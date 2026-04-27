Đình Bắc lập hat-trick giúp CAHN tiến sát ngôi vô địch V-League 2025/26 Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc tỏa sáng rực rỡ với cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp, giúp CLB Công an Hà Nội đánh bại SLNA 4-2 và nới rộng khoảng cách ngôi đầu lên 9 điểm.

Trong trận đấu tâm điểm tại vòng 20 V-League 2025/26 diễn ra tối 26/4, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã khẳng định sức mạnh của ứng cử viên số một cho ngôi vô địch bằng chiến thắng thuyết phục 4-2 trước Sông Lam Nghệ An (SLNA). Điểm nhấn lớn nhất của trận đấu trên sân Hàng Đẫy chính là màn trình diễn thăng hoa của tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc.

Sự bùng nổ của "viên ngọc quý" Nguyễn Đình Bắc

Chân sút 21 tuổi đã có một ngày thi đấu chói sáng khi ghi tới 3 bàn thắng vào lưới đội bóng xứ Nghệ. Đây là cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp của Đình Bắc tại đấu trường V-League, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự phát triển của tiền đạo này. Đáng chú ý, Đình Bắc đang thể hiện hiệu suất săn bàn đáng kinh ngạc với 7 pha lập công chỉ trong 4 trận đấu liên tiếp.

Đình Bắc vừa lập cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp tại V-League. Ảnh: CLB CAHN

Chia sẻ sau trận đấu, Đình Bắc bày tỏ sự khiêm tốn: "Bản thân tôi rất vui mừng vì toàn đội đã trao cho tôi cơ hội thực hiện quả penalty. Tôi xin cảm ơn tất cả". Tiền đạo này cũng nhấn mạnh rằng CAHN đang bước vào giai đoạn quyết định với "7 trận chung kết" phía trước và toàn đội cần giữ sự tập trung tối đa cho từng vòng đấu thay vì sớm nghĩ về danh hiệu.

Phân tích chiến thuật và phản ứng từ băng ghế huấn luyện

HLV Mano Polking không tiếc lời khen ngợi cậu học trò khi gọi anh là một "viên ngọc quý" của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, vị chiến lược gia này cũng nhận định Đình Bắc cần thêm thời gian để mài giũa và duy trì sự ổn định để vươn tới đẳng cấp cao hơn trong tương lai.

Dù hài lòng với hàng công, HLV Polking vẫn bày tỏ sự không hài lòng về hệ thống phòng ngự. Việc để thủng lưới 2 bàn từ các tình huống cố định ở cuối hiệp một là minh chứng cho sự thiếu tập trung mà CAHN cần phải khắc phục ngay lập tức nếu muốn bảo vệ thành quả trong những vòng đấu tới.

Cục diện bảng xếp hạng V-League 2025/26

Chiến thắng này giúp CLB CAHN củng cố vững chắc ngôi vị dẫn đầu với 51 điểm. Với khoảng cách 9 điểm so với đội xếp thứ hai là Thể Công Viettel, đội bóng ngành công an đang nắm lợi thế cực lớn trong cuộc đua đến ngôi vương khi giải đấu đang dần đi đến những vòng cuối.

Thứ hạng Đội bóng Điểm số Khoảng cách 1 CLB CAHN 51 - 2 Thể Công Viettel 42 -9

Nhìn chung, với phong độ ổn định của các trụ cột và sự trỗi dậy mạnh mẽ của những nhân tố trẻ như Đình Bắc, CLB CAHN đang cho thấy hình bóng của một nhà vô địch thực thụ tại mùa giải năm nay.