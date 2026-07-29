Diệu và Sinh đón nhận hạnh phúc trong tập 33 phim Dưới ô cửa sáng đèn Tập 33 phim Dưới ô cửa sáng đèn chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của Diệu và Sinh, cuộc hội ngộ giữa Dương và Trang cùng đề nghị bất ngờ từ Sơn.

Phim truyền hình Dưới ô cửa sáng đèn tập 33 ghi nhận nhiều biến chuyển tình cảm quan trọng khi các nhân vật chính dần tìm lại sự bình yên sau nhiều sóng gió. Đáng chú ý là những khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi Diệu và Sinh cùng sự trở lại của các mối quan hệ đầy trăn trở.

Khoảnh khắc ngọt ngào của Diệu và Sinh

Trải qua nhiều thăng trầm, Diệu và Sinh chính thức tận hưởng những ngày tháng bình yên bên nhau. Khi Sinh sang nhà chơi, Diệu vui vẻ khoe chiếc váy mới mua với người yêu. Cả hai đang đùa giỡn hạnh phúc thì ông Đăng bất ngờ trở về. Nhìn thấy cặp đôi, ông tế nhị giật mình đóng cửa rồi đi ra ngoài để hai con được tự nhiên.

Khi thấy dáng ông Đăng đi khuất sau hành lang, Sinh mới quay lại trò chuyện cùng Diệu. Anh hóm hỉnh khoe đã chốt cửa để lần sau ông quay lại phải gõ cửa trước. Diệu lập tức nhắc nhở anh rằng trong nhà có camera giám sát. Cả hai vui vẻ nhìn vào camera chào ông Đăng và đoán ông đang đứng ở góc hành lang quan sát. Nhằm thể hiện sự gắn kết và chân thành, Sinh hạnh phúc gọi ông là bố Đăng.

Cuộc hội ngộ xúc động giữa Dương và Trang

Ở một diễn biến khác, Dương - chồng cũ của Diệu - đã khẩn trương đi tìm Trang sau khi biết thông tin về tình trạng hiện tại của cô do Diệu chia sẻ. Trang rất bất ngờ khi thấy Dương xuất hiện trước mặt mình. Dương xúc động đến mức không nói nên lời, chỉ biết ôm chặt Trang vào lòng.

Lựa chọn bất ngờ dành cho Diệu

Trước đó, Sơn đã trao cho Diệu hợp đồng mới và dành lời khen cho khả năng quản lý hiệu quả của cô. Anh đưa ra hai phương án để sang tên lại công ty: chuyển số tiền mua công ty trước đây thành một khoản nợ lãi suất thấp cho Diệu, hoặc công ty cùng bản thân Sơn đều thuộc quyền sở hữu của cô.

Tập 33 bộ phim Dưới ô cửa sáng đèn phát sóng lúc 20h thứ Tư ngày 29/7 trên kênh VTV3.