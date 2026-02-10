Dijon 2-2 Estac Troyes: Hai đội chia điểm Dijon bước vào màn so tài với phong độ ấn tượng trên sân nhà cùng mạch 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất, sẵn sàng tiếp đón đối thủ khó chịu Estac Troyes.

Dijon 2 - 2 Estac Troyes Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Dijon tiếp đón Estac Troyes.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

KT Kết thúc: Dijon 2-2 Estac Troyes Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 01:44 03/10/2026

Cuộc đối đầu giữa Dijon và Estac Troyes diễn ra vào lúc 23h00 ngày 02/10/2026 hứa hẹn mang đến 90 phút tranh tài đầy tính chiến thuật. Điểm tựa sân nhà đang là bệ phóng vững chắc để Dijon tự tin triển khai lối chơi quen thuộc, nhất là khi họ đang duy trì được sự hưng phấn cao độ qua từng vòng đấu.

Điểm tựa sân nhà và phong độ bùng nổ của Dijon

Dijon bước vào trận đấu này với sự tự tin rất lớn nhờ việc chơi rất tốt trên sân nhà. Khả năng làm chủ không gian và tận dụng sự cổ vũ của khán giả nhà giúp đội bóng này luôn duy trì được cường độ áp sát lẫn nhịp độ thi đấu ổn định.

Sự ổn định đó được phản ánh rõ nét qua kết quả thi đấu thời gian qua. Trong 5 trận gần nhất, Dijon duy trì thành tích bất bại đầy thuyết phục với 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Khả năng chuyển đổi trạng thái hiệu quả cùng sự tập trung ở những thời khắc quyết định đang giúp đội chủ nhà tạo ra sự áp đảo đáng kể trước các đối thủ.

Bản lĩnh kiên cường của Estac Troyes

Ở phía bên kia chiến tuyến, Estac Troyes chắc chắn không phải cái tên dễ bị khuất phục. Đội khách cũng đang sở hữu chuỗi phong độ ấn tượng không kém khi bất bại ở cả 5 trận gần nhất, trong đó có 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Lối chơi kỷ luật và biết cách chắt chiu cơ hội là vũ khí nguy hiểm nhất mà Estac Troyes mang đến sân đấu của Dijon.

Thêm vào đó, lịch sử đối đầu gần đây đang nghiêng nhẹ về phía đội khách. Cụ thể, trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Estac Troyes chiếm ưu thế với 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ chấp nhận thất bại 1 lần trước Dijon. Sự tự tin từ những kết quả đối đầu quá khứ sẽ là điểm tựa tinh thần quan trọng cho Estac Troyes trong chuyến hành quân này.

Cục diện chặt chẽ và giằng co

Với việc cả hai câu lạc bộ đều đang nắm giữ chuỗi trận bất bại ấn tượng, trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra với thế trận giằng co và toan tính cao độ. Dijon với ưu thế sân nhà chắc chắn muốn chủ động kiểm soát nhịp độ, trong khi Estac Troyes luôn sẵn sàng rình rập và trừng phạt bất kỳ sơ hở nào từ phía đối phương.

Yếu tố định đoạt kết quả trận đấu sẽ nằm ở khả năng tận dụng triệt để lợi thế sân bãi của Dijon để phá vỡ cấu trúc phòng ngự chặt chẽ của Estac Troyes, hoặc bản lĩnh của đội khách trong việc đứng vững trước sức ép.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Dijon · 1 thắng 2 hòa Estac Troyes · 2 thắng Estac Troyes 0 - 0 Dijon Hòa Dijon 1 - 2 Estac Troyes ET Estac Troyes 0 - 0 Dijon Hòa Dijon 3 - 1 Estac Troyes DIJ Dijon 0 - 1 Estac Troyes ET

Dijon 5 trận gần nhất T T H B H 6 Trận 4-2-0 T-H-B 17 Ghi (TB 2.8) 7 Thủng lưới Estac Troyes 5 trận gần nhất B B B T H 6 Trận 4-2-0 T-H-B 14 Ghi (TB 2.3) 5 Thủng lưới