế hệ mới chuẩn bị đón nhận thêm đại diện mới mang tên TECNO Spark 50s 5G. Thiết bị vừa chính thức được ghi nhận trên hệ thống chứng nhận Google Play Console và cơ sở dữ liệu xuất nhập khẩu NBD, bước đi cho thấy thời điểm công bố thương mại đang đến gần.

Chứng nhận Google Play Console hé lộ mã hiệu thiết bị

Dữ liệu kỹ thuật từ danh sách thiết bị được hỗ trợ của Google Play Console xác nhận mẫu điện thoại này sở hữu số hiệu model KN8s cùng tên mã phần cứng TECNO-KN8s. Tên gọi thương mại TECNO Spark 50s 5G cũng được liệt kê rõ ràng trong chứng nhận, khẳng định sự tồn tại của phiên bản kế nhiệm bổ sung hậu tố 's'.

TECNO Spark 50s 5G lộ thông tin trên danh sách Google Play Console

So với biến thể tiêu chuẩn TECNO Spark 50 5G, quy chuẩn đặt tên có thêm ký tự 's' thường phản ánh chiến lược làm mới nhẹ cấu hình hoặc điều chỉnh trang bị phần cứng. Nhìn lại tiền lệ từ Spark 40 và Spark 40s bản 4G, các thay đổi trọng tâm thường tập trung vào chuẩn kết nối Bluetooth, chuẩn Wi-Fi và phân bổ các mức dung lượng lưu trữ.

Điện thoại có thể sớm ra mắt trong thời gian tới

Thông số bộ nhớ và thị trường phát hành ban đầu

Bên cạnh chứng nhận từ Google, cơ sở dữ liệu logistics NBD cũng ghi nhận chi tiết về thông số phần cứng lưu trữ của thiết bị. Theo đó, TECNO Spark 50s 5G sở hữu cấu hình RAM 8GB đi kèm bộ nhớ trong 256GB, mức dung lượng vượt trội trong phân khúc giá rẻ giúp tối ưu khả năng đa nhiệm và lưu trữ dữ liệu lâu dài.

TECNO Spark 50s 5G được xác nhận có RAM 8GB

Hồ sơ vận chuyển đồng thời ghi nhận Ecuador là điểm đến thử nghiệm của lô hàng, chỉ dấu cho thấy khu vực Nam Mỹ có thể là thị trường mở bán đầu tiên. Hiện nhà sản xuất vẫn chưa công bố thông tin chi tiết về bộ vi xử lý và công nghệ hiển thị của máy.

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Các chứng chỉ ban đầu đã phác thảo những thông số cơ bản về bộ nhớ của TECNO Spark 50s 5G. Chi tiết về vi xử lý, thông số màn hình và mức giá chính thức sẽ tiếp tục được cập nhật khi thiết bị hoàn tất các thủ tục kiểm định tiếp theo.