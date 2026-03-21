Điều chỉnh Quy hoạch năng lượng quốc gia 2021-2030 theo Quyết định 363/QĐ-BCT Bộ Công Thương chính thức phê duyệt điều chỉnh quy hoạch năng lượng quốc gia nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển thị trường cạnh tranh đến năm 2030.

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 363/QĐ-BCT ngày 28/2/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là bước đi chiến lược nhằm tối ưu hóa hệ thống năng lượng tổng thể và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Phạm vi điều chỉnh và các phân ngành trọng yếu

Điều chỉnh quy hoạch năng lượng quốc gia bao quát toàn diện các phân ngành cốt lõi bao gồm: Dầu khí, than, điện, năng lượng mới và năng lượng tái tạo. Các nhiệm vụ trọng tâm được xác định từ khâu điều tra cơ bản, tìm kiếm thăm dò, khai thác, sản xuất đến tồn trữ, phân phối và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên.

Riêng đối với phân ngành than, quy hoạch tập trung vào việc dự báo chính xác cung - cầu, phát triển hệ thống hạ tầng phục vụ sản xuất, chế biến và vận chuyển. Bên cạnh đó, các hoạt động xuất, nhập khẩu than cũng được điều chỉnh để phù hợp với bối cảnh thị trường quốc tế và nhu cầu trong nước.

Chiến lược đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia

Theo Quyết định 363/QĐ-BCT, quan điểm phát triển năng lượng phải đi trước một bước và gắn liền với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Việc đa dạng hóa các nguồn năng lượng là ưu tiên hàng đầu nhằm cung cấp đầy đủ, ổn định cho tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong kỷ nguyên Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Bên cạnh việc thăm dò và khai thác hợp lý tài nguyên trong nước, Việt Nam sẽ kết hợp linh hoạt với việc nhập khẩu năng lượng từ nước ngoài. Phương hướng này không chỉ giúp bảo tồn nguồn tài nguyên nội địa mà còn củng cố vững chắc an ninh năng lượng quốc gia trước những biến động toàn cầu.

Thúc đẩy thị trường cạnh tranh và xóa bỏ bao cấp

Một trong những điểm đáng chú ý trong bản điều chỉnh này là định hướng phát triển thị trường năng lượng cạnh tranh, đa dạng hóa hình thức sở hữu và phương thức kinh doanh. Mục tiêu cốt lõi là hướng tới việc thỏa mãn tốt nhất lợi ích của người tiêu dùng thông qua cơ chế thị trường minh bạch.

Đáng chú ý, Bộ Công Thương nhấn mạnh việc thúc đẩy nhanh quá trình xóa bỏ bao cấp trong ngành năng lượng. Quyết định nêu rõ lộ trình tiến tới chấm dứt hoàn toàn việc thực hiện chính sách xã hội thông qua giá năng lượng, giúp giá cả phản ánh đúng giá trị thị trường và tạo động lực cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh nâng cao hiệu quả vận hành.