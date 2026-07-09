Dinamo Minsk 0-1 Sileks: Sileks giành chiến thắng Dinamo Minsk tiếp đón Sileks trong khuôn khổ vòng loại UEFA Europa Conference League, trận đấu diễn ra tại Stadion Beroe với mục tiêu giành vé đi tiếp của cả hai đội.

Dinamo Minsk 0 - 1 Sileks Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Dinamo Minsk tiếp đón Sileks.

4' Thẻ vàng Phút 4': A. Toure (Dinamo Minsk) nhận thẻ vàng.

42' BÀN THẮNG! Sileks (0-1) Phút 42': E. Hasukic (Sileks) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Dinamo Minsk): A. Vakulich vào sân thay A. Toure.

46' Thay người Phút 46' (Dinamo Minsk): A. Lutskovich vào sân thay K. Vardanyan.

53' Thẻ vàng Phút 53': G. Djekov (Sileks) nhận thẻ vàng.

60' Thay người Phút 60' (Dinamo Minsk): M. Shvetsov vào sân thay G. Gurban.

65' Thay người Phút 65' (Sileks): N. Manojlov vào sân thay N. Bogdanovski.

71' Thẻ vàng Phút 71': A. Sokolovskiy (Dinamo Minsk) nhận thẻ vàng.

72' Thay người Phút 72' (Sileks): A. Mishov vào sân thay E. Hasukic.

72' Thay người Phút 72' (Sileks): M. Delimedjac vào sân thay I. Donov.

74' Thay người Phút 74' (Dinamo Minsk): G. Alykulov vào sân thay A. Sokolovskiy.

75' Thẻ vàng Phút 75': M. Delimedjac (Sileks) nhận thẻ vàng.

79' Thẻ vàng Phút 79': D. Angjeleski (Sileks) nhận thẻ vàng.

82' Thay người Phút 82' (Sileks): K. Velinovski vào sân thay N. Sero.

82' Thay người Phút 82' (Sileks): A. Timovski vào sân thay B. Panovski.

86' Thay người Phút 86' (Dinamo Minsk): L. Gweth vào sân thay E. Malashevich.

90+4' Thẻ vàng Phút 90+4': A. Mishov (Sileks) nhận thẻ vàng.

KT Kết thúc: Dinamo Minsk 0-1 Sileks Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 01:56 10/07/2026

Dinamo Minsk và Sileks sẽ chạm trán nhau trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League, một cuộc đối đầu mang tính chất quyết định đối với hành trình châu Âu của cả hai câu lạc bộ. Trận đấu diễn ra tại Stadion Beroe, hứa hẹn mang đến những diễn biến đáng chú ý cho người hâm mộ.

Bối cảnh trận đấu

Vòng loại Europa Conference League luôn là đấu trường khắc nghiệt, nơi các đội bóng phải thể hiện sự chắc chắn trong từng trận đấu để nuôi hy vọng đi xa hơn tại giải đấu châu lục. Cả Dinamo Minsk lẫn Sileks đều xác định đây là cơ hội quan trọng để khẳng định vị thế và tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Sức ép tâm lý và tính chất trận đấu

Đối với những đội bóng đến từ các giải vô địch quốc gia có thứ hạng châu Âu khiêm tốn hơn, mỗi trận đấu tại đấu trường Conference League đều mang ý nghĩa đặc biệt. Đây không chỉ là cơ hội thể hiện bản lĩnh mà còn là bước đệm để nâng cao vị thế của câu lạc bộ trên bản đồ bóng đá châu lục.

Yếu tố sân nhà, sự chuẩn bị chiến thuật và tinh thần thi đấu sẽ đóng vai trò quyết định đến cục diện trận đấu. Cả hai đội đều cần sự tập trung cao độ ngay từ những phút đầu tiên để tránh bị đối thủ gây bất ngờ.

Nhận định chuyên môn

Trong các trận đấu vòng loại cúp châu Âu, yếu tố tổ chức đội hình và khả năng tận dụng cơ hội thường là chìa khóa phân định thắng thua. Đội bóng nào giữ được sự kỷ luật trong phòng ngự và tạo ra được những tình huống dứt điểm chất lượng sẽ có lợi thế lớn hơn trong cuộc đối đầu này.

Người hâm mộ có thể kỳ vọng vào một trận đấu giàu tính cạnh tranh, khi cả hai bên đều nỗ lực hết mình vì mục tiêu đi tiếp tại Europa Conference League.

Phong độ gần đây của Dinamo Minsk

03/07/2026: FC Minsk 0-3 Dinamo Minsk (Thắng)

28/06/2026: Dinamo Minsk 1-1 FC Vitebsk (Hòa)

22/06/2026: Neman 1-3 Dinamo Minsk (Thắng)

17/06/2026: FC Slutsk 0-2 Dinamo Minsk (Thắng)

13/06/2026: Dinamo Minsk 2-1 FC Gomel (Thắng)

Phong độ gần đây của Sileks

02/07/2026: Sileks 4-0 Ballkani (Thắng)

23/06/2026: Sileks 1-2 Dinamo Tirana (Thua)

25/05/2026: Makedonija GjP 4-2 Sileks (Thua)

21/05/2026: Sileks 1-0 Shkendija (Thắng)

15/05/2026: Sileks 0-1 Aresimi (Thua)

Phong độ và thống kê đội

Dinamo Minsk (Chủ nhà)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Sileks (Khách)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Dinamo Minsk: Không có thông tin chấn thương

Sileks: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng:

Tỷ lệ dự đoán:

Dinamo Minsk thắng: 33%

Hòa: 33%

Sileks thắng: 33%

Dự đoán bàn thắng:

Dinamo Minsk: bàn

Sileks: bàn

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