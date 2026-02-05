Đình Bắc tỏa sáng giúp CAHN đánh bại Hải Phòng 2-0 và củng cố ngôi đầu V-League Bàn thắng đẳng cấp của Đình Bắc cùng pha lập công của Adou Minh giúp CAHN giành trọn 3 điểm tại Lạch Tray, nới rộng cách biệt với nhóm bám đuổi lên 12 điểm.

Trong trận cầu tâm điểm vòng 21 LPBank V.League 2025/26, Câu lạc bộ Công an Hà Nội (CAHN) đã khẳng định bản lĩnh của ứng cử viên vô địch bằng chiến thắng 2-0 thuyết phục ngay trên sân vận động Lạch Tray. Nguyễn Đình Bắc tiếp tục duy trì phong độ thăng hoa khi đóng góp bàn mở tỷ số quan trọng, mở ra thế trận thuận lợi cho thầy trò huấn luyện viên Mano Polking.

Sự thực dụng của ứng cử viên vô địch

Dù phải làm khách tại chảo lửa Lạch Tray, CAHN đã cho thấy sự điềm tĩnh cần thiết trước lối chơi pressing tầm cao đầy khó chịu của Hải Phòng. Trong khoảng 30 phút đầu hiệp một, đội chủ nhà dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã kiểm soát bóng tốt và tạo ra nhiều pha lên bóng nguy hiểm từ hai biên nhờ sự năng nổ của Tagueu và Hữu Sơn. Tuy nhiên, hàng thủ CAHN và thủ thành Nguyễn Filip đã đứng vững.

Đúng vào thời điểm bế tắc, khoảnh khắc ngôi sao đã làm thay đổi cục diện. Phút 32, từ pha phối hợp ăn ý với Quang Hải, Nguyễn Đình Bắc thực hiện pha xử lý kỹ thuật loại bỏ hậu vệ đối phương trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc. Dù thủ thành Đình Triệu đã chạm được tay vào bóng, sức mạnh từ cú sút của tiền đạo sinh năm 2004 vẫn đưa bóng nằm gọn trong lưới.

Đình Bắc mở tỷ số cho CAHN.

Đòn kết liễu cuối hiệp một

Bàn thắng của Đình Bắc không chỉ mang lại lợi thế về mặt tỷ số mà còn giúp CAHN hoàn toàn làm chủ tâm lý. Trong khi Hải Phòng chưa kịp xốc lại đội hình, đội khách đã tung ra đòn trừng phạt thứ hai ngay trước giờ nghỉ giải lao.

Phút 45+2, từ tình huống dàn xếp tấn công bên hành lang cánh, Lê Văn Đô thực hiện đường căng ngang chuẩn xác loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự đối phương. Adou Minh có mặt đúng lúc để đệm bóng cận thành, nhân đôi cách biệt cho CAHN. Đây là minh chứng cho khả năng tận dụng sai lầm đối thủ cực tốt của thầy trò Mano Polking trong hiệp đấu đầu tiên.

Adou Minh ghi bàn cho CAHN.

Hàng thủ kiên cố và ngôi đầu vững chắc

Bước sang hiệp hai, Hải Phòng dồn toàn lực tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm thực hiện nhiều điều chỉnh nhân sự để gia tăng áp lực lên phần sân đối phương. Tuy nhiên, trước hệ thống phòng ngự được tổ chức kỷ luật và có chiều cao vượt trội của CAHN, các phương án tạt cánh hay đánh trung lộ của đội chủ nhà đều trở nên đơn điệu.

Thủ thành Nguyễn Filip một lần nữa chứng minh đẳng cấp khi có pha xử lý quyết liệt bên ngoài vòng cấm ở phút 75, ngăn chặn cú bứt tốc dũng mãnh của chân sút Lupeta. Ngược lại, CAHN cũng có những cơ hội phản công sắc nét, điển hình là tình huống đối mặt của Lê Văn Đô ở phút 48 nhưng không thắng được sự xuất sắc của Đình Triệu.

Chiến thắng 2-0 giúp CAHN củng cố vững chắc ngôi đầu bảng xếp hạng V-League. Hiện tại, họ đã tạo ra khoảng cách lên tới 12 điểm với đội xếp thứ hai là Thể Công Viettel (dù thi đấu nhiều hơn 1 trận). Với phong độ hiện tại của Đình Bắc và sự ổn định của hệ thống phòng ngự, chức vô địch đang dần nằm trong tầm tay của đội bóng ngành Công an.

