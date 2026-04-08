Dinamo Zagreb 5-0 Kauno Žalgiris: Dinamo Zagreb giành chiến thắng
Dinamo Zagreb chạm trán Kauno Žalgiris tại Stadion Maksimir lúc 01h00 ngày 05/08/2026, trong trận đấu thuộc UEFA Champions League.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Dinamo Zagreb tiếp đón Kauno Žalgiris.
- 13'Dinamo Zagreb ép sân
Cầm bóng: Dinamo Zagreb 83 - 17 Kauno Žalgiris, dứt điểm 2 - 0, phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 0 - 2.
- 25'Dinamo Zagreb ép sân
Cầm bóng: Dinamo Zagreb 75 - 25 Kauno Žalgiris, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 0 - 3.
- 31'BÀN THẮNG! Dinamo Zagreb (1-0)
Phút 31': Miha Zajc () lập công (kiến tạo: Luka Stojkovic). Tỷ số: 1 - 0.
- 33'BÀN THẮNG! Dinamo Zagreb (2-0)
Phút 33': Scott McKenna () lập công (kiến tạo: Matteo Pérez Vinlöf). Tỷ số: 2 - 0.
- 37'Dinamo Zagreb ép sân
Cầm bóng: Dinamo Zagreb 76 - 24 Kauno Žalgiris, dứt điểm 5 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 3.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'Thay người
Phút 46' (): Nosa Iyobosa Edokpolor vào sân thay Marko Konatar.
- 46'Thay người
Phút 46' (): Yukiyoshi Karashima vào sân thay Leon Krekovic.
- 50'Dinamo Zagreb ép sân
Cầm bóng: Dinamo Zagreb 71 - 29 Kauno Žalgiris, dứt điểm 8 - 0 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 6 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 0 - 1.
- 51'BÀN THẮNG! Dinamo Zagreb (3-0)
Phút 51': Mateo Lisica () lập công (kiến tạo: Josip Misic). Tỷ số: 3 - 0.
- 57'Thay người
Phút 57' (): Ivan Fiolic vào sân thay Fabien Ourega.
- 61'Thay người
Phút 61' (): Mislav Orsic vào sân thay Arbër Hoxha.
- 62'Dinamo Zagreb ép sân
Cầm bóng: Dinamo Zagreb 73 - 27 Kauno Žalgiris, dứt điểm 10 - 0 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 8 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 4, cứu thua 0 - 1.
- 65'Thay người
Phút 65' (): Anthony Kalik vào sân thay Renan Oliveira.
- 71'Thay người
Phút 71' (): Lukas Kacavenda vào sân thay Miha Zajc.
- 71'Thay người
Phút 71' (): Fran Topic vào sân thay Mateo Lisica.
- 74'Dinamo Zagreb ép sân
Cầm bóng: Dinamo Zagreb 68 - 32 Kauno Žalgiris, dứt điểm 11 - 2 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 8 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 8 - 5, cứu thua 0 - 1.
- 76'BÀN THẮNG! Dinamo Zagreb (4-0)
Phút 76': Luka Stojkovic () lập công (kiến tạo: Dion Beljo). Tỷ số: 4 - 0.
- 84'Thay người
Phút 84' (): Gabriel Debeljuh vào sân thay Amine Benchaib.
- 85'Thẻ vàng
Phút 85': Anthony Kalik () nhận thẻ vàng.
- 86'Thay người
Phút 86' (): Smail Prevljak vào sân thay Dion Beljo.
- 86'Thay người
Phút 86' (): Gabriel Vidovic vào sân thay Luka Stojkovic.
- 86'Dinamo Zagreb ép sân
Cầm bóng: Dinamo Zagreb 71 - 29 Kauno Žalgiris, dứt điểm 13 - 2 (trúng đích 6 - 0), phạt góc 8 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 10 - 8, cứu thua 0 - 2.
- 90+4'BÀN THẮNG! Dinamo Zagreb (5-0)
Phút 90+4': Lukas Kacavenda () lập công (kiến tạo: Josip Misic). Tỷ số: 5 - 0.
- KTKết thúc: Dinamo Zagreb 5-0 Kauno Žalgiris
Trận đấu khép lại với tỷ số 5 - 0.
Cập nhật lúc 02:57 05/08/2026
Thông tin trận đấu
Dinamo Zagreb sẽ đối đầu Kauno Žalgiris tại Stadion Maksimir trong khuôn khổ UEFA Champions League. Trận đấu diễn ra lúc 01h00 ngày 05/08/2026.
Đây là cuộc so tài được chú ý bởi hai đội sẽ phải thể hiện khả năng tổ chức lối chơi và sự chính xác trong các thời điểm quan trọng. Lợi thế sân Stadion Maksimir giúp Dinamo Zagreb có điểm tựa quen thuộc, trong khi Kauno Žalgiris cần duy trì sự tập trung xuyên suốt trận đấu.
Nhận định trước trận
Không có đủ dữ liệu về phong độ gần đây, thành tích đối đầu, lực lượng hoặc đội hình dự kiến để đưa ra đánh giá cụ thể về tương quan giữa hai đội. Vì vậy, trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi cách mỗi bên nhập cuộc, kiểm soát khu vực giữa sân và tận dụng các cơ hội tạo ra.
Dinamo Zagreb có thể được kỳ vọng tận dụng không gian sân nhà để chủ động hơn, nhưng Kauno Žalgiris vẫn có cơ hội gây khó khăn nếu tổ chức phòng ngự chặt chẽ và hạn chế những tình huống chuyển trạng thái nguy hiểm. Những chi tiết chiến thuật như vậy sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thế trận tại Stadion Maksimir.
Những điểm đáng chú ý
- Trận đấu diễn ra tại Stadion Maksimir.
- Thời gian thi đấu: 01h00 ngày 05/08/2026.
- Hai đội: Dinamo Zagreb và Kauno Žalgiris.
- Giải đấu: UEFA Champions League.
Nhận định chung
Dinamo Zagreb và Kauno Žalgiris đều đứng trước một trận đấu đòi hỏi sự chặt chẽ trong cách tiếp cận. Khi chưa có thêm dữ liệu về phong độ và nhân sự, chưa thể xác định đội chiếm ưu thế rõ ràng. Kết quả sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng kiểm soát thế trận, sự tỉnh táo trong phòng ngự và hiệu quả xử lý cơ hội của hai bên.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)