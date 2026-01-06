Dimensity 7500 lộ điểm hiệu năng Geekbench: Sức mạnh mới cho smartphone tầm trung Vi xử lý MediaTek Dimensity 7500 ghi nhận điểm số ấn tượng trên Geekbench, hứa hẹn mang lại hiệu năng vượt trội và khả năng tối ưu năng lượng cho các thiết bị tầm trung.

Dimensity 7500, dòng hệ thống trên chip (SoC) mới nhất của MediaTek, vừa chính thức lộ diện điểm số hiệu năng thực tế trên nền tảng Geekbench. Kết quả này được ghi nhận thông qua thiết bị vivo S60 Vitality Edition, mang đến cái nhìn cụ thể về sức mạnh của thế hệ vi xử lý tầm trung tiếp theo dự kiến sẽ sớm phổ biến trên thị trường.

Hiệu năng thực tế của Dimensity 7500 trên Geekbench

Theo dữ liệu từ Geekbench, thiết bị thử nghiệm vivo S60 Vitality Edition chạy chip Dimensity 7500 đã đạt được 1.243 điểm trong bài kiểm tra đơn nhân và 3.569 điểm trong bài kiểm tra đa nhân. Đây là những con số đầy hứa hẹn đối với một chipset thuộc phân khúc này.

So với thế hệ tiền nhiệm Dimensity 7400, các chỉ số mới cho thấy sự cải thiện rõ rệt. Kết quả này hoàn toàn khớp với công bố trước đó từ MediaTek về việc tăng khoảng 24% hiệu suất đơn nhân và 21% hiệu suất đa nhân cho dòng chip mới.

Thông số kỹ thuật và khả năng vận hành

Dimensity 7500 được sản xuất trên tiến trình 4nm hiện đại, cấu trúc CPU tám lõi mạnh mẽ kết hợp cùng GPU Mali-G625. Việc sử dụng tiến trình tiên tiến giúp chipset không chỉ đạt hiệu suất cao mà còn tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng và kiểm soát nhiệt độ tốt hơn trong quá trình sử dụng lâu dài.

Thông số Chi tiết Tiến trình sản xuất 4nm Cấu trúc CPU 8 nhân GPU Mali-G625 Thiết bị ra mắt đầu tiên vivo S60 Vitality Edition

Với cấu hình này, Dimensity 7500 đáp ứng mượt mà các tác vụ thường nhật như duyệt web, mạng xã hội và xử lý video. Đối với game thủ, con chip này đủ sức vận hành các tựa game phổ biến ở mức thiết lập trung bình đến cao mà không gặp hiện tượng quá nhiệt hay sụt giảm khung hình đột ngột.

Định hình lại phân khúc smartphone tầm trung

Việc đưa mức hiệu năng từng chỉ có trên các dòng máy cao cấp xuống phân khúc tầm trung cho thấy chiến lược tập trung vào trải nghiệm người dùng của MediaTek. Mẫu vivo S60 Vitality Edition, thiết bị đầu tiên trang bị chipset này, sở hữu màn hình AMOLED 144Hz và thiết kế mỏng nhẹ chỉ 7,92mm, có giá khởi điểm khoảng 2.899 nhân dân tệ (tương đương 11,25 triệu đồng).

Sự xuất hiện của Dimensity 7500 được kỳ vọng sẽ tạo ra cuộc cạnh tranh gay gắt trong thị trường SoC tầm trung, nơi người dùng ngày càng đòi hỏi sự cân bằng giữa giá thành và sức mạnh xử lý. Trong thời gian tới, nhiều hãng smartphone khác cũng dự kiến sẽ tích hợp vi xử lý này vào các dòng sản phẩm chiến lược của mình.

Mặc dù điểm số Geekbench rất khả quan, hiệu quả thực tế của Dimensity 7500 vẫn cần được kiểm chứng qua khả năng tối ưu phần mềm của từng hãng điện thoại. Tuy nhiên, những dữ liệu ban đầu cho thấy đây là một bản nâng cấp chất lượng, củng cố vị thế của MediaTek trong việc cung cấp các giải pháp phần cứng mạnh mẽ cho người dùng phổ thông.