Đời sống Điều kiện xét tuyển thẳng ngành Y 2026 thí sinh cần biết Xét tuyển thẳng ngành Y 2026 theo Thông tư 06/2026/TT-BGDĐT. Y Hà Nội dành 40% chỉ tiêu, Y Dược ĐHQGHN xét giải HSG quốc gia, Thái Nguyên yêu cầu HL giỏi

Mùa tuyển sinh 2026, việc xét tuyển thẳng vào ngành Y được thực hiện theo Thông tư 06/2026/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhiều trường Y lớn đã công bố tiêu chí riêng, kết hợp thành tích học sinh giỏi với yêu cầu học lực và điểm thi tốt nghiệp THPT. Trường Đại học Y Hà Nội dành 40% chỉ tiêu mỗi ngành cho phương thức tuyển thẳng.

Quy định chung về xét tuyển thẳng ngành Y năm 2026

Theo Điều 8 Thông tư số 06/2026/TT-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, các cơ sở đào tạo được quyền xây dựng và công bố chính sách xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển đối với một số đối tượng thí sinh.

Đối với các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe, việc tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển được thực hiện theo đề án tuyển sinh của từng trường. Tuy nhiên, đề án của các trường phải đáp ứng ba yêu cầu cốt lõi.

Yêu cầu thứ nhất là công khai minh bạch các tiêu chí xét tuyển ngay từ đầu mùa tuyển sinh để thí sinh nắm rõ.

Yêu cầu thứ hai là không trái với quy định tại Điều 8 Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Yêu cầu thứ ba là bảo đảm đáp ứng yêu cầu đặc thù của nhóm ngành đào tạo bác sĩ, dược sĩ và khối ngành sức khỏe có cấp phép hành nghề – đây là điểm khác biệt quan trọng của ngành Y so với các ngành đào tạo khác.

Đối tượng thường được xét tuyển thẳng vào ngành Y

Trên thực tế, nhiều trường đại học Y áp dụng tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển cho hai nhóm đối tượng chính.

Nhóm thứ nhất là thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia và quốc tế ở các môn liên quan đến lĩnh vực Y khoa.

Nhóm thứ hai là thí sinh thuộc diện chính sách theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hoặc các đối tượng khác theo đề án riêng của từng trường.

Chính sách tuyển thẳng khối ngành Y năm 2026 được thực hiện theo Điều 8 Thông tư số 06/2026/TT-BGDĐT và do từng trường quy định cụ thể trong đề án tuyển sinh đã công bố công khai. Vì vậy, thí sinh cần đối chiếu kỹ đề án của trường mình quan tâm để chuẩn bị hồ sơ phù hợp.

Xét tuyển thẳng tại Trường Đại học Y Hà Nội

Theo thông tin tuyển sinh dự kiến, Trường Đại học Y Hà Nội xét tuyển thẳng các đối tượng theo quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chỉ tiêu tuyển thẳng được phân bổ ở mức 40% chỉ tiêu mỗi ngành.

Trường hợp số lượng thí sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng không đủ 40% chỉ tiêu, phần chỉ tiêu còn lại sẽ được chuyển sang phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Xét tuyển thẳng tại Trường Đại học Y Dược – Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Y Dược thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội áp dụng xét tuyển thẳng cho thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và quốc tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Các môn được công nhận để xét tuyển thẳng gồm toán, vật lý, hóa học, sinh học và tin học. Điều kiện kèm theo là thời gian đạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển và thí sinh phải tốt nghiệp THPT năm 2026.

Nhà trường sẽ xét tuyển từ giải cao xuống thấp cho tới khi đủ chỉ tiêu. Nếu nhiều thí sinh cùng mức giải ở cuối danh sách, trường sử dụng thêm tiêu chí phụ theo hướng dẫn của Đại học Quốc gia Hà Nội để chọn lọc.

Xét tuyển thẳng tại Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên

Trường Đại học Y Dược thuộc Đại học Thái Nguyên xét tuyển thẳng đối với các nhóm gồm anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, chiến sĩ thi đua toàn quốc và học sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế.

Đối với thí sinh đạt giải khoa học kỹ thuật cấp quốc gia và quốc tế, trường yêu cầu thí sinh phải bảo vệ nội dung nghiên cứu trước hội đồng tuyển sinh của trường. Phần bảo vệ thực hiện bằng tiếng Anh với giải quốc tế hoặc bằng tiếng Việt với giải quốc gia.

Cùng với đó, nhóm thí sinh thuộc diện tuyển thẳng phải đáp ứng đồng thời điều kiện học lực và điểm thi tốt nghiệp THPT. Cụ thể, thí sinh dự tuyển vào ngành Y khoa, Răng – Hàm – Mặt và Dược học phải có học lực lớp 12 xếp loại giỏi, đồng thời tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 20 điểm trở lên.

Lưu ý chung cho thí sinh xét tuyển thẳng ngành Y 2026

Chính sách tuyển thẳng vào ngành Y năm 2026 khác nhau ở từng trường. Trường Đại học Y Hà Nội dành 40% chỉ tiêu nhưng không nêu yêu cầu học lực cụ thể, trong khi Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên yêu cầu học lực giỏi lớp 12 và tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp từ 20 trở lên.

Thí sinh cần theo dõi sát đề án tuyển sinh chính thức của từng trường, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ chứng minh thành tích, đồng thời vẫn ôn tập tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT để dự phòng trường hợp không đạt diện tuyển thẳng.