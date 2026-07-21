Đình Bắc ký hợp đồng 5 năm với CAHN, Tuyển Việt Nam sẵn sàng cho ASEAN Championship Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc chính thức cam kết tương lai tại CAHN đến năm 2029, trong khi đội tuyển Việt Nam đã hội quân tại Chonburi để bắt đầu chiến dịch ASEAN Championship 2026.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá Việt Nam vừa chứng kiến những bước đi chiến lược từ các câu lạc bộ hàng đầu, tiêu điểm là việc gia hạn hợp đồng của ngôi sao trẻ Nguyễn Đình Bắc. Cùng lúc đó, đội tuyển quốc gia đã bắt đầu những bước đi đầu tiên trong hành trình chinh phục đỉnh cao khu vực tại Thái Lan.

Chiến lược dài hạn của CAHN với Nguyễn Đình Bắc

Câu lạc bộ Công an Hà Nội (CAHN) đã khẳng định tham vọng xây dựng lực lượng bền vững bằng việc chính thức trói chân tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2029. Đây được xem là một trong những giao kèo dài nhất đối với một cầu thủ trẻ tại V-League hiện nay.

Quyết định này được đưa ra sau khi Đình Bắc hoàn tất các thủ tục thanh lý hợp đồng đào tạo trẻ với đơn vị chủ quản cũ. Trước đó, chân sút sinh năm 2004 thuộc biên chế CLB Quảng Nam với hợp đồng đến năm 2027. Tuy nhiên, sau biến cố đội bóng xứ Quảng xuống hạng và giải thể, Đình Bắc đã được tạo điều kiện để tìm kiếm bến đỗ mới nhằm phát triển sự nghiệp.

Đình Bắc chốt tương lai với CAHN. Ảnh: VFF.

Việc ký kết hợp đồng 5 năm cho thấy sự tin tưởng tuyệt đối của ban lãnh đạo CAHN vào tiềm năng của ngôi sao sắp bước sang tuổi 22. Động thái này không chỉ bảo đảm tương lai cho cầu thủ mà còn giúp đội bóng ngành công an ổn định bộ khung tấn công trong nhiều mùa giải tới.

Tuyển Việt Nam đổ bộ Chonburi, chuẩn bị đấu Timor Leste

Hành trình chinh phục ASEAN Championship 2026 của thầy trò HLV Kim Sang Sik đã chính thức bước vào giai đoạn thực địa. Sau khi di chuyển từ Hà Nội đến Bangkok, toàn đội đã có mặt tại thành phố Chonburi để chuẩn bị cho các trận đấu vòng bảng.

Đội tuyển đã thực hiện lộ trình di chuyển chuyên nghiệp trên chuyến bay của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam, hạ cánh xuống sân bay quốc tế Suvarnabhumi trước khi di chuyển bằng xe buýt về địa điểm đóng quân. Mục tiêu trước mắt của tuyển Việt Nam là trận ra quân gặp Timor Leste, nơi HLV Kim Sang Sik kỳ vọng vào một khởi đầu thuận lợi để tạo đà tâm lý cho toàn đội.

Tuyển Việt Nam sẵn sàng cho hành trình chinh phục ASEAN Championship. Ảnh: VFF.

Biến động nhân sự tại Bắc Ninh FC và Công an TP.HCM

Vừa giành quyền thăng hạng lên V-League, CLB Bắc Ninh đã gây bất ngờ khi thực hiện cuộc thanh lọc lực lượng quy mô lớn. Đội bóng đất Kinh Bắc đã chia tay cùng lúc 13 cầu thủ sau mùa giải 2025/26. Đây được coi là bước đi quyết liệt nhằm nâng cấp đội hình, sẵn sàng cho môi trường khắc nghiệt của giải đấu cao nhất Việt Nam.

Ở một diễn biến khác, CLB Công an TP.HCM đang tiến gần đến việc sở hữu chữ ký của hậu vệ Việt kiều Lenn-Minh Tran. Cầu thủ này vừa chia tay đội bóng Hà Lan MVV Maastricht và bày tỏ nguyện vọng được thi đấu chuyên nghiệp tại quê hương. Nếu thương vụ thành công, đây sẽ là sự bổ sung chất lượng cho hàng thủ của đội bóng thành phố mang tên Bác.

HLV Tan Cheng Hoe và sự thận trọng của tuyển Malaysia

Tại bảng đấu đối địch, HLV Tan Cheng Hoe của tuyển Malaysia đang nỗ lực giảm áp lực cho các học trò. Dù có bảng thành tích ấn tượng trong quá khứ, chiến lược gia này khẳng định sẽ gạt bỏ mọi hào quang để tập trung cho từng trận đấu cụ thể.

"Mục tiêu của chúng tôi là tập trung vào từng trận đấu một. Điều quan trọng nhất là duy trì thể lực và tránh chấn thương cho các cầu thủ trong suốt giải đấu," ông Tan Cheng Hoe chia sẻ. Sự thận trọng này cho thấy tính chất cạnh tranh khốc liệt của ASEAN Championship 2026, nơi các đội bóng đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả chuyên môn lẫn tâm lý.