Đình Bắc hào hứng đấu dàn sao Hàn Quốc, Tiến Linh giải cơn khát bàn thắng sau 225 ngày Tiền đạo Đình Bắc tự tin đối đầu Son Heung-min tại Asian Cup 2027 trong khi CLB Công an TP.HCM hưởng niềm vui từ Tiến Linh và Geovane Magno chính thức nhập tịch.

Bóng đá Việt Nam ngày 12/5 ghi nhận những tín hiệu tích cực từ các trụ cột đội tuyển quốc gia và sự khởi sắc của các lứa trẻ. Tâm điểm chú ý đổ dồn vào tâm thế tự tin của tiền đạo Đình Bắc trước những đối thủ hàng đầu châu lục và màn tái xuất ấn tượng của Nguyễn Tiến Linh sau chuỗi ngày dài bế tắc.

Thử thách cực đại tại Asian Cup 2027 và sự tự tin của Đình Bắc

Lễ bốc thăm vòng bảng Asian Cup 2027 đã đưa tuyển Việt Nam vào bảng đấu đầy thách thức cùng Hàn Quốc, UAE và đội thắng trong cặp play-off giữa Yemen - Lebanon. Đáng chú ý, đây là cơ hội để các cầu thủ Việt Nam chạm trán với những ngôi sao đẳng cấp thế giới như Son Heung-min, Lee Kang-in hay Kim Min-jae.

Đình Bắc không e ngại tuyển Hàn Quốc.

Trước những đối thủ lớn, tiền đạo Đình Bắc tỏ ra vô cùng hào hứng thay vì lo lắng. Chân sút thuộc biên chế CAHN nhấn mạnh sân chơi châu Á là cơ hội quý giá để tích lũy kinh nghiệm khi được đối đầu với các cầu thủ chất lượng. Anh khẳng định toàn đội sẽ nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo để tạo nên những bất ngờ tại giải đấu lớn nhất châu lục.

Nguyễn Tài Lộc và bước ngoặt nhân sự cho HLV Kim Sang-sik

Một thông tin quan trọng khác đối với nhân sự tuyển Việt Nam là việc tiền vệ Geovane Magno sẽ hoàn tất thủ tục nhập tịch vào ngày 13/5 tại tỉnh Ninh Bình. Với tên gọi mới Nguyễn Tài Lộc, cầu thủ này sẽ chính thức thi đấu với tư cách nội binh cho CLB Ninh Bình.

Sự kiện này không chỉ giúp đội bóng chủ quản giải phóng một suất ngoại binh mà còn mở ra phương án chiến thuật mới cho HLV Kim Sang-sik. Với kỹ thuật và tư duy chơi bóng hiện đại, Nguyễn Tài Lộc được kỳ vọng sẽ gia tăng sức sáng tạo cho tuyến giữa tuyển Việt Nam trong các mục tiêu quan trọng như Asian Cup 2027 và FIFA ASEAN Cup sắp tới.

HLV Kim Sang-sik chứng kiến màn khởi đầu ấn tượng của U14 HAGL

Ngay sau khi trở về từ Saudi Arabia, HLV Kim Sang-sik đã có mặt tại Gia Lai để dự khán Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026. Sự hiện diện của nhà cầm quân người Hàn Quốc trên khán đài đã tiếp thêm động lực lớn cho các cầu thủ trẻ.

Trong trận ra quân, U14 HAGL đã đánh bại U14 Jubilo Iwata từ Nhật Bản với tỷ số 1-0. Bàn thắng duy nhất được ghi do công của Thành Nam ở đầu hiệp 2 sau một pha đột phá dũng mãnh và dứt điểm tung nóc lưới. Chiến thắng này giúp đội bóng phố Núi rộng cửa tiến vào tứ kết và khẳng định chất lượng đào tạo trẻ của khu vực.

Ông Kim tin Việt Nam có thể tiến xa tại Asian Cup 2027

HLV Kim Sang-sik bày tỏ niềm tin rằng bóng đá Việt Nam có thể tiến xa nếu duy trì được tinh thần tập thể và sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Dù thừa nhận Hàn Quốc hay UAE là những đội bóng rất mạnh, ông vẫn kỳ vọng các học trò sẽ tạo nên kỳ tích bằng sự gắn kết trong đội hình.

Sự trở lại của Nguyễn Tiến Linh sau 225 ngày

Ở cấp độ CLB, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đã chính thức chấm dứt chuỗi 15 trận liên tiếp không ghi bàn tại V.League. Pha lập công ở phút 66 trong trận đấu với SLNA không chỉ mang về chiến thắng cho CLB Công an TP.HCM mà còn giải tỏa áp lực tâm lý cực lớn cho chân sút sinh năm 1997.

Sau trận đấu, Tiến Linh đã gửi lời xin lỗi đến ban huấn luyện và đồng đội vì sự sa sút phong độ trong thời gian qua. Việc tìm lại bản năng sát thủ ở giai đoạn cuối mùa giải là tín hiệu không thể vui hơn đối với hàng công của đội tuyển quốc gia trước những chiến dịch lớn sắp tới.