Đình Bắc ghi cú đúp chấm dứt 500 ngày tịt ngòi, Quang Hải dính chấn thương nặng CLB Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu V-League 2025/26 sau chiến thắng 5-1 trước Đà Nẵng, song niềm vui không trọn vẹn khi tiền vệ Quang Hải gặp chấn thương nghiêm trọng.

Vòng 17 V-League 2025/26 chứng kiến màn thị uy sức mạnh của CLB Công an Hà Nội (CAHN) tại sân Hàng Đẫy. Chiến thắng hủy diệt 5-1 trước Đà Nẵng không chỉ giúp đội bóng ngành Công an xây chắc ngôi đầu bảng mà còn đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của chân sút trẻ Nguyễn Đình Bắc sau thời gian dài im hơi lặng tiếng.

Sự bùng nổ của Đình Bắc và ưu thế tuyệt đối của CAHN

Trận đấu giữa CAHN và Đà Nẵng sớm trở thành một bữa tiệc bàn thắng nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà. Với 44 điểm sau 17 vòng đấu, CAHN hiện đang bỏ xa đội xếp thứ hai là Viettel tới 10 điểm, dù đã thi đấu nhiều hơn một trận. Trong khi đó, thất bại này đẩy Đà Nẵng xuống vị trí thứ 13 với vỏn vẹn 12 điểm, đối mặt với áp lực trụ hạng vô cùng lớn.

Tâm điểm của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc. Chân sút sinh năm 2004 đã chính thức chấm dứt cơn khát bàn thắng kéo dài tại V-League bằng một cú đúp ấn tượng. Đây là những pha lập công đầu tiên của cầu thủ gốc Nghệ An trong mùa giải năm nay, khép lại chuỗi 500 ngày không thể ghi bàn tại đấu trường cao nhất Việt Nam.

Quang Hải rời sân bằng cáng gây lo ngại cho đội tuyển

Dù có chiến thắng đậm đà, người hâm mộ CAHN và đội tuyển quốc gia không khỏi lo lắng khi chứng kiến tiền vệ Nguyễn Quang Hải dính chấn thương. Trong một pha tranh chấp quyết liệt khi trận đấu đã an bài, ngôi sao số 19 bị Quế Ngọc Hải phạm lỗi từ phía sau và đổ gục xuống sân.

Sau khi được đội ngũ y tế sơ cứu lâu trên sân, Quang Hải đã phải rời sân bằng cáng với gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn. Chấn thương này xảy ra ngay trong bối cảnh các ngôi sao khác như Văn Thanh, Vĩ Hào vừa bình phục, khiến danh sách lực lượng chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam lại xuất hiện thêm dấu hỏi lớn.

Cục diện V-League và các biến động chuyên môn

Ở các diễn biến khác, Hải Phòng đã tạo nên cú sốc tại vòng 17 khi đánh bại Hà Nội FC với tỷ số 1-0 nhờ pha lập công của Hữu Nam. Trận thắng này giúp đội bóng đất Cảng giải tỏa áp lực nặng nề sau chuỗi trận bết bát. Trong khi đó, PVF-CAND vẫn chôn chân ở đáy bảng xếp hạng sau trận hòa 1-1 trước Becamex TPHCM, bất chấp nỗ lực đánh đầu ghi bàn của Nguyễn Thanh Nhàn.

Thông tin nổi bật khác Chi tiết Xếp hạng Opta V-League chính thức vượt qua giải Trung Quốc, đứng thứ 2 Đông Nam Á. Giải Hạng Nhất Đồng Nai giữ vững ngôi đầu sau chiến thắng trước Trẻ PVF-CAND. Nhân sự FAM Tan Sri Hamidin tái tranh cử Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia.

Sự vươn lên của V-League trên bảng xếp hạng Opta (vượt qua giải VĐQG Trung Quốc) cho thấy bước tiến về tính cạnh tranh của giải đấu. Tuy nhiên, sự khắc nghiệt của cuộc đua trụ hạng và vấn đề chấn thương của các trụ cột như Quang Hải vẫn là những bài toán nan giải cho cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia trong thời gian tới.