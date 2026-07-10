Dinamo Tirana 0-1 FC Astana: FC Astana giành chiến thắng Dinamo Tirana tiếp đón FC Astana trên sân Elbasan Arena trong khuôn khổ vòng loại UEFA Europa Conference League, hứa hẹn một cuộc đối đầu giàu tính cạnh tranh giữa hai đại diện của Albania và Kazakhstan.

Dinamo Tirana 0 - 1 FC Astana Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Dinamo Tirana tiếp đón FC Astana.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

62' Thay người Phút 62' (FC Astana): I. Basic vào sân thay B. Islamkhan.

62' Thay người Phút 62' (Dinamo Tirana): F. Ruci vào sân thay M. Ayodeji.

62' Thay người Phút 62' (Dinamo Tirana): E. Hoxhallari vào sân thay U. Ismaili.

69' BÀN THẮNG! FC Astana (0-1) Phút 69': R. Karimov (FC Astana) lập công (kiến tạo: M. Tomasov). Tỷ số: 0 - 1.

74' Thay người Phút 74' (FC Astana): A. Merkel vào sân thay D. Karaman.

75' Thay người Phút 75' (FC Astana): D. Shomko vào sân thay M. Abrayev.

76' Thay người Phút 76' (Dinamo Tirana): R. Silva-Richards vào sân thay E. Qardaku.

76' Thay người Phút 76' (Dinamo Tirana): D. Fadairo vào sân thay H. Berisha.

85' Thay người Phút 85' (FC Astana): S. Basmanov vào sân thay A. Beysebekov.

86' Thay người Phút 86' (Dinamo Tirana): F. Farruku vào sân thay F. Perndreca.

KT Kết thúc: Dinamo Tirana 0-1 FC Astana Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 03:52 10/07/2026

Dinamo Tirana sẽ chào đón FC Astana trên sân nhà Elbasan Arena vào lúc 2h00 ngày 10/7, trong khuôn khổ vòng loại UEFA Europa Conference League. Đây là cuộc chạm trán đáng chú ý giữa hai câu lạc bộ đến từ hai nền bóng đá khác nhau của châu Âu và Trung Á, mở màn cho hành trình chinh phục một trong ba cúp châu lục danh giá của UEFA.

Bối cảnh trận đấu

Vòng loại Europa Conference League luôn là sân chơi khốc liệt, nơi các đội bóng vừa và nhỏ tại châu Âu tìm kiếm cơ hội góp mặt ở vòng bảng để khẳng định vị thế cũng như gia tăng nguồn thu từ giải đấu. Dinamo Tirana, với lợi thế sân nhà tại Elbasan Arena, sẽ cần tận dụng tối đa sự ủng hộ của khán giả nhà để tạo lợi thế trước lượt về.

Trong khi đó, FC Astana bước vào trận đấu với tư cách đội khách, buộc phải thích nghi nhanh với điều kiện thi đấu tại Albania. Việc di chuyển xa và chênh lệch múi giờ có thể là yếu tố ảnh hưởng đến thể lực cũng như sự gắn kết của đội bóng Kazakhstan ngay từ những phút đầu trận.

Yếu tố sân nhà và chiến thuật

Elbasan Arena từ lâu đã là chiến địa quen thuộc, nơi các đội bóng Albania thường phát huy tốt lối chơi tấn công dựa vào tốc độ và sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả. Dinamo Tirana nhiều khả năng sẽ chủ động dâng cao đội hình ngay từ đầu trận nhằm gây sức ép lên hàng thủ đối phương, tận dụng lợi thế sân nhà để tạo ra thế trận áp đảo.

Ngược lại, FC Astana được biết đến với lối chơi kỷ luật, chú trọng tổ chức phòng ngự chặt chẽ trước khi tìm kiếm cơ hội phản công. Trong bối cảnh phải thi đấu trên sân khách ở vòng loại châu Âu, ban huấn luyện đội bóng Kazakhstan nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự chắc chắn ở hàng thủ, hạn chế khoảng trống để đối thủ khai thác, đồng thời chờ đợi thời cơ từ những tình huống chuyển trạng thái nhanh.

Nhận định

Cuộc đối đầu giữa Dinamo Tirana và FC Astana hứa hẹn mang đến một trận đấu giàu cảm xúc, nơi yếu tố sân nhà và tinh thần thi đấu sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định đoạt cục diện. Với lợi thế Elbasan Arena, Dinamo Tirana được kỳ vọng sẽ nhập cuộc với tâm thế chủ động, trong khi FC Astana cần sự tỉnh táo và bản lĩnh để không bị cuốn vào nhịp độ do đối thủ áp đặt.

Kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng tận dụng cơ hội của cả hai bên, cũng như sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt chiến thuật từ ban huấn luyện mỗi đội trước một trận đấu mang tính chất quyết định tại vòng loại Europa Conference League.

Phong độ gần đây của Dinamo Tirana

01/07/2026: Struga 1-1 Dinamo Tirana (Hòa)

27/06/2026: Struga 2-3 Dinamo Tirana (Thắng)

23/06/2026: Sileks 1-2 Dinamo Tirana (Thắng)

01/06/2026: Egnatia Rrogozhinë 2-0 Dinamo Tirana (Thua)

25/05/2026: AF Elbasani 3-0 Dinamo Tirana (Thua)

Phong độ gần đây của FC Astana

03/07/2026: FC Astana 1-0 Zhenys (Thắng)

28/06/2026: Zhenys 2-2 FC Astana (Hòa)

21/06/2026: Aktobe 2-0 FC Astana (Thua)

14/06/2026: FC Astana 2-0 Irtysh (Thắng)

27/05/2026: Altay 1-1 FC Astana (Hòa)

Phong độ và thống kê đội

Dinamo Tirana (Chủ nhà)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

FC Astana (Khách)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Dinamo Tirana: Không có thông tin chấn thương

FC Astana: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng:

Tỷ lệ dự đoán:

Dinamo Tirana thắng: 33%

Hòa: 33%

FC Astana thắng: 33%

Dự đoán bàn thắng:

Dinamo Tirana: bàn

FC Astana: bàn

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