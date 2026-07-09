Định vị thú cưng qua vệ tinh Starlink: Fi Ultra giải quyết bài toán mất dấu ở vùng hẻo lánh Thiết bị Fi Ultra tích hợp mạng vệ tinh Starlink giúp theo dõi thú cưng tại những khu vực không có sóng di động, đi kèm tính năng phản hồi âm thanh và rung để huấn luyện từ xa.

Fi, công ty chuyên về thiết bị theo dõi thú cưng, vừa ra mắt mẫu Fi Ultra, đánh dấu bước tiến công nghệ quan trọng khi tích hợp mạng lưới vệ tinh Starlink. Đây là giải pháp giúp chủ nuôi xác định vị trí của chó ngay cả ở những khu vực xa xôi nhất, nơi sóng di động hoàn toàn không khả dụng.

Fi Ultra được thiết kế để gắn chắc chắn vào vòng cổ của thú cưng.

Cơ chế kết nối đa nền tảng thông minh

Điểm khác biệt lớn nhất của Fi Ultra so với các thế hệ trước như Fi 3+ là khả năng duy trì kết nối liên tục. Trong khi các thiết bị cũ phụ thuộc hoàn toàn vào mạng LTE, Fi Ultra có thể tự động chuyển đổi giữa bốn loại kết nối khác nhau tùy thuộc vào môi trường xung quanh: Bluetooth, Wi-Fi, LTE và vệ tinh Starlink.

Khi thú cưng di chuyển ra khỏi phạm vi phủ sóng của mạng di động, thiết bị sẽ tự động kích hoạt module vệ tinh để truyền dữ liệu vị trí về ứng dụng trên điện thoại của chủ sở hữu. Điều này đảm bảo khả năng định vị gần như tuyệt đối ở mọi địa hình, từ rừng sâu đến các khu vực miền núi hẻo lánh.

Đánh đổi giữa kết nối và thời lượng pin

Việc tích hợp công nghệ vệ tinh Starlink đòi hỏi mức tiêu thụ năng lượng cao hơn đáng kể. Đây là một thách thức kỹ thuật mà người dùng cần lưu ý khi lựa chọn sản phẩm này. Trong khi mẫu Fi 3+ có thể hoạt động lên đến 3 tháng và Apple AirTag có thời lượng pin tới một năm, Fi Ultra chỉ có thể duy trì hoạt động trong "vài ngày" sau mỗi lần sạc đầy.

Để tối ưu hóa dung lượng pin, hệ thống quản lý năng lượng của Fi Ultra sẽ ưu tiên sử dụng Bluetooth và Wi-Fi khi ở gần chủ nhân hoặc trong nhà, chỉ kích hoạt LTE và Starlink khi thực sự cần thiết.

So sánh thông số kỹ thuật cơ bản

Đặc điểm Fi Ultra Fi 3+ Apple AirTag Kết nối chính Vệ tinh Starlink, LTE, Wi-Fi, Bluetooth LTE, Wi-Fi, Bluetooth Bluetooth (UWB) Thời lượng pin Vài ngày Lên đến 3 tháng Khoảng 1 năm Phạm vi hoạt động Toàn cầu (qua vệ tinh) Phụ thuộc trạm phát sóng di động Phụ thuộc mạng lưới thiết bị Apple Giá tham chiếu 199 USD 99 USD ~29 USD

Tính năng tương tác Fi Callback

Bên cạnh khả năng định vị, Fi Ultra còn giới thiệu tính năng Fi Callback. Thông qua ứng dụng, người dùng có thể gửi tín hiệu đến thiết bị trên cổ thú cưng. Thiết bị sẽ phát ra âm thanh hoặc rung động theo các mẫu đã thiết lập sẵn.

Công nghệ này được thiết kế để hỗ trợ huấn luyện từ xa, giúp chó nhận biết tín hiệu và quay trở lại với chủ nhân ngay cả khi không có tiếng gọi trực tiếp. Thiết bị có thiết kế linh hoạt, có thể gắn vào cả vòng cổ thông thường hoặc dây đai ngực (harness).

Chi phí sở hữu và dịch vụ vệ tinh

Fi Ultra hiện được niêm yết với mức giá 199 USD cho phần cứng. Tuy nhiên, để sử dụng toàn bộ tính năng, đặc biệt là kết nối vệ tinh Starlink, người dùng cần trả thêm phí thuê bao hàng năm là 189 USD. Đây là mức chi phí đầu tư đáng cân nhắc dành cho những chủ nuôi thường xuyên cùng thú cưng tham gia các hoạt động dã ngoại hoặc sinh sống tại các khu vực có hạ tầng viễn thông kém phát triển.