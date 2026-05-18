Đình Bắc lên tiếng về vụ tranh penalty với Alan sau khi CAHN vô địch V-League Sau chức vô địch sớm 3 vòng đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã có những chia sẻ thẳng thắn về mâu thuẫn nhỏ với ngoại binh Alan và tình hình chấn thương cá nhân.

CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã chính thức trở thành tân vương của V-League mùa giải 2025-2026 sớm 3 vòng đấu sau chiến thắng thuyết phục trước CLB Thanh Hóa. Tuy nhiên, tâm điểm của sự chú ý không chỉ nằm ở chiếc cúp vô địch mà còn ở tình huống tranh giành quyền đá phạt đền đầy kịch tính giữa tài năng trẻ Nguyễn Đình Bắc và ngoại binh Alan.

'Chuyện của những người đàn ông' trên chấm 11m

Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở những phút cuối khi Nguyễn Đình Bắc mang về một quả phạt đền quý giá. Ngay lập tức, một cuộc thảo luận gay gắt đã xảy ra giữa chân sút sinh năm 2004 và tiền đạo Alan về việc ai sẽ là người thực hiện cú sút. Dù nhận được sự ủng hộ từ các đàn anh dày dạn kinh nghiệm như Nguyễn Quang Hải hay Bùi Hoàng Việt Anh, Đình Bắc cuối cùng đã nhường quyền dứt điểm cho người đồng đội ngoại quốc.

Tình huống tranh cãi giữa Alan và Đình Bắc.

Lý giải về khoảnh khắc nhạy cảm này, Đình Bắc chia sẻ đầy bản lĩnh: "Em nghĩ đấy là chuyện của những người đàn ông với nhau. Thành tích của đội quan trọng hơn tất cả. Khi ghi được bàn thắng rồi, em và Alan cũng chung vào một nhịp ăn mừng". Thực tế, ngay sau khi Alan dứt điểm thành công mở tỷ số, cả hai đã lập tức xóa tan mọi nghi ngờ về rạn nứt bằng một cái khoác vai đầy chuyên nghiệp, khẳng định tinh thần đoàn kết của đội bóng ngành công an.

Cái giá của chức vô địch và mục tiêu Cúp C1 châu Á

Dù có một ngày thi đấu chói sáng, niềm vui của tiền đạo gốc Nghệ An không thực sự trọn vẹn. Từ chính pha phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, Đình Bắc đã dính một chấn thương mắt cá chân khá nghiêm trọng sau cú đạp mạnh của đối thủ. Dù nỗ lực nén đau để tiếp tục cống hiến, ngôi sao 22 tuổi cuối cùng vẫn phải xin rời sân do cơn đau kéo dài.

"Em nghĩ là em cần phải đi chụp chiếu để xác định mức độ chấn thương. Cuối trận, em chạy và rất đau nên đã xin ra", Đình Bắc tiết lộ về tình trạng hiện tại. Sự vắng mặt của anh trong các vòng đấu cuối có thể là một tổn thất, nhưng với việc CAHN đã cầm chắc chức vô địch, ưu tiên hàng đầu lúc này là quá trình hồi phục của tiền đạo trẻ.

Lần đầu tiên nâng cao chiếc cúp vô địch V-League trong sự nghiệp, Đình Bắc khẳng định đây là thành quả xứng đáng cho quyết tâm của tập thể. Tuy nhiên, tham vọng của đội bóng không dừng lại ở giải quốc nội. Mục tiêu lớn nhất của CAHN trong thời gian tới là dồn toàn lực cho trận play-off nhằm giành tấm vé tham dự đấu trường Cúp C1 châu Á (AFC Champions League) danh giá.