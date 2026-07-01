Dinamo Minsk 0-1 Neftchi Baku: Neftchi Baku giành chiến thắng Dinamo Minsk có phong độ gần đây tích cực hơn Neftchi Baku, nhưng đối đầu cân bằng sau hai lần gặp gần nhất tại Stadion Beroe lúc 00:00 ngày 31/07/2026.

Dinamo Minsk 0 - 1 Neftchi Baku Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Dinamo Minsk tiếp đón Neftchi Baku.

12' BÀN THẮNG! Neftchi Baku (0-1) Phút 12': Breno Almeida (Neftchi Baku) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

24' Thẻ vàng Phút 24': A. Sokolovskiy (Dinamo Minsk) nhận thẻ vàng.

30' Thẻ vàng Phút 30': A. Gravillon (Neftchi Baku) nhận thẻ vàng.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

58' Thay người Phút 58' (Neftchi Baku): B. Sambou vào sân thay L. Tupta.

66' Thay người Phút 66' (Dinamo Minsk): L. Gweth vào sân thay K. Vardanyan.

66' Thay người Phút 66' (Dinamo Minsk): A. Zhechko vào sân thay A. Sokolovskiy.

74' Thay người Phút 74' (Neftchi Baku): S. D'Almeida vào sân thay I. Mathew.

74' Thay người Phút 74' (Neftchi Baku): E. Safarov vào sân thay Breno Almeida.

83' Thay người Phút 83' (Dinamo Minsk): G. Alykulov vào sân thay M. Djimet.

83' Thay người Phút 83' (Dinamo Minsk): M. Shvetsov vào sân thay G. Gurban.

86' Thay người Phút 86' (Neftchi Baku): Igor Ribeiro vào sân thay E. Mahmudov.

88' Thẻ vàng Phút 88': L. Gweth (Dinamo Minsk) nhận thẻ vàng.

90+1' Thay người Phút 90+1' (Dinamo Minsk): R. Begunov vào sân thay E. Malashevich.

90+4' Thẻ đỏ Phút 90+4': F. Sacko (Neftchi Baku) nhận thẻ đỏ.

KT Kết thúc: Dinamo Minsk 0-1 Neftchi Baku Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 01:55 31/07/2026

Thông tin trận đấu

Dinamo Minsk sẽ chạm trán Neftchi Baku tại UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 00:00 ngày 31/07/2026 trên sân Stadion Beroe.

Những dữ liệu hiện có cho thấy Dinamo Minsk bước vào cuộc đối đầu với nền tảng phong độ tốt hơn trong các trận gần nhất. Tuy nhiên, lịch sử hai lần gặp gần nhất đang giữ thế cân bằng, khiến tương quan giữa hai đội chưa nghiêng hẳn về bên nào.

Dinamo Minsk có phong độ tích cực hơn

Ở ba trận gần nhất, Dinamo Minsk giành 2 chiến thắng và nhận 1 thất bại. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng có khả năng tìm kiếm kết quả tích cực, dù trận đấu gần nhất của họ là một thất bại.

Điểm đáng chú ý nằm ở việc Dinamo Minsk đã có hai chiến thắng trong mẫu phong độ được cung cấp. Dù vậy, không nên xem đây là bảo đảm cho một màn trình diễn vượt trội, bởi dữ liệu không cung cấp thêm thông tin về cách đội bóng tạo ra các kết quả đó, cũng như chất lượng của từng đối thủ.

Neftchi Baku cần tìm phản ứng

Phong độ gần nhất của Neftchi Baku được ghi nhận là một thất bại. Với lượng dữ liệu hạn chế hơn so với đối thủ, chưa thể đánh giá đầy đủ xu hướng thi đấu hoặc mức độ ổn định của đội bóng.

Trong bối cảnh đó, Neftchi Baku sẽ phải tìm cách kiểm soát trận đấu và hạn chế ảnh hưởng từ nền phong độ tốt hơn của Dinamo Minsk. Tuy nhiên, các thông tin được cung cấp chưa cho phép xác định cụ thể đội bóng sẽ sử dụng sơ đồ nào hay lựa chọn cách tiếp cận ra sao.

Đối đầu cân bằng

Hai lần gặp gần nhất giữa Dinamo Minsk và Neftchi Baku có kết quả cân bằng: Dinamo Minsk thắng 1 trận, trong khi Neftchi Baku cũng thắng 1 trận. Không đội nào giành lợi thế từ các cuộc đối đầu này, và dữ liệu không ghi nhận trận hòa trong hai lần gặp gần nhất.

Xu hướng trên cho thấy sự chênh lệch giữa hai đội không được thể hiện rõ qua lịch sử đối đầu. Vì vậy, phong độ hiện tại có thể trở thành yếu tố đáng chú ý hơn khi đánh giá cuộc chạm trán tại Stadion Beroe.

Nhận định trước trận

Dinamo Minsk có cơ sở để được đánh giá tích cực hơn nhờ giành 2 chiến thắng trong 3 trận gần nhất, trong khi Neftchi Baku mới được ghi nhận một thất bại ở trận gần nhất. Dẫu vậy, lợi thế này không đủ để xóa đi sự cân bằng từ hai lần đối đầu gần nhất.

Trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi khả năng tận dụng những thời điểm quan trọng và mức độ ổn định trong suốt thời gian thi đấu. Hiện chưa có dữ liệu về đội hình dự kiến, cầu thủ vắng mặt hoặc sơ đồ chiến thuật, do đó chưa thể đưa ra đánh giá cụ thể hơn về các điểm nóng trên sân.

Nhìn chung, Dinamo Minsk sở hữu nền tảng phong độ gần đây tốt hơn, còn Neftchi Baku vẫn có cơ sở để kỳ vọng vào một màn phản ứng sau kết quả không thuận lợi. Cán cân đối đầu cân bằng khiến đây là cuộc đấu khó dự đoán, dù các số liệu gần nhất đang tạo ra một lợi thế nhất định cho Dinamo Minsk.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Dinamo Minsk · 1 thắng 0 hòa Neftchi Baku · 1 thắng Dinamo Minsk 0 - 1 Neftchi Baku NB Neftchi Baku 2 - 4 Dinamo Minsk DM

Dinamo Minsk 3 Trận 2-0-1 T-H-B 6 Ghi (TB 2.0) 3 Thủng lưới Neftchi Baku 1 Trận 0-0-1 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 4 Thủng lưới