Điện thoại Trump Mobile T1 bắt đầu giao hàng: Công nghệ hay quà lưu niệm chính trị? Sau một năm trì hoãn, mẫu smartphone mạ vàng Trump Mobile T1 giá 499 USD đã chính thức đến tay người dùng, đi kèm nhiều tranh cãi về cấu hình và nguồn gốc xuất xứ.

Trump Mobile T1 là mẫu điện thoại thông minh mạ vàng có giá 499 USD (khoảng 13 triệu đồng) vừa chính thức được giao đến tay khách hàng sau gần một năm trì hoãn. Sản phẩm gây chú ý khi gắn liền với thương hiệu của ông Donald Trump, tuy nhiên cấu hình thực tế và nguồn gốc linh kiện đang trở thành tâm điểm của những luồng dư luận trái chiều trong cộng đồng công nghệ.

Cấu hình thực tế và những thay đổi so với cam kết

Mẫu Trump Mobile T1 được bàn giao tới người tiêu dùng trong tuần này, chỉ vài ngày sau khi trang web chính thức của hãng cập nhật trạng thái giao hàng. Đáng chú ý, thông số kỹ thuật của sản phẩm thực tế đã có sự điều chỉnh so với những hứa hẹn ban đầu từ phía Trump Organization.

Cụ thể, thiết bị bị thu hẹp kích thước màn hình và giảm dung lượng lưu trữ so với công bố trước đó. Nhiều chuyên gia công nghệ nhận định ngoại hình của Trump Mobile T1 có sự tương đồng đáng kinh ngạc với một mẫu điện thoại Trung Quốc hiện đang được phân phối tại Mỹ với mức giá dưới 200 USD (khoảng 5,26 triệu đồng).

Mẫu máy Trung Quốc từng được phát hiện có ngoại hình tương đồng với Trump Mobile T1

Lý giải về sự chậm trễ và quy trình kiểm soát chất lượng

Trước khi chính thức giao hàng, Trump Mobile từng đối mặt với nhiều hoài nghi khi âm thầm thay đổi điều khoản đặt trước. Theo tạp chí Fortune, công ty từng tuyên bố khoản tiền cọc 100 USD (khoảng 2,6 triệu đồng) chỉ là một "cơ hội có điều kiện" và không đảm bảo chắc chắn sản phẩm sẽ được sản xuất hàng loạt.

Giám đốc điều hành Pat O’Brien giải thích rằng việc chậm trễ kéo dài gần một năm là do các khâu kiểm tra chất lượng phức tạp và nhu cầu từ thị trường quá lớn. Để thông báo việc xuất xưởng, hãng đã sử dụng mạng xã hội Facebook nhưng thực hiện khóa tính năng bình luận dưới bài đăng.

Trump Mobile đã tạo một bài đăng trên Facebook thông báo bắt đầu xuất xưởng mẫu Trump T1

Tranh cãi về nguồn gốc và chiến lược định giá đặc biệt

Một trong những điểm gây tranh cãi nhất là nhãn mác nguồn gốc của thiết bị. Lời khẳng định "Made in USA" (Sản xuất tại Mỹ) đầy tự hào ban đầu đã bị gỡ bỏ. Thay vào đó, hãng sử dụng các cụm từ có tính linh hoạt hơn như "được thiết kế với các giá trị của người Mỹ" (designed with American values in mind).

Sự thay đổi này diễn ra sau khi các phân tích kỹ thuật chỉ ra thông số phần cứng của máy trùng khớp với các dòng thiết bị từ nhà sản xuất Trung Quốc. Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren thậm chí đã đưa ra những chỉ trích gay gắt về tính minh bạch của dự án này.

Nguồn gốc của chiếc máy với tuyên bố Made In USA ban đầu cũng là một chủ đề gây tranh cãi gay gắt

Bất chấp các vấn đề kỹ thuật, Trump Mobile T1 vẫn duy trì được sức hút nhờ lớp vỏ mạ vàng và logo thương hiệu đặc trưng. Điểm nhấn trong chiến lược bán hàng là gói cước hàng tháng đi kèm trị giá 47,45 USD (khoảng hơn 1,2 triệu đồng). Đây được xem là con số mang tính biểu tượng, nhằm nhắc lại nhiệm kỳ Tổng thống thứ 45 và hướng tới nhiệm kỳ thứ 47 của ông Donald Trump, đánh trúng tâm lý của tệp khách hàng ủng hộ trung thành.