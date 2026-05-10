Đình Bắc lập cú đúp giúp CAHN ngược dòng hạ Nam Định 3-2 tại Hàng Đẫy Màn lội ngược dòng đầy cảm xúc trước đương kim vô địch Nam Định đã đưa Công an Hà Nội tiến sát ngôi vương V-League mùa giải 2025-2026 sau trận cầu tâm điểm vòng 22.

Trận thư hùng tại sân vận động Hàng Đẫy đã cống hiến cho khán giả một kịch bản nghẹt thở với 5 bàn thắng được ghi. Chiến thắng 3-2 trước đối thủ trực tiếp Nam Định giúp Công an Hà Nội (CAHN) củng cố vững chắc vị trí số một trên bảng xếp hạng, biến cuộc đua vô địch dần trở thành câu chuyện riêng của đội bóng ngành công an.

CAHN giành chiến thắng nghẹt thở. Ảnh: Báo Lao Động.

Khởi đầu bùng nổ và sự kiên cường của nhà vua

Được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà, CAHN chủ động đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sức ép liên hồi sớm mang lại quả ngọt ở phút thứ 7. Tiền đạo Đình Bắc tận dụng tốc độ và sự lúng túng của hàng thủ đối phương để bứt tốc dũng mãnh trước khi dứt điểm chớp nhoáng mở tỷ số trận đấu.

Tuy nhiên, Nam Định đã chứng minh tại sao họ là nhà đương kim vô địch. Đội khách không hề nao núng và nhanh chóng tổ chức lại đội hình. Phút 17, Ngọc Sơn thực hiện pha xử lý cá nhân đẳng cấp trước vạch 16m50, tung cú sút hiểm hóc gỡ hòa 1-1. Hưng phấn sau bàn gỡ, Nam Định tiếp tục dồn ép và vươn lên dẫn trước ở phút 28. Vẫn là Ngọc Sơn sắm vai kiến tạo với đường chuyền thuận lợi để Văn Đạt đệm bóng cận thành, khép lại hiệp một với lợi thế nghiêng về đội khách.

Bùi Hoàng Việt Anh và khoảnh khắc xoay chuyển cục diện

Bước sang hiệp hai, ban huấn luyện CAHN thực hiện những điều chỉnh chiến thuật quan trọng, đẩy cao cường độ pressing tầm cao. Phút 53, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh có pha dâng cao đầy bất ngờ. Anh thực hiện kỹ thuật ngoặt bóng loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự và cả thủ thành Liêm Điều trước khi đưa bóng vào lưới trống, san bằng tỷ số 2-2.

Bàn thắng của Việt Anh đã giải tỏa hoàn toàn áp lực cho đội chủ nhà. Những phút sau đó chứng kiến sự áp đảo của CAHN với sự cơ động của bộ đôi ngoại binh Leo Artur và Alan. Dù thủ môn Liêm Điều đã có nhiều pha cứu thua xuất thần, nhưng áp lực khủng khiếp từ đội chủ nhà cuối cùng cũng mang lại bước ngoặt.

Đình Bắc tiếp tục tỏa sáng.

Đình Bắc định đoạt trận đấu trên chấm 11m

Phút 83, trọng tài Mạnh Hải đưa ra quyết định thổi phạt đền sau một tình huống va chạm nhạy cảm trong vòng cấm Nam Định. Bất chấp sự can thiệp từ công nghệ VAR và những phản ứng từ đội khách, quyết định không thay đổi. Trên chấm 11m, Đình Bắc giữ được sự bình tĩnh cần thiết để hoàn tất cú đúp cá nhân, ấn định chiến thắng 3-2 cho CAHN.

Thông số kỹ thuật trận đấu

Thống kê CAHN Nam Định Tỷ số 3 2 Cầu thủ ghi bàn Đình Bắc (7', 83'), Việt Anh (53') Ngọc Sơn (17'), Văn Đạt (28') Thẻ phạt 2 thẻ vàng 3 thẻ vàng

Đội hình xuất phát

CAHN: Nguyễn Filip, Adou Minh, Việt Anh, Văn Hậu, Quang Vinh, Văn Đô, Thành Long, Stephan Mauk, Đình Bắc, Leo Artur, Alan.

Nam Định: Liêm Điều, Văn Tới, Ngọc Sơn, Hồng Duy, Tuấn Anh, Văn Đạt, Văn Vũ, Phạm Ba, Romulo, Hoàng Anh, Tuấn Dương.

Với 3 điểm giành được, CAHN tiếp tục thống trị bảng xếp hạng và tạo ra khoảng cách an toàn với các đối thủ bám đuổi khi giải đấu chỉ còn vài vòng đấu nữa là kết thúc.