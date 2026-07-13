Digimon Story: Time Stranger chính thức lên kệ Nintendo Switch: Bước tiến đồ họa 4K và những cải tiến kỹ thuật đáng chú ý Sau 9 tháng độc quyền trên các nền tảng khác, hậu bản Digimon mới nhất đã cập bến Nintendo Switch và Switch 2 với bản cập nhật v1.2.1, mang đến tùy chọn đồ họa 4K cùng các bản sửa lỗi hệ thống quan trọng.

Bandai Namco Entertainment và đơn vị phát triển Media.Vision vừa chính thức đưa tựa game nhập vai luyện thú Digimon Story: Time Stranger lên nền tảng Nintendo Switch và thế hệ kế nhiệm Nintendo Switch 2. Sự kiện này đánh dấu việc kết thúc 9 tháng độc quyền trên PC, PlayStation 5 và Xbox Series X/S kể từ khi trò chơi ra mắt vào tháng 10 năm ngoái.

Hình ảnh quảng bá chính thức của trò chơi Digimon Story: Time Stranger.

Nâng cấp kỹ thuật và các chế độ đồ họa trên Switch 2

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong đợt phát hành này là bản cập nhật phiên bản 1.2.1, mang lại khả năng tùy chỉnh đồ họa linh hoạt cho người dùng Switch 2. Tương tự như trên PS5 và Xbox Series X, người chơi trên phần cứng mới của Nintendo có thể lựa chọn giữa hai chế độ:

Chế độ Chất lượng (Quality Mode): Xuất hình ảnh ở độ phân giải lên đến 4K, hỗ trợ HDR với tốc độ khung hình mục tiêu là 30 FPS.

Xuất hình ảnh ở độ phân giải lên đến 4K, hỗ trợ HDR với tốc độ khung hình mục tiêu là 30 FPS. Chế độ Hiệu suất (Performance Mode): Ưu tiên sự mượt mà với độ phân giải 1080p và tốc độ khung hình lên đến 60 FPS.

Ngược lại, phiên bản dành cho Nintendo Switch tiêu chuẩn sẽ không có tính năng lựa chọn chế độ. Trò chơi sẽ chạy cố định ở độ phân giải 1080p khi gắn vào dock và 720p ở chế độ cầm tay, cả hai đều giới hạn ở mức 30 FPS. Đối với phiên bản Steam, người chơi vẫn tiếp tục sử dụng hệ thống tùy chỉnh thủ công thay vì các thiết lập sẵn có này.

Khắc phục lỗi hệ thống và bổ sung tính năng mới

Bản cập nhật v1.2.1 không chỉ tập trung vào đồ họa mà còn giải quyết các lỗi kỹ thuật nghiêm trọng ảnh hưởng đến trải nghiệm lâu dài. Đáng chú ý nhất là việc sửa lỗi đứng thời gian đếm ngược trong Digifarm khi tổng thời lượng chơi đạt mức giới hạn 999 giờ 59 phút. Trước đó, lỗi này khiến việc huấn luyện Digimon không thể hoàn tất khi game thủ đạt đến cột mốc thời gian trên.

Ngoài ra, đội ngũ phát triển cũng đã xử lý lỗi ngăn cản tiến trình cốt truyện trong nhiệm vụ chính mang tên "The God of Speed's Wish". Bên cạnh các bản sửa lỗi, người chơi sẽ được trải nghiệm thêm các tính năng mới như:

Chế độ chụp ảnh (Photo Mode) khi khám phá bản đồ.

Nhân vật hỗ trợ mới: Terriermon Assistant.

Bảng tra cứu điều kiện tiến hóa (Digivolution Conditions) trực tiếp ngay tại Digifarm.

Cốt truyện trưởng thành và hệ thống chiến đấu 3v3

Digimon Story: Time Stranger đánh dấu bước chuyển mình của dòng game với tông màu cốt truyện tối tăm và trưởng thành hơn. Người chơi sẽ vào vai một đặc vụ của tổ chức ADAMAS, bị đưa về quá khứ 8 năm sau một thảm họa mang tên "Shinjuku Inferno" tại Tokyo. Tại thế giới kỹ thuật số Iliad, người chơi phải điều hướng giữa các cuộc xung đột phe phái để ngăn chặn sự sụp đổ của cả hai thế giới.

Hệ thống chiến đấu của trò chơi dựa trên lưới hành động 3v3 (active battle grid). Đội hình tối đa gồm 6 Digimon, trong đó 3 vị trí dự phòng có thể thay thế linh hoạt mà không tiêu tốn lượt đi. Với hơn 450 loài Digimon có thể quét, nuôi dưỡng và triển khai, trò chơi cung cấp một chiều sâu chiến thuật đáng kể cho những người yêu thích dòng game JRPG.

Hiện tại, các phiên bản Standard, Digital Deluxe và Digital Ultimate đã có mặt trên Nintendo eShop. Các gói nội dung mở rộng (DLC) thuộc Season Pass dự kiến sẽ lần lượt ra mắt vào các ngày 16/7, 23/7 và 30/7 năm 2026.