Đình Bắc rực sáng giúp CAHN giữ ngôi đầu, tuyển Việt Nam rơi vào bảng tử thần Asian Cup 2027 Tiền đạo Đình Bắc nhận 'mưa' lời khen từ HLV Polking sau màn trình diễn chói sáng, trong khi đội tuyển Việt Nam đối mặt thử thách lớn tại vòng bảng Asian Cup 2027.

Vòng đấu kịch tính của bóng đá nội chứng kiến sự bùng nổ của các ngôi sao trẻ và những tính toán chiến thuật đầy táo bạo. Trong bối cảnh đội tuyển quốc gia đang chuẩn bị cho các mục tiêu lớn, màn trình diễn của những nhân tố như Đình Bắc hay Bùi Tiến Dũng đã mang lại những tín hiệu lạc quan cho người hâm mộ.

Sức mạnh của nhà đương kim vô địch và dấu ấn Đình Bắc

Dù thiếu vắng ngôi sao số một Nguyễn Quang Hải do chấn thương đầu gối, CLB Công an Hà Nội (CAHN) vẫn thể hiện bản lĩnh của một ứng cử viên vô địch bằng chiến thắng ngược dòng kịch tính 3-2 trước Nam Định. Trong sơ đồ chiến thuật của HLV Mano Polking, sự cơ động của hàng công đã bù đắp hoàn hảo cho khoảng trống mà đội trưởng Quang Hải để lại.

Đình Bắc tỏa sáng ở CAHN.

Cầu thủ nhận được nhiều lời tán dương nhất chính là Nguyễn Đình Bắc. Tiền đạo này không chỉ ghi bàn mà còn gây ấn tượng mạnh với khả năng pressing tầm cao và cường độ hoạt động không mệt mỏi. Phát biểu sau trận đấu, HLV Mano Polking nhấn mạnh: "Tôi đặc biệt khen ngợi Đình Bắc, không chỉ vì những bàn thắng mà còn vì tinh thần chiến đấu. Sự tự tin của cậu ấy đang ở mức rất cao và toàn đội đều tin tưởng tuyệt đối vào khả năng tạo đột biến của Bắc".

Về phần mình, Đình Bắc tỏ ra khá thận trọng khi nói về cuộc đua vô địch. Anh khẳng định mục tiêu lớn nhất hiện tại là duy trì điểm rơi phong độ và thể trạng tốt nhất cho cuộc đối đầu quan trọng với Thanh Hóa ở vòng đấu tới, thay vì sớm nghĩ về chiếc cúp bạc.

U17 Việt Nam và bài học từ thất bại trước Hàn Quốc

Tại đấu trường châu lục, đội tuyển U17 Việt Nam đã phải nhận một gáo nước lạnh sau thất bại 1-4 trước U17 Hàn Quốc ở lượt trận thứ hai bảng C. Dù có khởi đầu hứa hẹn với bàn thắng vươn lên dẫn trước, các học trò của HLV trưởng đã không thể đứng vững trước sức ép khủng khiếp và đẳng cấp vượt trội từ đội bóng xứ Kim Chi.

Trận thua này đẩy U17 Việt Nam vào thế khó khi buộc phải giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng gặp U17 UAE để nuôi hy vọng đi tiếp. Đây sẽ là bài toán tâm lý lớn đối với các cầu thủ trẻ sau khi vừa trải qua một trận đấu tiêu tốn nhiều thể lực và tinh thần.

Thử thách cực đại cho đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2027

Lễ bốc thăm vòng chung kết Asian Cup 2027 diễn ra tại Riyadh, Saudi Arabia đã mang đến những lá thăm đầy thử thách cho đội tuyển Việt Nam. Nằm ở bảng E, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ phải đối đầu với hai đối thủ hàng đầu là Hàn Quốc, UAE và đội thắng trong cặp play-off giữa Yemen/Lebanon.

Thống kê lịch sử cho thấy đây là bảng đấu cực kỳ khó khăn. Đội tuyển Hàn Quốc đã thắng tuyệt đối trong 2 lần đối đầu gần nhất, bao gồm trận thắng 6-0 vào cuối năm 2023. Cộng đồng người hâm mộ Đông Nam Á tỏ ra lo ngại khi cho rằng Việt Nam đã rơi vào "bảng tử thần" và cơ hội lọt vào vòng knock-out là rất thấp trước các đối thủ có đẳng cấp vượt trội về cả thể hình lẫn kỹ thuật.

Bùi Tiến Dũng và nỗ lực bám đuổi của Thể Công Viettel

Ở một diễn biến khác, Thể Công Viettel tiếp tục duy trì vị thế kẻ bám đuổi khó chịu nhất đối với CAHN. Trong trận đấu tại Hà Tĩnh, trung vệ đội trưởng Bùi Tiến Dũng đã tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp bàn thắng, mang về 3 điểm quý giá cho đội bóng áo lính.

Tiến Dũng lập cú đúp cho Viettel.

Bùi Tiến Dũng chia sẻ rằng việc thiếu vắng HLV Popov trên băng ghế chỉ đạo là một tổn thất về mặt tinh thần, nhưng chính sự đoàn kết đã giúp các cầu thủ vượt qua áp lực ở giai đoạn nước rút. Hiện tại, Thể Công Viettel đang đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, dù không còn quyền tự quyết nhưng họ vẫn đang gây áp lực cực lớn lên ngôi đầu của CAHN.