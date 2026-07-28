Đình Bắc tỏa sáng rực rỡ: Lời giải cho hàng công tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 Màn trình diễn đạt điểm 10 của Nguyễn Đình Bắc trước Timor Leste không chỉ mang về chiến thắng 7-0 mà còn giúp HLV Kim Sang Sik đa dạng hóa phương án tấn công.

Chiến thắng đậm 7-0 trước Timor Leste ở ngày ra quân ASEAN Cup 2026 không chỉ mang về 3 điểm trọn vẹn cho tuyển Việt Nam mà còn mở ra bước ngoặt quan trọng trong bài toán nhân sự hàng công của HLV Kim Sang Sik. Chấn thương bất ngờ của tiền đạo Tài Lộc vô tình trao cơ hội đá chính cho Nguyễn Đình Bắc, và chân sút trẻ này lập tức biến cơ hội thành màn trình diễn cá nhân xuất sắc.

Đình Bắc tỏa sáng rực rỡ ngày ra quân.

Màn trình diễn hoàn hảo từ cơ hội bất ngờ

Ban đầu, HLV Kim Sang Sik ưu tiên xây dựng bộ ba tấn công gồm Tài Lộc, Hoàng Hên và Xuân Son cho chiến dịch bảo vệ ngôi vương. Đây được xem là công thức tối ưu giúp hệ thống thi đấu vận hành trơn tru nhất trong các trận giao hữu tổng duyệt. Tuy nhiên, sự cố chấn thương ngoài dự kiến của Tài Lộc buộc ban huấn luyện phải đưa ra sự điều chỉnh nhân sự ngay từ trận mở màn.

Đáp lại sự tin tưởng, Vua phá lưới VCK U23 châu Á 2026 đã tạo nên màn bùng nổ trên sân. Với 3 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo, Đình Bắc liên tục khoét sâu vào hàng phòng ngự đối phương bằng tốc độ và khả năng xử lý bóng kỹ thuật chuẩn xác. Màn thể hiện ấn tượng này giúp anh nhận điểm 10 tuyệt đối từ chuyên trang Sofascore – mức điểm cao nhất lượt trận đầu tiên ở cả hai bảng đấu.

Thoát khỏi sự phụ thuộc vào Xuân Son

Bên cạnh yếu tố bàn thắng, giá trị lớn nhất mà Đình Bắc mang lại chính là khả năng đa dạng hóa lối chơi. Tại ASEAN Cup 2024, các đối thủ thường tập trung toàn bộ lực lượng để phong tỏa Xuân Son. Mặc dù chân sút sinh năm 1997 thi đấu thăng hoa trước khi dính chấn thương nặng ở trận chung kết lượt về gặp Thái Lan, việc dồn trọng trách lên một cá nhân duy nhất luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro chiến thuật.

Ông Kim sở hữu hàng công ấn tượng ở ASEAN Cup 2026.

Trở lại giải đấu năm nay, Xuân Son đã đóng góp 1 bàn thắng nhưng chưa đạt phong độ đỉnh cao. Sự xuất hiện của ngòi nổ Đình Bắc cùng sự hỗ trợ từ Hoàng Hên giúp tuyến trên của tuyển Việt Nam thi đấu thanh thoát hơn. Lối chơi của toàn đội hiện tại không còn xoay quanh một trung phong cố định mà đã chia sẻ gánh nặng ghi bàn đồng đều, khiến các đợt lên bóng trở nên khó lường.

Thử thách lớn chờ đón phía trước

Mặc dù đối thủ Timor Leste chưa đủ độ khó để kiểm chứng toàn diện năng lực của các trụ cột, diện mạo tấn công tươi mới là tín hiệu tích cực cho hành trình sắp tới. Chiều sâu đội hình cùng sự đồng đều ở các vị trí đang tạo ra nền tảng vững chắc cho nhà đương kim vô địch.

Thử thách lớn nhất tại vòng bảng mang tên Indonesia đang chờ đón phía trước, đòi hỏi toàn đội phải tiếp tục duy trì sự tập trung. Sự kết hợp giữa phong độ của các cá nhân tỏa sáng và tinh thần tập thể sẽ là điểm tựa quan trọng để đội tuyển Việt Nam hướng tới mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vương khu vực.