Dimensity CX C10 Max: chip 3nm MediaTek đưa CPU 8 nhân và NPU 55 TOPS lên laptop AI MediaTek công bố Dimensity CX C10 Max cho laptop, tích hợp CPU 8 nhân, GPU Immortalis-G925 11 nhân và NPU 890 đạt 55 TOPS, hướng tới tác vụ Gemini Intelligence

MediaTek Dimensity CX C10 Max là dòng vi xử lý 3nm hướng đến máy tính xách tay tích hợp trí tuệ nhân tạo. Theo thông tin được công bố, nền tảng này kết hợp CPU 8 nhân, GPU Arm Immortalis-G925 11 nhân và NPU 890 đạt 55 TOPS, phục vụ các tác vụ Gemini Intelligence xử lý trực tiếp trên thiết bị.

Điểm đáng chú ý của Dimensity CX C10 Max nằm ở cách MediaTek đưa các khối xử lý tính toán, đồ họa, AI, hình ảnh và kết nối vào một hệ thống duy nhất. Tuy nhiên, thông tin hiện có chủ yếu là cấu hình do nhà sản xuất công bố; chưa có dữ liệu kiểm thử thực tế về hiệu năng, điện năng tiêu thụ hay thời lượng pin của các máy tính sử dụng chip này.

MediaTek ra mắt chip Dimensity CX C10 Max

Tiến trình 3nm và cấu trúc xử lý 8 nhân

Dimensity CX C10 Max được xây dựng trên tiến trình 3nm thế hệ thứ 2. Theo MediaTek, đây là nền tảng tối ưu cho các tác nhân AI và Gemini Intelligence, với mục tiêu đáp ứng những tác vụ thông minh trên thiết bị.

CPU của chip có 8 nhân, gồm một nhân Arm Cortex-X925 đạt tốc độ tối đa 3,73 GHz, ba nhân Arm Cortex-X4 và bốn nhân Arm Cortex-A720. Cấu hình này đi cùng bộ nhớ đệm L3 dung lượng 12 MB và bộ nhớ đệm hệ thống SLC 10 MB.

Việc phân chia các nhóm nhân cho thấy MediaTek đặt trọng tâm vào cả hiệu năng cao lẫn xử lý đa nhiệm. Dù vậy, thông số xung nhịp và số nhân chưa đủ để kết luận về tốc độ thực tế, bởi hiệu năng còn phụ thuộc thiết kế tản nhiệt, phần mềm và giới hạn điện năng trên từng mẫu máy tính xách tay.

Các tính năng chính của chipset

NPU 55 TOPS là trọng tâm của định hướng AI trên thiết bị

Khối tăng tốc AI trên Dimensity CX C10 Max là NPU 890, được MediaTek công bố đạt 55 TOPS. Chỉ số này thể hiện năng lực xử lý tính toán dành cho AI theo đơn vị nghìn tỷ phép tính mỗi giây, đồng thời là một trong những thông số nổi bật nhất của nền tảng.

Trong kiến trúc của chip, NPU được định hướng xử lý các tác vụ AI phức tạp ngay trên thiết bị thay vì chỉ dựa vào kết nối mạng. Đây là yếu tố gắn trực tiếp với định vị Gemini Intelligence mà MediaTek đề cập. Tuy nhiên, nguồn chưa nêu rõ các ứng dụng cụ thể, định dạng mô hình AI được hỗ trợ hoặc mức hiệu quả của từng tác vụ.

Bên cạnh NPU, nền tảng hỗ trợ bộ nhớ LPDDR5X với tốc độ tối đa 9.600 Mbps và chuẩn lưu trữ UFS 4.0. Hai thành phần này tạo nền tảng dữ liệu cho CPU, GPU và NPU, nhất là trong các tình huống đa nhiệm hoặc cần truy xuất nhanh dữ liệu cục bộ.

GPU 11 nhân, hình ảnh và khả năng xuất hai màn hình 4K

Phần đồ họa sử dụng GPU Arm Immortalis-G925 11 nhân. MediaTek không công bố số liệu về tốc độ khung hình, khả năng chơi trò chơi hay hiệu suất đồ họa trong các phần mềm cụ thể. Vì vậy, chưa thể đối chiếu trực tiếp chip này với các nền tảng máy tính khác chỉ dựa trên số lượng nhân GPU.

Dimensity CX C10 Max còn tích hợp bộ xử lý hình ảnh MediaTek Imagiq 1090. Theo thông tin công bố, khối này hỗ trợ cảm biến camera lên đến 32 MP, HDR toàn dải, thu phóng mượt mà và ổn định hình ảnh điện tử.

Dimensity CX C10 Max có hiệu suất đồ họa khủng

Về hiển thị, chip hỗ trợ màn hình trong độ phân giải tối đa 4K60 qua DP/MIPI. Nền tảng cũng có thể xuất tối đa hai màn hình ngoài độ phân giải 4K thông qua DP/MST. Đây là thông số quan trọng với thiết bị cần mở rộng không gian làm việc bằng nhiều màn hình, nhưng trải nghiệm thực tế sẽ phụ thuộc cổng kết nối và thiết kế của từng sản phẩm thương mại.

Kết nối Wi-Fi 7 và Bluetooth 6.0

MediaTek công bố Dimensity CX C10 Max hỗ trợ Wi-Fi 7 với tốc độ lên đến 7,3 Gbps cùng Bluetooth 6.0. Các chuẩn kết nối này được định vị để phục vụ truyền dữ liệu không dây tốc độ cao và kết nối phụ kiện.

Nhìn chung, Dimensity CX C10 Max sở hữu cấu hình phần cứng tập trung vào AI trên thiết bị, với NPU 55 TOPS, CPU 8 nhân và hỗ trợ hiển thị 4K đa màn hình. Điểm cần chờ thêm là các mẫu máy tính xách tay thương mại, kết quả kiểm thử độc lập và thông tin về điện năng tiêu thụ để đánh giá đầy đủ vị trí của chip trong thị trường máy tính AI.