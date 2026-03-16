Điều hành giá xăng dầu linh hoạt: Chi Quỹ bình ổn tới 5.000 đồng mỗi lít Bộ Công Thương áp dụng cơ chế điều hành giá theo ngày khi thị trường biến động trên 7%, đồng thời chi mạnh Quỹ bình ổn để kìm đà tăng giá xăng dầu trong nước.

Trước những diễn biến phức tạp của xung đột tại Trung Đông, việc điều hành giá xăng dầu trong nước đang chuyển dịch sang trạng thái linh hoạt hơn. Thay vì định kỳ hằng tuần, giá xăng dầu hiện có thể được điều chỉnh theo ngày nhằm bám sát biến động của thị trường năng lượng toàn cầu và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Cơ chế điều hành linh hoạt theo biến động thị trường

Theo ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cơ chế điều hành giá xăng dầu mới được thực hiện theo Nghị quyết số 36/NQ-CP của Chính phủ. Điểm đáng chú ý nhất là khả năng điều chỉnh giá sớm hơn chu kỳ cố định nếu giá thế giới có biến động bất thường trên 7%.

Ông Trần Hữu Linh chia sẻ về việc điều hành giá xăng dầu những ngày gần đây (Ảnh: Cấn Dũng)

Việc điều hành dựa trên giá cơ sở của những ngày liền kề do hoạt động nhập khẩu luôn có độ trễ từ 3-4 ngày. Điều này giải thích vì sao có những thời điểm giá trong nước vẫn ở mức cao dù giá thế giới của ngày hôm đó đã giảm. Tuy nhiên, phương thức này giúp phản ánh sát nhất thực tế vận hành của thị trường và tạo động lực cho các doanh nghiệp chủ động nguồn hàng.

Chi tiết giá bán lẻ và mức chi Quỹ bình ổn

Trong kỳ điều hành gần nhất từ 22 giờ ngày 12/3, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã quyết định chi sử dụng Quỹ bình ổn giá (BOG) ở mức rất cao, từ 4.000 đến 5.000 đồng cho mỗi lít xăng dầu. Cụ thể mức giá và biến động như sau:

Mặt hàng Giá bán lẻ tối đa (VND) Biến động Xăng E5RON92 22.504 đồng/lít Giảm 447 đồng Xăng RON95-III 25.575 đồng/lít Tăng 335 đồng Dầu diesel 0.05S 27.025 đồng/lít Tăng 555 đồng Dầu hỏa 26.932 đồng/lít Tăng 2.513 đồng Dầu mazut 180CST 3.5S 18.661 đồng/kg Giảm 340 đồng

Mặc dù giúp ổn định tâm lý thị trường, áp lực lên Quỹ bình ổn hiện nay là rất lớn. Với số dư còn khoảng hơn 5.600 tỷ đồng, nếu duy trì mức chi như hiện tại, quỹ chỉ có khả năng hỗ trợ trong khoảng 15 ngày tới.

Quỹ bình ổn giá xăng dầu đang được chi cho mỗi lít xăng dầu từ 4.000-5.000 đồng/lít (Ảnh: Cấn Dũng)

Giải pháp dài hạn và an ninh năng lượng

Bên cạnh công cụ giá, Chính phủ đang xem xét các phương án dự phòng tài khóa, bao gồm đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu. Đồng thời, nâng cao năng lực dự trữ được xác định là trụ cột then chốt để ứng phó với các cú sốc cung ứng.

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành khẩn trương xây dựng phương án dự trữ quốc gia và thương mại mới. Trong đó, các doanh nghiệp đầu mối phải duy trì mức dự trữ tối thiểu tương đương 20 ngày cung ứng, còn các doanh nghiệp phân phối là 5 ngày. Việc giám sát chặt chẽ nghĩa vụ này nhằm bảo đảm nền kinh tế không bị đứt gãy nguồn cung trước các xung đột địa chính trị phức tạp.