Đình Bắc tỏa sáng nhưng Công an Hà Nội chia điểm kịch tính trước PVF-CAND Bàn thắng sớm của Đình Bắc không đủ giúp Công an Hà Nội giành trọn 3 điểm khi PVF-CAND vùng lên mạnh mẽ trong hiệp hai để giữ lại 1 điểm tại vòng 18 V-League.

Cuộc đối đầu tâm điểm tại vòng 18 V-League giữa Công an Hà Nội và PVF-CAND đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Dù sở hữu dàn sao chất lượng và sớm có lợi thế dẫn bàn, đại diện Thủ đô vẫn phải chấp nhận chia điểm trước lối chơi kiên cường và kỷ luật của đội chủ nhà.

Lợi thế sớm từ dấu ấn của Đình Bắc

Bước vào trận đấu với tổn thất lớn về lực lượng khi thiếu vắng bộ đôi ngoại binh chủ chốt Leo Artur và Alan, Huấn luyện viên Mano Polking buộc phải điều chỉnh sơ đồ chiến thuật. Công an Hà Nội chủ động đặt niềm tin vào khả năng dẫn dắt lối chơi của Quang Hải và tốc độ của tiền đạo trẻ Đình Bắc.

Sau những phút đầu nhập cuộc đầy tự tin của đội chủ nhà, Công an Hà Nội nhanh chóng lấy lại thế trận. Phút thứ 12, xuất phát từ đường kiến tạo sắc bén của Quang Hải, Đình Bắc có tình huống thoát xuống thông minh trước khi dứt điểm gọn gàng mở tỷ số trận đấu. Đây là pha lập công tiếp nối phong độ ấn tượng của tiền đạo này trong thời gian gần đây.

Sự quật khởi của PVF-CAND và màn trình diễn của Nguyễn Filip

Bị dẫn bàn sớm, PVF-CAND không hề nao núng. Đội chủ nhà đẩy cao đội hình và liên tục gây sức ép lên phần sân đối phương. Phút 25 và 26, tiền đạo Thanh Nhàn liên tiếp có hai cơ hội đối mặt trực diện với khung thành, nhưng sự xuất sắc của thủ môn Nguyễn Filip đã cứu thua cho Công an Hà Nội.

Những điều chỉnh chiến thuật của ban huấn luyện PVF-CAND trong giờ nghỉ đã mang lại hiệu quả ngay đầu hiệp hai. Phút 54, Xuân Bắc có pha chạy chỗ thông minh xâm nhập vòng cấm, dứt điểm qua hai nhịp để đánh bại thủ thành Nguyễn Filip, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Sức ép nghẹt thở những phút cuối

Trong khoảng 30 phút cuối trận, Công an Hà Nội nỗ lực dâng cao nhằm tìm kiếm bàn thắng quyết định. Huấn luyện viên Trần Tiến Đại bên phía chủ nhà đáp trả bằng việc tung lão tướng Hoàng Vũ Samson vào sân để gia tăng sức càn lướt trong các pha phản công. Phút 80, một tình huống gây tranh cãi xảy ra khi Mauk ngã trong vòng cấm PVF-CAND, nhưng trọng tài xác định không có lỗi từ hậu vệ chủ nhà.

Hàng phòng ngự của PVF-CAND đã chơi tập trung tối đa, hóa giải thành công hàng loạt quả tạt và phạt góc từ hai biên của đối phương cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Trận hòa này khiến khoảng cách giữa Công an Hà Nội và nhóm bám đuổi bị thu hẹp đáng kể trên bảng xếp hạng V-League.

