Đình Bắc và bài học trưởng thành sau quyết định thay người ở phút 41 của HLV Kim Sang Sik Rời sân trước giờ nghỉ trong trận hòa Singapore, Nguyễn Đình Bắc đối mặt thực tế bằng sự thẳng thắn thay vì bào chữa, mở ra bước ngoặt cho tiền đạo 22 tuổi.

Bảng điện tử giơ lên ở phút 41 trận đấu giữa Việt Nam và Singapore tại AFF Cup 2026 báo hiệu sự thay đổi người sớm từ HLV Kim Sang Sik. Nguyễn Đình Bắc lầm lũi bước rời sân, khép lại một hiệp đấu đầy thất vọng. Tuy nhiên, điểm tựa cho sự trưởng thành của chân sút 22 tuổi không nằm ở những phán xét tức thì trên thảm cỏ, mà ở cách anh đối diện với sự thật ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

Hai khoảnh khắc bỏ lỡ đắt giá trước khung thành

Trận hòa 0-0 trước Singapore chứng kiến những phút thi đấu đáng quên của Đình Bắc. Tiền đạo sinh năm 2004 bước vào trận đấu với vị thế chân sút hàng đầu của đội tuyển khi đã sở hữu 3 bàn thắng tại giải đấu. Tuy nhiên, áp lực cùng sự vội vàng khiến anh đánh mất sự nhạy bén vốn có trong các tình huống quyết định.

Phút 18, Trương Tiến Anh thực hiện cú sút xa uy lực khiến thủ môn đối phương không thể bắt dính bóng. Khung thành Singapore mở rộng trước mắt, nhưng cú đá bồi của Đình Bắc lại đưa bóng đi vọt xước. Chỉ ba phút sau, từ đường tạt chuẩn xác về cột hai của Tiến Anh, tiền đạo này tiếp tục tung người vô-lê đưa bóng đi quá cao so với mục tiêu. Hai cơ hội mười mươi bị bỏ lỡ khiến đội tuyển Việt Nam mất đi lợi thế khai thông thế bế tắc.

HLV Kim Sang Sik không hài lòng với màn trình diễn của Đình Bắc. Ảnh: Chụp màn hình FPT.

Thách thức tâm lý từ quyết định của Kim Sang Sik

Việc bị thay ra ở phút 41 là quyết định cứng rắn từ HLV Kim Sang Sik. Nhà cầm quân người Hàn Quốc công khai đánh giá học trò chưa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời nhấn mạnh bất kỳ cầu thủ nào cũng phải biết hy sinh vì mục tiêu chung của đội tuyển. Đối với một cầu thủ trẻ đang có phong độ cao, việc phải rời sân trước khi hiệp một khép lại chắc chắn là cú đấm mạnh vào lòng tự trọng.

Mặc dù không giấu được nỗi thất vọng khi bước về cabin huấn luyện, phản ứng sau đó của Đình Bắc mới là yếu tố quyết định giá trị của anh. Thay vì đưa ra những lý do bào chữa hay thể hiện thái độ tiêu cực, chân sút 22 tuổi thừa nhận bản thân đã có một trận đấu tồi tệ và HLV Kim Sang Sik hoàn toàn có lý khi đưa ra quyết định thay người.

Đình Bắc nhận sai là điều đáng quý. Ảnh: FB Nguyễn Đình Bắc.

Tự nhìn nhận để hướng tới thử thách Indonesia

Bên cạnh việc nhận trách nhiệm, Đình Bắc cũng dành lời cảm ơn tới những động viên từ người hâm mộ. Cầu thủ sinh năm 2004 khẳng định bóng đá không thể luôn diễn ra suôn sẻ, điều quan trọng là thái độ đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Việc dũng cảm nhìn nhận thiếu sót giúp tiền đạo trẻ giải tỏa áp lực tâm lý để nhanh chóng trở lại tập luyện.

Một trận đấu không tốt không thể định đoạt năng lực của một tiền đạo tiềm năng. Nhìn về phía trước, chuyến làm khách quan trọng trước Indonesia sẽ là cơ hội để Đình Bắc đưa ra câu trả lời bằng màn trình diễn thực tế trên sân cỏ, chứng minh giá trị của một cầu thủ đã biết học cách trưởng thành.