Đình Bắc ghi 8 bàn sau 5 trận: Sát thủ nội thách thức ngoại binh tại V-League Với hiệu suất khủng khiếp 1,6 bàn mỗi trận, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đang trở thành hiện tượng trong màu áo CAHN và đe dọa thống trị cuộc đua Vua phá lưới V-League 2025/26.

Nguyễn Đình Bắc đang trải qua giai đoạn bùng nổ nhất trong sự nghiệp khi liên tiếp nổ súng tại đấu trường quốc nội. Phong độ hủy diệt của chân sút sinh năm 2004 không chỉ giúp CLB Công an Hà Nội (CAHN) xây chắc ngôi đầu bảng V-League 2025/26 mà còn trực tiếp phá vỡ thế độc tôn của các tiền đạo ngoại trong cuộc đua giành Chiếc giày vàng.

Bản năng sát thủ thức tỉnh tại chảo lửa Lạch Tray

Trận đối đầu giữa Hải Phòng và CAHN tại vòng 21 V-League một lần nữa chứng kiến khoảnh khắc tỏa sáng của Nguyễn Đình Bắc. Trong bầu không khí rực lửa tại sân vận động Lạch Tray, tiền đạo gốc Nghệ An đã có pha dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ thành Đình Triệu. Đây là trận đấu thứ 5 liên tiếp Đình Bắc lập công, một hiệu suất hiếm thấy đối với một chân sút nội tại sân chơi chuyên nghiệp Việt Nam.

Đình Bắc thăng hoa ở CAHN.

Thống kê cho thấy trong 5 vòng đấu gần nhất, Đình Bắc đã ghi tới 8 bàn thắng. Hành trình này bao gồm cú đúp vào lưới Đà Nẵng, cú hat-trick ngoạn mục trước SLNA và bàn thắng quan trọng tại Hải Phòng. Sự bùng nổ này là lời đáp trả đanh thép sau quãng thời gian gần 500 ngày tịt ngòi và những áp lực bủa vây về thái độ thi đấu của tài năng trẻ này.

Sự lột xác về tư duy và hệ sinh thái tại CAHN

Đình Bắc của mùa giải 2025/26 không còn là một cầu thủ chỉ mạnh về tốc độ. Anh đã hoàn thiện đáng kể kỹ năng chọn vị trí và khả năng dứt điểm đa dạng, từ không chiến đến những pha xử lý lạnh lùng bằng cả hai chân. Thành công này bắt nguồn từ sự hòa nhập tuyệt vời vào lối chơi mà HLV Polking xây dựng.

Tại CAHN, Đình Bắc tìm thấy sự kết nối đặc biệt với Nguyễn Quang Hải. Những pha đập nhả ở tốc độ cao giữa bộ đôi này đã trở thành vũ khí sắc bén nhất của đội bóng ngành Công an. Việc được thi đấu cạnh các ngoại binh chất lượng như Alan Grafite hay Leo Artur cũng giúp Đình Bắc được giải phóng không gian, cho phép anh tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ tìm kiếm bàn thắng.

Cuộc đua Vua phá lưới và khát vọng vươn tầm

Với 8 pha lập công, Đình Bắc hiện dẫn đầu danh sách các chân sút nội và thu hẹp khoảng cách với Lucas – người đang xếp thứ hai trong danh sách tổng – xuống còn 3 bàn. Trong lịch sử V-League, việc một cầu thủ nội cạnh tranh sòng phẳng với các ngoại binh cho danh hiệu Vua phá lưới là điều hiếm thấy, nhưng với hiệu suất 1,6 bàn/trận, Đình Bắc đang biến điều không thể thành có thể.

Đình Bắc ghi bàn 5 trận liên tiếp.

Dù đang đứng trước cơ hội giành danh hiệu cá nhân cao quý, ngôi sao 21 tuổi vẫn giữ được sự điềm tĩnh: "Việc giúp CLB giành chức vô địch quan trọng hơn nhiều so với bất kỳ danh hiệu cá nhân nào". Sự trưởng thành về mặt tư duy là tín hiệu tích cực cho HLV Kim Sang-sik trong bối cảnh Đội tuyển Việt Nam đang chuẩn bị cho AFF Cup và FIFA ASEAN Cup 2026.

Tiến gần đến ngôi vương V-League

Chiến thắng tại Hải Phòng giúp CAHN nới rộng khoảng cách với đội xếp thứ hai là Thể Công Viettel lên thành 12 điểm. Với việc mùa giải chỉ còn 5 vòng đấu, chức vô địch gần như đã nằm chắc trong tay đoàn quân của HLV Polking. Sự kết hợp giữa chiều sâu đội hình và những cá nhân đang ở độ chín như Đình Bắc đang tạo nên một tập thể không thể ngăn cản.

Nhìn rộng hơn, sự trỗi dậy của Đình Bắc không chỉ mang lại lợi ích cho CAHN mà còn thắp sáng hy vọng cho hàng công của bóng đá Việt Nam. Nếu giữ vững phong độ này, danh hiệu Vua phá lưới và chiếc cúp vô địch V-League 2025/26 sẽ là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực vượt qua nghịch cảnh của tiền đạo này.