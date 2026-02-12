Đình Bắc tỏa sáng giúp CAHN thắng đậm 4-0, gửi thông điệp đanh thép sau chỉ trích Với bàn thắng ấn định tỷ số trước Tampines Rovers tại Cúp C2 châu Á, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã có lời hồi đáp mạnh mẽ về phong độ và những ồn ào ngoài sân cỏ.

Nguyễn Đình Bắc vừa để lại dấu ấn đậm nét trong màu áo CLB Công An Hà Nội (CAHN) tại đấu trường AFC Champions League Two 2025 - 2026. Tiền đạo trẻ sinh năm 2004 là người ghi bàn thắng cuối cùng, ấn định chiến thắng áp đảo 4-0 trước Tampines Rovers ngay trên sân Hàng Đẫy trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8.

Đình Bắc ghi bàn thứ 6 ở sân chơi châu lục.

Cỗ máy ghi bàn tại đấu trường châu lục

Pha lập công vào lưới Tampines Rovers đánh dấu bàn thắng thứ hai của Đình Bắc tại Cúp C2 châu Á mùa này. Đáng chú ý, đây đã là bàn thắng thứ 6 của chân sút xứ Nghệ ở các cấp độ giải đấu châu lục trong năm nay. Thành tích này bao gồm 4 pha lập công cho U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026 và bàn thắng quan trọng vào lưới Beijing Guoan ngày 27/11/2025, giúp CAHN lách qua khe cửa hẹp tại vòng bảng.

Phong độ ổn định tại sân chơi quốc tế cho thấy cái duyên của Đình Bắc trong những trận cầu lớn. Anh không chỉ đóng vai trò là phương án nhân sự chiến lược mà còn dần trở thành nhân tố không thể thiếu trong sơ đồ tấn công của đại diện bóng đá Việt Nam.

Lời khẳng định sau những hoài nghi

Ngay sau màn trình diễn ấn tượng, Đình Bắc đã có những chia sẻ đầy ẩn ý trên trang cá nhân: "Quần đùi áo số hợp với Bắc hơn mọi người nhỉ". Bài đăng nhanh chóng bùng nổ với hơn 53.000 lượt tương tác chỉ sau một đêm. Đây được xem là câu trả lời trực tiếp của tiền đạo này trước những luồng dư luận chỉ trích anh thiếu tập trung vào chuyên môn để tham gia các sự kiện quảng cáo sau VCK U23 châu Á.

Bên cạnh đó, việc thường xuyên xuất hiện trước truyền thông từng khiến Đình Bắc đối mặt với áp lực lớn. Tuy nhiên, sự hiệu quả trên sân cỏ chính là minh chứng thuyết phục nhất cho thái độ chuyên nghiệp của anh. Tiền đạo trẻ đã chứng minh rằng mình vẫn giữ được sự nhạy bén cần thiết bất chấp những ồn ào ngoài lề.

Sự kiên nhẫn từ HLV Mano Polking

Dù học trò tỏa sáng rực rỡ, HLV Mano Polking vẫn giữ cái nhìn thực tế và thận trọng. Chiến lược gia người Đức khẳng định Đình Bắc là một tài năng lớn nhưng vẫn còn nhiều điều phải học hỏi để hoàn thiện bản thân. Ông cũng bày tỏ mong muốn truyền thông và người hâm mộ hãy bớt áp lực, tạo không gian để các cầu thủ trẻ phát triển bền vững.

Nhìn chung, với chiến thắng 4-0 đầy thuyết phục ở lượt đi, cánh cửa tiến vào tứ kết AFC Champions League Two đang rộng mở với CAHN. Quan trọng hơn, sự trở lại mạnh mẽ của Đình Bắc mang đến tín hiệu tích cực cho cả CLB lẫn các cấp độ đội tuyển quốc gia trong giai đoạn quan trọng sắp tới.