Về Báo Hà Tĩnh

Dinamo Zagreb 2-4 NEC Nijmegen: NEC Nijmegen giành chiến thắng

Văn Thể22/10/2026 18:47

Dinamo Zagreb đang bám sát nhóm dự cúp châu lục nhờ chuỗi 4 trận thắng trong 5 lần ra sân gần nhất. Đội bóng Croatia tiếp NEC Nijmegen, đội chưa thắng trận nào trong 5 trận gần đây, lúc 23h45 ngày 22/10 trên sân Stadion Maksimir.

Dinamo Zagreb2 - 4NEC NijmegenKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Dinamo Zagreb tiếp đón NEC Nijmegen.

  • 12'Dinamo Zagreb ép sân

    Cầm bóng: Dinamo Zagreb 74% - 26% NEC Nijmegen, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 0 - 1.

  • 23'Thẻ vàng

    Phút 23': Dion Drena Beljo (Dinamo Zagreb) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 24'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Dinamo Zagreb 55% - 45% NEC Nijmegen, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 0 - 1.

  • 25'BÀN THẮNG! NEC Nijmegen (0-1)

    Phút 25': Clement Bischoff (NEC Nijmegen) lập công (kiến tạo: Noe Lebreton). Tỷ số: 0 - 1.

  • 33'BÀN THẮNG! Dinamo Zagreb (1-1)

    Phút 33': Dion Drena Beljo (Dinamo Zagreb) lập công (kiến tạo: Matteo Perez Vinlöf). Tỷ số: 1 - 1.

  • 36'VAR

    Phút 36': Bàn thắng không được công nhận — Luka Ivanušec (Dinamo Zagreb).

  • 37'BÀN THẮNG! Dinamo Zagreb (2-1)

    Phút 37': Dion Drena Beljo (Dinamo Zagreb) lập công. Tỷ số: 2 - 1.

  • 37'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Dinamo Zagreb 53% - 47% NEC Nijmegen, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 3 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 0 - 1.

  • 44'Thẻ vàng

    Phút 44': Noe Lebreton (NEC Nijmegen) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 45'BÀN THẮNG! NEC Nijmegen (2-2)

    Phút 45': Bryan Linssen (NEC Nijmegen) lập công (kiến tạo: Clement Bischoff). Tỷ số: 2 - 2.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 2.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 49'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Dinamo Zagreb 53% - 47% NEC Nijmegen, dứt điểm 7 - 6 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 4 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 8, cứu thua 0 - 2.

  • 54'BÀN THẮNG! NEC Nijmegen (2-3)

    Phút 54': Bryan Linssen (NEC Nijmegen) lập công (kiến tạo: Darko Nejašmić). Tỷ số: 2 - 3.

  • 59'Thay người

    Phút 59' (Dinamo Zagreb): Dani Rodríguez vào sân thay Iker Almena Horcajo.

  • 61'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Dinamo Zagreb 57% - 43% NEC Nijmegen, dứt điểm 8 - 9 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 4 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 11, cứu thua 0 - 2.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Dinamo Zagreb): Mislav Oršić vào sân thay Arber Hoxha.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Dinamo Zagreb): Moris Valincic vào sân thay Niko Galesic.

  • 73'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Dinamo Zagreb 57% - 43% NEC Nijmegen, dứt điểm 10 - 11 (trúng đích 6 - 3), phạt góc 4 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 9 - 13, cứu thua 0 - 3.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (NEC Nijmegen): Jamiro Monteiro vào sân thay Dennis Geiger.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (Dinamo Zagreb): Bruno Goda vào sân thay Matteo Perez Vinlöf.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (Dinamo Zagreb): Lukas Kacavenda vào sân thay Luka Ivanušec.

  • 80'BÀN THẮNG! NEC Nijmegen (2-4)

    Phút 80': Tjaronn Chery (NEC Nijmegen) lập công. Tỷ số: 2 - 4.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (NEC Nijmegen): Kevin Kers vào sân thay Deveron Fonville.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (NEC Nijmegen): Gabriel·Bras vào sân thay Perr Schuurs.

  • 85'Dinamo Zagreb ép sân

    Cầm bóng: Dinamo Zagreb 58% - 42% NEC Nijmegen, dứt điểm 13 - 13 (trúng đích 8 - 5), phạt góc 4 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 10 - 14, cứu thua 1 - 5.

  • 90'Thay người

    Phút 90' (NEC Nijmegen): Willum Thor Willumsson vào sân thay Tjaronn Chery.

  • 90'Thay người

    Phút 90' (NEC Nijmegen): Kaj Sierhuis vào sân thay Bryan Linssen.

  • 90+2'Thẻ vàng

    Phút 90+2': Clement Bischoff (NEC Nijmegen) nhận thẻ vàng (Foul).

  • KTKết thúc: Dinamo Zagreb 2-4 NEC Nijmegen

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 4.

Cập nhật lúc 01:39 23/10/2026

Đội hình chính thức
Dinamo Zagreb
Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Mario Kovacevic
NEC Nijmegen
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Dick Schreuder
24
D. Kotarski
15
N. Galešić
36
Sergi Domínguez
26
S. McKenna
22
Olof Matteo Perez Vinlöf
27
J. Mišić
23
Iker Almena
10
L. Stojković
17
L. Ivanušec
11
A. Hoxha
9
D. Beljo
1
G. Crettaz
21
T. Storm
22
A. Kaplan
24
Deveron Fonville
4
P. Schuurs
6
D. Nejašmić
18
D. Geiger
99
Clement Bischoff
9
T. Chery
20
N. Lebreton
30
B. Linssen
Dự bị
Dinamo Zagreb
6 S. Radeljić3 B. Goda7 Dani Rodríguez25 M. Valinčić80 L. Kačavenda14 S. Prevljak99 M. Oršić1 D. Zagorac21 M. Lisica
NEC Nijmegen
11 W. Willumsson14 K. Sierhuis12 N. Polster34 Kevin Kers66 Almugera Raouf Mohammed Kabar38 Joep Geneste73 Gabriel Brás35 Jamiro Monteiro
Cập nhật đội hình lúc 23:17 22/10/2026
Dinamo ZagrebThống kêNEC Nijmegen
58%
Kiểm soát bóng
42%
16
Dứt điểm
15
10
Trúng đích
5
5
Phạt góc
2
11
Phạm lỗi
18
1
Việt vị
2
1
Thủ môn cứu thua
7
Cầu thủ nổi bật
B. Linssen
B. Linssen
NEC Nijmegen
2 bàn
D. Beljo
D. Beljo
Dinamo Zagreb
2 bàn
Clement Bischoff
Clement Bischoff
NEC Nijmegen
1 bàn · 1 kiến tạo
T. Chery
T. Chery
NEC Nijmegen
1 bàn
D. Nejašmić
D. Nejašmić
NEC Nijmegen
1 kiến tạo · điểm 7.43
N. Lebreton
N. Lebreton
NEC Nijmegen
1 kiến tạo · điểm 6.98

Dinamo Zagreb đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội củng cố vị thế khi tiếp NEC Nijmegen. Trận đấu diễn ra lúc 23h45 ngày 22/10 trên sân Stadion Maksimir. Chủ nhà hiện đứng hạng 14 với 4 điểm, trong khi đội khách đang ở vị trí 27 với 1 điểm.

Dinamo Zagreb giữ nhịp tốt trong cuộc đua phía trên

Dinamo Zagreb bước vào trận với phong độ khá ấn tượng. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng Croatia thắng 4 trận và chỉ thua 1 trận. Chuỗi kết quả này giúp họ có 4 điểm và đứng hạng 14, nằm trong nhóm bám đuổi các vị trí phía trên.

Với lợi thế sân nhà tại Stadion Maksimir, Dinamo Zagreb có điều kiện để duy trì mạch kết quả tích cực. Một kết quả tốt trong trận này sẽ giúp họ giữ vững vị thế trong nhóm cạnh tranh.

NEC Nijmegen chưa tìm được chiến thắng

Ngược lại, NEC Nijmegen đang trải qua giai đoạn khó khăn. Đội khách hòa 4 trận và thua 1 trận trong 5 lần thi đấu gần nhất, tức chưa có chiến thắng nào. Họ chỉ có 1 điểm và đứng hạng 27, kém Dinamo Zagreb 13 bậc trên bảng xếp hạng.

Tuy vậy, chuỗi 4 trận hòa cho thấy NEC Nijmegen không dễ bị đánh bại. Vấn đề của họ nằm ở khả năng biến những trận cân bằng thành 3 điểm trọn vẹn.

Điểm then chốt của trận đấu

Khoảng cách 3 điểm và 13 bậc xếp hạng khiến trận đấu này mang ý nghĩa khác nhau với mỗi đội. Dinamo Zagreb muốn tận dụng đà thắng lợi để bám sát nhóm đầu. NEC Nijmegen cần một kết quả tích cực để thoát khỏi chuỗi trận không thắng.

Điểm đáng chú ý là sự tương phản về tâm lý. Chủ nhà đang hưng phấn sau chuỗi trận thắng nhiều thua ít. Đội khách thì cần sự kiên nhẫn và kỷ luật để giữ được sự chắc chắn đã thể hiện qua các trận hòa liên tiếp.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Dinamo Zagreb đang nhỉnh hơn rõ rệt. Họ có lợi thế sân nhà và mạch kết quả tích cực hơn hẳn. NEC Nijmegen cần cải thiện hiệu quả ghi điểm nếu muốn rời Zagreb với kết quả khả quan. Trận đấu vì thế hứa hẹn là phép thử cho tham vọng của chủ nhà trong cuộc đua phía trên.

Dinamo Zagreb
5 trận gần nhất
TTBTT
2
Trận
1-1-0
T-H-B
1
Ghi (TB 0.5)
0
Thủng lưới
NEC Nijmegen
5 trận gần nhất
HHHHB
2
Trận
0-1-1
T-H-B
1
Ghi (TB 0.5)
6
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Juventus2200+66TT
2Bayer Leverkusen2200+66TT
3Benfica2200+56TT
8Lyon2200+26TT
9Sunderland2200+26TT
13Rennes2110+14TH
14Dinamo Zagreb2110+14TH
15Crystal Palace2101+33BT
24Levski Sofia2011-11HB
25Hapoel Beer Sheva2011-11BH
26Sturm Graz2011-31BH
27NEC Nijmegen2011-51HB
28Celta Vigo2002-20BB
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Dinamo Zagreb
R. Mudrazija (Off the roster)
I. Nevistic (Off the roster)
N. Nsoki (Off the roster)
A. Stojakovic (Foot Injury)
P. Tabinas (Off the roster)
F. Topic (Off the roster)
R. Mudrazija (Off the roster)
I. Nevistic (Off the roster)
NEC Nijmegen
M. Bakker (Off the roster)
I. Hansen-Aaroen (Off the roster)
E. Mor (Groin Injury)
Y. Moslih (Inactive)
B. Nuytinck (Ankle Injury)
P. Sandler (Injury)
D. Tadic (Calf Injury)
A. Tahaui (Off the roster)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Dinamo Zagreb 2-4 NEC Nijmegen: NEC Nijmegen giành chiến thắng
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO