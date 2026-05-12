Đình Bắc và Nguyễn Xuân Son: Cặp 'súng hai nòng' đáng gờm của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026 Sự thăng hoa của Nguyễn Đình Bắc cùng đẳng cấp từ Nguyễn Xuân Son đang tạo nên cặp 'súng hai nòng' đầy uy lực cho hàng công đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026.

Nguyễn Đình Bắc đang chứng minh sự trở lại mạnh mẽ sau giai đoạn khủng hoảng phong độ, hứa hẹn cùng Nguyễn Xuân Son tạo nên hàng công "hủy diệt" cho đội tuyển Việt Nam. Sự kết hợp giữa sức trẻ bùng nổ và bản năng sát thủ đẳng cấp kỳ vọng sẽ giúp đoàn quân của HLV Kim Sang-sik giải quyết triệt để bài toán ghi bàn tại chiến dịch AFF Cup 2026 sắp tới.

Đình Bắc có phong độ cao ở CAHN.

Sự hồi sinh ngoạn mục của Nguyễn Đình Bắc

Cách đây chỉ hai tháng, Nguyễn Đình Bắc vẫn còn là tâm điểm của những hoài nghi khi trải qua chuỗi 14 trận liên tiếp không thể ghi bàn tại V-League. Áp lực đè nặng lên vai chân sút sinh năm 2004 khi những nỗ lực của anh liên tục bị từ chối bởi lỗi việt vị hoặc các sự cố kỹ thuật. Tuy nhiên, tiền đạo thuộc biên chế CLB CAHN đã thực hiện một cú bứt tốc không tưởng để đập tan mọi chỉ trích.

Chỉ trong 6 trận đấu gần nhất, Đình Bắc đã ghi tới 10 bàn thắng, bao gồm cả cú đúp đẳng cấp vào lưới CLB Nam Định. Hiệu suất khủng khiếp 1,67 bàn/trận là con số vượt xa kỳ vọng đối với một cầu thủ trẻ. Từ con số 0 tròn trĩnh, anh vươn mình trở thành ứng viên sáng giá cho danh hiệu Vua phá lưới nội, minh chứng cho bản lĩnh của một ngôi sao biết cách vượt qua nghịch cảnh.

Mẫu tiền đạo toàn diện của bóng đá Việt Nam

Ở tuổi 21, Đình Bắc đang sở hữu bộ kỹ năng toàn diện hiếm thấy ở các nội binh. Với chiều cao 1,79 m cùng nền tảng thể lực sung mãn, anh không hề e ngại trong các pha tranh chấp tay đôi với các trung vệ ngoại binh cao lớn. Điển hình là bàn mở tỷ số vào lưới Nam Định, khi Đình Bắc thực hiện pha càn lướt dũng mãnh qua hai trung vệ đối phương trước khi dứt điểm quyết đoán.

Phong cách chơi bóng của Đình Bắc mang hơi hướng của các ngoại binh: mạnh mẽ, độc lập tác chiến và đầy hiệu quả. Khả năng sử dụng tốt cả hai chân cùng tư duy chạy chỗ thông minh giúp anh trở thành một mũi công đa năng, có thể đảm nhiệm tốt cả vị trí tiền đạo cánh lẫn trung phong cắm trong sơ đồ chiến thuật của HLV Kim Sang-sik.

Kỳ vọng vào bộ đôi Đình Bắc - Xuân Son tại AFF Cup 2026

Sự trưởng thành của Đình Bắc diễn ra đúng thời điểm HLV Kim Sang-sik cần một hệ thống tấn công mới. Nếu Đình Bắc đại diện cho sức trẻ và sự đột biến, thì Nguyễn Xuân Son chính là biểu tượng của đẳng cấp và sự ổn định. Tại AFF Cup 2024, Xuân Son từng chứng minh giá trị với 7 bàn thắng sau 5 trận, trực tiếp đưa đội tuyển ghi tới 15 bàn thắng ở nửa sau giải đấu.

Xuân Son trong màu áo tuyển Việt Nam.

Sự kết hợp này được kỳ vọng sẽ tạo ra cặp "súng hai nòng" uy lực nhất khu vực Đông Nam Á. Xuân Son với kinh nghiệm và thể hình vượt trội sẽ đóng vai trò "thỏi nam châm" thu hút hậu vệ đối phương, từ đó mở ra những khoảng trống để Đình Bắc khai thác bằng tốc độ và sự thanh thoát. Ngược lại, sự đa năng của Đình Bắc sẽ giúp giảm bớt gánh nặng ghi bàn cho đồng đội, tạo nên một hàng công đa dạng và khó lường.

Dấu ấn của các chiến lược gia tài ba

Sự tiến bộ vượt bậc của Đình Bắc có dấu ấn lớn từ HLV Polking tại CLB CAHN. Dưới sự rèn giũa nghiêm khắc, tiền đạo trẻ này đã biết cách tiết chế cái tôi, phối hợp nhịp nhàng hơn và sẵn sàng hy sinh vì lối chơi tập thể. Đây là yếu tố then chốt giúp HLV Kim Sang-sik có thể tự tin xây dựng một hệ thống tấn công tối ưu cho đội tuyển quốc gia.

Với phong độ hiện tại, một suất đá chính cho Đình Bắc trên tuyển là điều gần như chắc chắn. Người hâm mộ có quyền tin tưởng vào một kỷ nguyên tấn công mới của "Những chiến binh sao vàng", nơi bài toán ghi bàn sẽ được giải quyết nhờ sự cộng hưởng sức mạnh từ bộ đôi Đình Bắc và Xuân Son.