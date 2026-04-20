Đình Bắc bùng nổ trong màu áo CAHN, HLV Roland lập kỷ lục 14 trận bất bại cùng U17 Việt Nam Điểm tin bóng đá Việt Nam ngày 20/4: Nguyễn Đình Bắc hồi sinh mạnh mẽ dưới thời Mano Polking trong khi U17 Việt Nam thiết lập kỷ lục phòng ngự ấn tượng tại giải Đông Nam Á.

Ngày 20/04/2026 đánh dấu những cột mốc quan trọng của bóng đá Việt Nam từ cấp độ câu lạc bộ đến đội tuyển trẻ. Trong khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đang tìm lại bản năng sát thủ tại CAHN, HLV Cristiano Roland cũng vừa thiết lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu cùng lứa cầu thủ U17.

HLV Cristiano Roland và cột mốc 14 trận bất bại cùng U17 Việt Nam

U17 Việt Nam vừa chính thức khép lại hành trình vòng bảng giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026 với ngôi vị dẫn đầu bảng A. Dù để chủ nhà Indonesia cầm hòa 0-0 trong trận đấu cuối, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn thể hiện một bản lĩnh đáng nể. Kết quả này giúp đội tuyển trẻ Việt Nam nối dài mạch bất bại lên con số 14 trận liên tiếp dưới triều đại của chiến lược gia người Brazil.

Thống kê cho thấy sự ổn định kinh ngạc của U17 Việt Nam với 10 chiến thắng và 4 trận hòa sau 4 giải đấu. Đặc biệt, hàng công của đội đã ghi tới 54 bàn thắng, trong khi hàng phòng ngự chỉ để lọt lưới vỏn vẹn 3 bàn. Lối chơi kiểm soát và sự kỷ luật đã giúp Việt Nam nhận được sự tán dương từ Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF). Đối thủ của thầy trò HLV Roland tại bán kết sẽ là đương kim vô địch U17 Australia.

Nguyễn Đình Bắc: Sự trở lại mạnh mẽ dưới bàn tay Mano Polking

Tâm điểm của V.League những vòng đấu gần đây chính là màn trình diễn chói sáng của Nguyễn Đình Bắc trong màu áo CAHN. Với bàn thắng vào lưới CA TP.HCM, tiền đạo sinh năm 2004 đã có pha lập công thứ 4 chỉ trong 3 trận gần nhất. Đây là minh chứng rõ nét cho sự hồi sinh của tài năng trẻ gốc Nghệ An sau giai đoạn chịu nhiều áp lực.

Đình Bắc tỏa sáng ở CAHN.

HLV Mano Polking không giấu nổi sự hài lòng về cậu học trò: "Đình Bắc vẫn chưa bộc lộ hết tiềm năng vốn có. Cậu ấy đã vượt qua nhiều khó khăn và luôn nỗ lực hết mình. Những bàn thắng vừa qua chỉ là bước đầu, Đình Bắc vẫn chưa đạt tới giới hạn cuối cùng của mình". Sự tin tưởng của chiến lược gia người Đức đang biến Đình Bắc thành mũi nhọn nguy hiểm nhất của đội bóng ngành Công an.

Nỗi lo nơi hàng công Thép Xanh Nam Định

Dù giành chiến thắng quan trọng trước SHB Đà Nẵng tại vòng 19 V.League 2025/26 để củng cố vị trí trên bảng xếp hạng, HLV Vũ Hồng Việt của Thép Xanh Nam Định vẫn tỏ ra gay gắt với các học trò. Chiến lược gia này không hài lòng khi đội nhà bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn.

"Chúng tôi thắng nhưng tôi thực sự chưa hài lòng về khả năng dứt điểm. Đội bóng tạo ra nhiều tình huống mười mươi nhưng những pha xử lý cuối cùng lại quá kém," ông Việt chia sẻ sau trận đấu. Sự thiếu sắc bén của các chân sút đang là bài toán đau đầu với ban huấn luyện Nam Định trong cuộc đua vô địch đầy khốc liệt.

CĐV Malaysia thận trọng khi đi tiếp nhờ kết quả của Việt Nam

Việc U17 Việt Nam hòa Indonesia không chỉ giúp Việt Nam đầu bảng mà còn gián tiếp giúp U17 Malaysia giành vé vào bán kết sau chiến thắng 2-0 trước Timor Leste. Tuy nhiên, thay vì ăn mừng phấn khích, người hâm mộ Malaysia lại tỏ ra thực tế về trình độ của đội nhà.

Trên các diễn đàn bóng đá khu vực, nhiều ý kiến cho rằng Malaysia đi tiếp phần lớn nhờ vào kết quả có lợi từ trận đấu của Việt Nam. Các chuyên gia và cổ động viên nước này chỉ ra hàng loạt hạn chế như khả năng kiểm soát bóng lỏng lẻo và tuyến giữa thiếu sáng tạo, điều cần phải cải thiện ngay lập tức nếu muốn cạnh tranh ở vòng bán kết sắp tới.