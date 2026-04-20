Đình Bắc rực sáng giúp CAHN thắng 3-0: HLV Polking tin học trò còn tiềm năng lớn Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc duy trì phong độ ấn tượng với 4 bàn thắng trong 3 trận, góp công lớn giúp Công an Hà Nội đè bẹp Công an TP.HCM để xây chắc ngôi đầu V-League.

Chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Công an TP.HCM tại vòng 19 V-League 2025/26 không chỉ giúp Công an Hà Nội củng cố vị thế mà còn đánh dấu sự bùng nổ của tài năng trẻ Nguyễn Đình Bắc.

Đình Bắc tỏa sáng với 4 bàn trong 3 trận gần đây.

Đình Bắc và phong độ thăng hoa

Trong cuộc đọ sức diễn ra tại Tỉnh Bình Dương chiều 19/4, Nguyễn Đình Bắc một lần nữa trở thành tâm điểm khi đóng góp một pha lập công vào lưới đối thủ. Đây là bàn thắng thứ 4 của tiền đạo sinh năm 2004 chỉ trong 3 vòng đấu gần nhất, một hiệu suất đáng nể đối với chân sút trẻ tại đấu trường V-League.

HLV Mano Polking không giấu nổi sự hài lòng về cậu học trò: “Đình Bắc ghi 4 bàn sau 3 trận, nhưng điều đó vẫn chưa phản ánh hết tiềm năng của cậu ấy. Những bàn thắng vừa qua nói lên sự tiến bộ lớn, song cậu ấy chưa đạt tới giới hạn cuối cùng”. Chiến lược gia người Brazil đặc biệt nhấn mạnh vào tinh thần vượt khó của tiền đạo gốc Nghệ An sau những áp lực tâm lý giai đoạn trước.

Thế trận áp đảo của đội đầu bảng

Bên cạnh sự tỏa sáng của Đình Bắc, các pha lập công của Lê Văn Đô và Rogerio Alves đã khẳng định sức mạnh tuyệt đối của Công an Hà Nội. Đội bóng ngành Công an hiện dẫn đầu bảng xếp hạng với 48 điểm nhờ khả năng kiểm soát bóng và dứt điểm hiệu quả. Sức mạnh của đội bóng này dự kiến sẽ còn gia tăng khi chuẩn bị đón chào sự trở lại của các trụ cột như Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh và ngoại binh Leo Artur.

Dù đang chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua vô địch, HLV Polking vẫn giữ thái độ thận trọng. Ông coi mỗi trận đấu trong 7 vòng còn lại đều là một "trận chung kết" thực sự và yêu cầu toàn đội duy trì sự tập trung tối đa.

Khủng hoảng sâu sắc tại Công an TP.HCM

Trái ngược với niềm vui của đối thủ, HLV Lê Huỳnh Đức bày tỏ sự thất vọng sau thất bại đậm thứ ba liên tiếp. Với 10 bàn thua chỉ sau 3 vòng đấu, đội bóng đang lún sâu vào khủng hoảng ở giai đoạn quyết định của mùa giải.

Nhà cầm quân này thừa nhận các cầu thủ đang mất tự tin rõ rệt và Ban huấn luyện chưa tìm ra giải pháp khắc phục triệt để vấn đề tâm lý thi đấu. HLV Lê Huỳnh Đức đã tự nhận trách nhiệm về kết quả này, đồng thời thúc giục toàn đội nỗ lực vì màu cờ sắc áo trong những vòng đấu tới nhằm tìm kiếm cơ hội trụ hạng.