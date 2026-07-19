Điều khiển robot bằng ý nghĩ: Công nghệ BCI của BrainCo mở ra kỷ nguyên tương tác mới Nền tảng AI của BrainCo sử dụng sóng não để điều khiển tay máy và robot hình người với độ trễ cực thấp, mở đường cho các ứng dụng hỗ trợ người khuyết tật và giải trí.

Tại Hội nghị Trí tuệ Nhân tạo Thế giới (WAIC) 2026 diễn ra ở Shanghai, BrainCo đã gây kinh ngạc khi trình diễn nền tảng AI điều khiển robot thông qua giao diện não - máy tính (BCI). Công nghệ này cho phép con người vận hành các thiết bị ngoại vi, từ cánh tay máy đơn giản đến robot hình người phức tạp, chỉ bằng sức mạnh của tư duy.

Cơ chế vận hành của hệ thống giao diện não - máy tính (BCI)

Hệ thống của BrainCo hoạt động dựa trên việc thu thập và phân tích các tín hiệu điện sinh học từ não bộ. Để bắt đầu, người dùng sẽ đeo một thiết bị chuyên dụng được gọi là mũ não hoặc tai nghe EEG (điện não đồ). Thiết bị này chứa các cảm biến nhạy bén giúp ghi lại các xung điện thần kinh phát ra khi con người tập trung suy nghĩ về một hành động cụ thể.

Một chiếc mũ não đọc tín hiệu điện từ ý nghĩ để điều khiển robot từ xa.

Điểm mấu chốt nằm ở nền tảng AI xử lý dữ liệu. Các tín hiệu EEG thô thường rất nhiễu và khó giải mã. Tuy nhiên, thuật toán của BrainCo chạy trên máy tính sẽ tiến hành bóc tách, phân tích và chuyển đổi các tín hiệu này thành lệnh kỹ thuật số. Toàn bộ quá trình từ khi hình thành ý nghĩ đến khi robot thực hiện lệnh chỉ mất khoảng 200 mili giây, một tốc độ gần như tương đương với phản xạ tự nhiên của cơ thể người.

Đột phá trong việc huấn luyện robot bằng dữ liệu song hành

Không chỉ dừng lại ở các lệnh đơn giản như "mở" hay "đóng", BrainCo còn giới thiệu giải pháp thu thập dữ liệu AI hiện thân (Embodied AI Data Collection Solution). Phương pháp này cho phép hệ thống học hỏi các tác vụ phức tạp bằng cách thu thập dữ liệu huấn luyện song song với dữ liệu EEG.

Người dùng công nghệ điều khiển bằng ý nghĩ của BrainCo đang điều khiển robot lấy một quả táo.

Trong buổi trình diễn tại Shanghai, một đại diện của công ty bị mất tay trái đã điều khiển một bàn tay robot thực hiện các thao tác cầm nắm tinh vi chỉ bằng ý nghĩ. Các robot hình người và cánh tay máy gắn trên bàn cũng thực hiện các nhiệm vụ như gấp quần áo một cách chính xác. Điều này cho thấy khả năng ứng dụng cực cao của BCI trong việc hỗ trợ người khuyết tật tái hòa nhập cuộc sống.

Bảng so sánh phương thức điều khiển truyền thống và điều khiển bằng ý nghĩ (BCI)

Tiêu chí Điều khiển truyền thống (Remote/Voice) Điều khiển bằng ý nghĩ (BrainCo BCI) Hình thức tương tác Vật lý (nút bấm) hoặc âm thanh Tín hiệu thần kinh (không tiếp xúc) Độ trễ hệ thống Phụ thuộc vào kết nối (thường thấp) Khoảng 200 mili giây Khả năng ứng dụng Người dùng phổ thông Người khuyết tật, chuyên gia, giải trí Độ phức tạp tác vụ Giới hạn theo lập trình sẵn Có thể học các tác vụ phức tạp qua AI

Tầm nhìn về tương lai của sự tự động hóa

Mặc dù hiện tại công nghệ này vẫn đang ở giai đoạn nguyên mẫu và trình diễn kỹ thuật, nhưng tiềm năng mà nó mang lại là vô tận. BrainCo hướng tới một tương lai nơi các công việc hàng ngày có thể được thực hiện mà không cần động tay chân. Những kịch bản như điều khiển robot lắp ráp máy tính tản nhiệt nước hoặc hỗ trợ sinh hoạt cá nhân hoàn toàn có thể trở thành hiện thực.

Bên cạnh đó, công nghệ EEG của BrainCo còn có những nhánh ứng dụng khác như hỗ trợ thiền định thông qua các băng đô đo sóng não, giúp người dùng theo dõi trạng thái tinh thần và giảm căng thẳng. Sự kết hợp giữa công nghệ sinh học và trí tuệ nhân tạo đang xóa nhòa ranh giới giữa con người và máy móc, hứa hẹn một cuộc cách mạng trong cách chúng ta vận hành thế giới số trong thập kỷ tới.