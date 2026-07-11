Disney+ cân nhắc ra mắt gói miễn phí: Chiến lược mới trước làn sóng tăng giá streaming Disney có thể triển khai gói xem phim miễn phí kèm quảng cáo nhằm giữ chân người dùng trong bối cảnh phí đăng ký tăng mạnh, dự kiến tập trung vào các nội dung ngắn.

Disney đang nghiên cứu khả năng ra mắt một phiên bản Disney+ hoàn toàn miễn phí, đánh dấu một bước đi táo bạo trong bối cảnh các dịch vụ phát trực tuyến đồng loạt tăng giá. Động thái này nhằm thu hút nhóm người dùng đang dần rời bỏ các nền tảng trả phí để chuyển sang những lựa chọn thay thế không mất tiền như YouTube.

Sự dịch chuyển từ tăng trưởng thuê bao sang tối ưu lợi nhuận

Trong thập kỷ qua, thị trường streaming đã chứng kiến một sự thay đổi căn bản về chiến lược. Thay vì ưu tiên mở rộng số lượng người đăng ký bằng mọi giá, các công ty hiện đang tập trung vào mục tiêu mang lại lợi nhuận. Hệ quả tất yếu là giá cước dịch vụ liên tục được điều chỉnh tăng, khiến người tiêu dùng bắt đầu cảm thấy "mệt mỏi" với các hóa đơn hằng tháng.

Dưới đây là bảng thống kê mức tăng giá của các dịch vụ streaming phổ biến tại Mỹ kể từ khi ra mắt:

Dịch vụ Năm ra mắt Giá khởi điểm Giá hiện tại (2025–26) Mức tăng tổng cộng Disney+ (không quảng cáo) 2019 $6.99 $18.99 +172% Apple TV+ 2019 $4.99 $12.99 +160% Netflix (Standard) 2010 $7.99 $17.99 +125% Peacock Premium 2020 $4.99 $10.19 +120% Paramount+ Essential 2014 $5.99 $8.99 +50% Max (không quảng cáo) 2020 $14.99 $18.49 +23%

Disney+ có thể sớm cung cấp nội dung miễn phí cho người dùng.

Nội dung ngắn: Vũ khí mới của Disney+

Báo cáo từ Business Insider chỉ ra rằng Disney đang cân nhắc cung cấp một phần thư viện nội dung của mình miễn phí. Tuy nhiên, thay vì những bộ phim bom tấn dài tập, gói dịch vụ này có khả năng sẽ tập trung vào các nội dung dạng ngắn (short-form content).

Đầu năm nay, Disney đã bắt đầu đẩy mạnh định dạng video dọc, kết hợp giữa các nội dung gốc ngắn và các đoạn clip quảng bá. Đây có thể là tiền đề cho một kho nội dung riêng biệt dành cho cấp độ người dùng không trả phí, giúp Disney duy trì sự hiện diện thương hiệu mà không làm ảnh hưởng đến giá trị của các gói cao cấp.

Thách thức và sự khác biệt so với đối thủ

Hiện nay, mô hình miễn phí hoàn toàn vẫn còn khá hiếm hoi trong làng streaming cao cấp. Netflix hiện không có gói miễn phí. Tùy chọn có quảng cáo của Prime Video chỉ thực sự "miễn phí" nếu người dùng đã trả tiền cho gói Amazon Prime. Trong khi đó, Apple TV+ đôi khi chỉ cho phép xem thử một vài tập đầu của các loạt phim lớn.

Nếu Disney thực sự ra mắt một gói miễn phí đúng nghĩa với các nội dung gốc, họ sẽ tạo ra một lợi thế cạnh tranh đáng kể. Điều này không chỉ giúp tận dụng tối đa kho dữ liệu nội dung khổng lồ của hãng mà còn mở ra nguồn thu mới từ quảng cáo, vốn đang trở thành trụ cột tài chính cho nhiều nền tảng công nghệ.

Mặc dù các thông tin hiện tại vẫn dừng lại ở mức rò rỉ và Disney chưa đưa ra thông báo chính thức, nhưng đây rõ ràng là một tín hiệu cho thấy sự thay đổi tất yếu của ngành công nghiệp giải trí trực tuyến khi đối mặt với áp lực kinh tế và sự thay đổi trong thói quen của người xem.