Dion Cools muốn ghi bàn vào lưới Việt Nam trong trận tái đấu tại Thiên Trường Thủ quân Malaysia bày tỏ quyết tâm lập công trước tuyển Việt Nam dù đội khách tổn thất lực lượng sau phán quyết xử thua 0-3 của AFC ở trận lượt đi.

Tại buổi họp báo trưa ngày 30/3 tại Nam Định, hậu vệ Dion Cools - đội trưởng đội tuyển Malaysia - đã khẳng định khao khát tái lập thành tích ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam. Trận đấu diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi đội khách đang nỗ lực gỡ gạc danh dự sau những biến cố ngoài sân cỏ.

Áp lực của thủ quân tại chảo lửa Thiên Trường

Dion Cools, ngôi sao 29 tuổi mang hai dòng máu Bỉ - Malaysia, hiện là nhân tố quan trọng nhất trong đội hình của "Hổ Mã Lai". Anh từng là người ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 cho Malaysia ở trận lượt đi. Tuy nhiên, kết quả này đã bị AFC hủy bỏ và xử thua 0-3 do Malaysia vi phạm quy định sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch trái phép.

Trong cuộc tái đấu tại sân Thiên Trường, Malaysia đối mặt với bài toán lực lượng nghiêm trọng khi không còn sự phục vụ của nhóm cầu thủ nhập tịch kể trên. Trọng trách gánh vác đội bóng lúc này đặt nặng lên vai 13 cầu thủ con lai và nhập tịch hợp lệ, trong đó Dion Cools đóng vai trò hạt nhân chiến thuật.

Quyết tâm gỡ gạc danh dự của Malaysia

Dù tấm vé đi tiếp tại vòng loại Asian Cup 2027 đã chính thức thuộc về Việt Nam sau phán quyết của AFC, Dion Cools khẳng định Malaysia không hành quân đến Nam Định để dạo chơi. Anh chia sẻ đầy thận trọng nhưng không giấu giếm tham vọng ghi bàn.

"Chúng tôi luôn dành sự tôn trọng lớn cho các cầu thủ Việt Nam. Toàn đội sẽ cố gắng làm tốt những gì có thể. Cá nhân tôi mong sẽ ghi bàn như ở lượt đi. Song tất nhiên, mục tiêu của tập thể cần phải được đặt lên hàng đầu", thủ quân Malaysia nhấn mạnh.

Phát biểu này cho thấy quyết tâm cao độ của đội khách trong việc chứng minh thực lực thực sự trên sân cỏ, thay vì những tranh cãi hồ sơ. Cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 31/3, hứa hẹn một trận cầu hấp dẫn khi đội khách nỗ lực chứng minh giá trị của mình.