Diễn viên Phùng Đức Hiếu và bài học trân trọng gia đình sau biến cố mất người thân Sau biến cố mất bố mà không có lấy một bức ảnh chụp chung, diễn viên Phùng Đức Hiếu đã thay đổi cách sống, luôn học cách trân trọng từng khoảnh khắc bên gia đình.

Sau khi bố qua đời, nam diễn viên Phùng Đức Hiếu mới bàng hoàng nhận ra trong điện thoại của mình hoàn toàn không có một tấm ảnh hay đoạn video nào chụp chung với ông. Nỗi tiếc nuối không thể bù đắp này đã trở thành bước ngoặt lớn, khiến anh thay đổi hoàn toàn cách nhìn nhận về cuộc sống và biết trân trọng hơn những người thân yêu.

Bài học về sự trân trọng từ ký ức tuổi thơ

Trong ký ức của Phùng Đức Hiếu, tuổi thơ dù nhiều thiếu thốn nhưng luôn tràn ngập tình yêu thương. Bố anh làm công nhân, còn mẹ là giáo viên. Cả hai đã chắt chiu từng khoản tiền nhỏ để nuôi dạy các con. Nam diễn viên xúc động nhớ lại những ngày mẹ đi công tác, hai bố con phải ăn cơm với đậu phụ nợ tiền cô bán hàng, chờ đến kỳ lương mới trả. Tuy từng không thích vì phải ăn liên tục, khi lớn lên anh mới hiểu đó là tất cả nỗ lực của bố mẹ để mang lại điều kiện tốt nhất cho con.

Tuy nhiên, điều khiến Đức Hiếu ray rứt nhất là sự vô tư của bản thân khi còn trẻ. Khi bố ra đi mãi mãi, anh mở điện thoại tìm kiếm kỷ niệm nhưng chỉ thấy ảnh chụp cùng bạn bè và đồng nghiệp. Việc không lưu giữ bức hình nào bên bố trở thành nỗi mất mát lớn. Từ trải nghiệm đau thương đó, anh luôn tự nhắc nhở bản thân phải ghi lại nhiều hơn những khoảnh khắc bên mẹ, vợ và con gái.

Đức Hiếu và bố mẹ

Sự trưởng thành và mái ấm cùng MC Thùy Linh

Bên cạnh biến cố gia đình, cuộc hôn nhân với MC Thùy Linh cũng là cột mốc giúp Phùng Đức Hiếu trở nên chín chắn hơn. Anh thừa nhận từng có thời điểm sống bốc đồng, làm được bao nhiêu tiêu bấy nhiêu khiến bản thân rơi vào tình trạng thiếu hụt. Sau khi lập gia đình, anh học cách suy nghĩ sâu sắc hơn về trách nhiệm đối với hai bên họ hàng và công việc.

Cặp đôi quen nhau từ bộ phim Giấc mộng quan trường. Nam diễn viên đã chủ động làm quen với Thùy Linh trong buổi liên hoan ra mắt phim. Tình cảm của họ bắt đầu từ những buổi hẹn hò giản dị tại các quán ăn bình dân, gắn kết bằng sự chân thành thay vì những món quà đắt giá. Nhờ từng làm quen với công việc đóng phim, MC Thùy Linh luôn thấu hiểu và thông cảm cho nghề nghiệp của chồng.

Vợ chồng Đức Hiếu - Thuỳ Linh

Mang trải nghiệm đời thực vào từng vai diễn

Sau khoảng 4 đến 5 năm chờ đợi, vợ chồng Phùng Đức Hiếu hạnh phúc đón con gái đầu lòng. Việc từng trải qua hành trình mong con giúp nam diễn viên dễ dàng nhập vai bác sĩ sản - phụ khoa trong bộ phim Con đến đây – tác phẩm xoay quanh chủ đề các cặp vợ chồng hiếm muộn. Dù gặp thử thách với các thuật ngữ y khoa chuyên môn, trải nghiệm làm cha ngoài đời đã giúp anh truyền tải cảm xúc chân thực đến khán giả.

Hiện tại, Phùng Đức Hiếu đặt gia đình làm ưu tiên hàng đầu. Anh và bà xã cùng nhau phân chia công việc để chăm sóc con gái nhỏ, chủ động san sẻ trách nhiệm trong từng giai đoạn phát triển của con.