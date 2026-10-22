Dinamo Zagreb 2-4 NEC Nijmegen: NEC Nijmegen giành chiến thắng Dinamo Zagreb đang bám sát nhóm dự cúp châu lục nhờ chuỗi 4 trận thắng trong 5 lần ra sân gần nhất. Đội bóng Croatia tiếp NEC Nijmegen, đội chưa thắng trận nào trong 5 trận gần đây, lúc 23h45 ngày 22/10 trên sân Stadion Maksimir.

Dinamo Zagreb 2 - 4 NEC Nijmegen Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Dinamo Zagreb tiếp đón NEC Nijmegen.

12' Dinamo Zagreb ép sân Cầm bóng: Dinamo Zagreb 74% - 26% NEC Nijmegen, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 0 - 1.

23' Thẻ vàng Phút 23': Dion Drena Beljo (Dinamo Zagreb) nhận thẻ vàng (Foul).

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Dinamo Zagreb 55% - 45% NEC Nijmegen, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 0 - 1.

25' BÀN THẮNG! NEC Nijmegen (0-1) Phút 25': Clement Bischoff (NEC Nijmegen) lập công (kiến tạo: Noe Lebreton). Tỷ số: 0 - 1.

33' BÀN THẮNG! Dinamo Zagreb (1-1) Phút 33': Dion Drena Beljo (Dinamo Zagreb) lập công (kiến tạo: Matteo Perez Vinlöf). Tỷ số: 1 - 1.

36' VAR Phút 36': Bàn thắng không được công nhận — Luka Ivanušec (Dinamo Zagreb).

37' BÀN THẮNG! Dinamo Zagreb (2-1) Phút 37': Dion Drena Beljo (Dinamo Zagreb) lập công. Tỷ số: 2 - 1.

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Dinamo Zagreb 53% - 47% NEC Nijmegen, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 3 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 0 - 1.

44' Thẻ vàng Phút 44': Noe Lebreton (NEC Nijmegen) nhận thẻ vàng (Foul).

45' BÀN THẮNG! NEC Nijmegen (2-2) Phút 45': Bryan Linssen (NEC Nijmegen) lập công (kiến tạo: Clement Bischoff). Tỷ số: 2 - 2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Dinamo Zagreb 53% - 47% NEC Nijmegen, dứt điểm 7 - 6 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 4 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 8, cứu thua 0 - 2.

54' BÀN THẮNG! NEC Nijmegen (2-3) Phút 54': Bryan Linssen (NEC Nijmegen) lập công (kiến tạo: Darko Nejašmić). Tỷ số: 2 - 3.

59' Thay người Phút 59' (Dinamo Zagreb): Dani Rodríguez vào sân thay Iker Almena Horcajo.

61' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Dinamo Zagreb 57% - 43% NEC Nijmegen, dứt điểm 8 - 9 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 4 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 11, cứu thua 0 - 2.

67' Thay người Phút 67' (Dinamo Zagreb): Mislav Oršić vào sân thay Arber Hoxha.

67' Thay người Phút 67' (Dinamo Zagreb): Moris Valincic vào sân thay Niko Galesic.

73' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Dinamo Zagreb 57% - 43% NEC Nijmegen, dứt điểm 10 - 11 (trúng đích 6 - 3), phạt góc 4 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 9 - 13, cứu thua 0 - 3.

76' Thay người Phút 76' (NEC Nijmegen): Jamiro Monteiro vào sân thay Dennis Geiger.

76' Thay người Phút 76' (Dinamo Zagreb): Bruno Goda vào sân thay Matteo Perez Vinlöf.

76' Thay người Phút 76' (Dinamo Zagreb): Lukas Kacavenda vào sân thay Luka Ivanušec.

80' BÀN THẮNG! NEC Nijmegen (2-4) Phút 80': Tjaronn Chery (NEC Nijmegen) lập công. Tỷ số: 2 - 4.

81' Thay người Phút 81' (NEC Nijmegen): Kevin Kers vào sân thay Deveron Fonville.

81' Thay người Phút 81' (NEC Nijmegen): Gabriel·Bras vào sân thay Perr Schuurs.

85' Dinamo Zagreb ép sân Cầm bóng: Dinamo Zagreb 58% - 42% NEC Nijmegen, dứt điểm 13 - 13 (trúng đích 8 - 5), phạt góc 4 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 10 - 14, cứu thua 1 - 5.

90' Thay người Phút 90' (NEC Nijmegen): Willum Thor Willumsson vào sân thay Tjaronn Chery.

90' Thay người Phút 90' (NEC Nijmegen): Kaj Sierhuis vào sân thay Bryan Linssen.

90+2' Thẻ vàng Phút 90+2': Clement Bischoff (NEC Nijmegen) nhận thẻ vàng (Foul).

KT Kết thúc: Dinamo Zagreb 2-4 NEC Nijmegen Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 4.

Cập nhật lúc 01:39 23/10/2026

Đội hình chính thức Dinamo Zagreb Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Mario Kovacevic NEC Nijmegen Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Dick Schreuder 24 D. Kotarski 15 N. Galešić 36 Sergi Domínguez 26 S. McKenna 22 Olof Matteo Perez Vinlöf 27 J. Mišić 23 Iker Almena 10 L. Stojković 17 L. Ivanušec 11 A. Hoxha 9 D. Beljo 1 G. Crettaz 21 T. Storm 22 A. Kaplan 24 Deveron Fonville 4 P. Schuurs 6 D. Nejašmić 18 D. Geiger 99 Clement Bischoff 9 T. Chery 20 N. Lebreton 30 B. Linssen Dự bị Dinamo Zagreb 6 S. Radeljić 3 B. Goda 7 Dani Rodríguez 25 M. Valinčić 80 L. Kačavenda 14 S. Prevljak 99 M. Oršić 1 D. Zagorac 21 M. Lisica NEC Nijmegen 11 W. Willumsson 14 K. Sierhuis 12 N. Polster 34 Kevin Kers 66 Almugera Raouf Mohammed Kabar 38 Joep Geneste 73 Gabriel Brás 35 Jamiro Monteiro Cập nhật đội hình lúc 23:17 22/10/2026

Dinamo Zagreb Thống kê NEC Nijmegen 58% Kiểm soát bóng 42% 16 Dứt điểm 15 10 Trúng đích 5 5 Phạt góc 2 11 Phạm lỗi 18 1 Việt vị 2 1 Thủ môn cứu thua 7

Cầu thủ nổi bật B. Linssen NEC Nijmegen 2 bàn D. Beljo Dinamo Zagreb 2 bàn Clement Bischoff NEC Nijmegen 1 bàn · 1 kiến tạo T. Chery NEC Nijmegen 1 bàn D. Nejašmić NEC Nijmegen 1 kiến tạo · điểm 7.43 N. Lebreton NEC Nijmegen 1 kiến tạo · điểm 6.98

Dinamo Zagreb đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội củng cố vị thế khi tiếp NEC Nijmegen. Trận đấu diễn ra lúc 23h45 ngày 22/10 trên sân Stadion Maksimir. Chủ nhà hiện đứng hạng 14 với 4 điểm, trong khi đội khách đang ở vị trí 27 với 1 điểm.

Dinamo Zagreb giữ nhịp tốt trong cuộc đua phía trên

Dinamo Zagreb bước vào trận với phong độ khá ấn tượng. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng Croatia thắng 4 trận và chỉ thua 1 trận. Chuỗi kết quả này giúp họ có 4 điểm và đứng hạng 14, nằm trong nhóm bám đuổi các vị trí phía trên.

Với lợi thế sân nhà tại Stadion Maksimir, Dinamo Zagreb có điều kiện để duy trì mạch kết quả tích cực. Một kết quả tốt trong trận này sẽ giúp họ giữ vững vị thế trong nhóm cạnh tranh.

NEC Nijmegen chưa tìm được chiến thắng

Ngược lại, NEC Nijmegen đang trải qua giai đoạn khó khăn. Đội khách hòa 4 trận và thua 1 trận trong 5 lần thi đấu gần nhất, tức chưa có chiến thắng nào. Họ chỉ có 1 điểm và đứng hạng 27, kém Dinamo Zagreb 13 bậc trên bảng xếp hạng.

Tuy vậy, chuỗi 4 trận hòa cho thấy NEC Nijmegen không dễ bị đánh bại. Vấn đề của họ nằm ở khả năng biến những trận cân bằng thành 3 điểm trọn vẹn.

Điểm then chốt của trận đấu

Khoảng cách 3 điểm và 13 bậc xếp hạng khiến trận đấu này mang ý nghĩa khác nhau với mỗi đội. Dinamo Zagreb muốn tận dụng đà thắng lợi để bám sát nhóm đầu. NEC Nijmegen cần một kết quả tích cực để thoát khỏi chuỗi trận không thắng.

Điểm đáng chú ý là sự tương phản về tâm lý. Chủ nhà đang hưng phấn sau chuỗi trận thắng nhiều thua ít. Đội khách thì cần sự kiên nhẫn và kỷ luật để giữ được sự chắc chắn đã thể hiện qua các trận hòa liên tiếp.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Dinamo Zagreb đang nhỉnh hơn rõ rệt. Họ có lợi thế sân nhà và mạch kết quả tích cực hơn hẳn. NEC Nijmegen cần cải thiện hiệu quả ghi điểm nếu muốn rời Zagreb với kết quả khả quan. Trận đấu vì thế hứa hẹn là phép thử cho tham vọng của chủ nhà trong cuộc đua phía trên.

Dinamo Zagreb 5 trận gần nhất T T B T T 2 Trận 1-1-0 T-H-B 1 Ghi (TB 0.5) 0 Thủng lưới NEC Nijmegen 5 trận gần nhất H H H H B 2 Trận 0-1-1 T-H-B 1 Ghi (TB 0.5) 6 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Juventus 2 2 0 0 +6 6 T T 2 Bayer Leverkusen 2 2 0 0 +6 6 T T 3 Benfica 2 2 0 0 +5 6 T T … 8 Lyon 2 2 0 0 +2 6 T T 9 Sunderland 2 2 0 0 +2 6 T T … 13 Rennes 2 1 1 0 +1 4 T H 14 Dinamo Zagreb 2 1 1 0 +1 4 T H 15 Crystal Palace 2 1 0 1 +3 3 B T … 24 Levski Sofia 2 0 1 1 -1 1 H B 25 Hapoel Beer Sheva 2 0 1 1 -1 1 B H 26 Sturm Graz 2 0 1 1 -3 1 B H 27 NEC Nijmegen 2 0 1 1 -5 1 H B 28 Celta Vigo 2 0 0 2 -2 0 B B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Dinamo Zagreb ✚ R. Mudrazija (Off the roster) ✚ I. Nevistic (Off the roster) ✚ N. Nsoki (Off the roster) ✚ A. Stojakovic (Foot Injury) ✚ P. Tabinas (Off the roster) ✚ F. Topic (Off the roster) ✚ R. Mudrazija (Off the roster) ✚ I. Nevistic (Off the roster) NEC Nijmegen ✚ M. Bakker (Off the roster) ✚ I. Hansen-Aaroen (Off the roster) ✚ E. Mor (Groin Injury) ✚ Y. Moslih (Inactive) ✚ B. Nuytinck (Ankle Injury) ✚ P. Sandler (Injury) ✚ D. Tadic (Calf Injury) ✚ A. Tahaui (Off the roster)